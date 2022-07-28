Шарлай рассказал о том, как "Свидетели Иеговы"* на Украине работают на Запад - 28.07.2022 Украина.ру
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Шарлай рассказал о том, как "Свидетели Иеговы"* на Украине работают на Запад
Шарлай рассказал о том, как "Свидетели Иеговы"* на Украине работают на Запад - 28.07.2022 Украина.ру
Шарлай рассказал о том, как "Свидетели Иеговы"* на Украине работают на Запад
На Украине "Свидетели Иеговы"* полностью зависят от правящей корпорации, которая находится в Нью-Йорке, но они также взаимодействуют с западными спецслужбами и передают туда данные, сказал начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью Украина.ру
2022-07-28T14:12
2022-07-28T14:12
новости
украина
секты
запад
спецслужбы
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Он рассказал, что в Запорожской области много представлено "Свидетелей Иеговы"*, которые в России уже вне законодательного поля.По его словам, на Украине целый ряд подобных организаций, сект, взаимодействует с западными спецслужбами.Сектанты опрашивают соседей – кто где работает, кто чем интересуется, к кому как можно подойти, все эти данные они передают на Запад, заключил начальник отдела.Полный текст интервью можно прочитать здесь.* Деятельность организации запрещена в РФ.
https://ukraina.ru/20220727/1036897327.html
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новости, украина, секты, запад, спецслужбы

Шарлай рассказал о том, как "Свидетели Иеговы"* на Украине работают на Запад

14:12 28.07.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк"Община Виссариона" в Красноярском крае
Община Виссариона в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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На Украине "Свидетели Иеговы"* полностью зависят от правящей корпорации, которая находится в Нью-Йорке, но они также взаимодействуют с западными спецслужбами и передают туда данные, сказал начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью Украина.ру
Он рассказал, что в Запорожской области много представлено "Свидетелей Иеговы"*, которые в России уже вне законодательного поля.

Самостоятельности у местных низовых сект практически нет. Те же "Свидетели Иеговы" полностью зависят от правящей корпорации, которая находится в Нью-Йорке. Какие там будут решения – мы не знаем.

Артём Шарлай интервью
Артем Шарлай
Начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области
По его словам, на Украине целый ряд подобных организаций, сект, взаимодействует с западными спецслужбами.
Сектанты опрашивают соседей – кто где работает, кто чем интересуется, к кому как можно подойти, все эти данные они передают на Запад, заключил начальник отдела.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
* Деятельность организации запрещена в РФ.
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