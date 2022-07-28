https://ukraina.ru/20220728/1036962190.html

Шарлай рассказал о том, как "Свидетели Иеговы"* на Украине работают на Запад

Шарлай рассказал о том, как "Свидетели Иеговы"* на Украине работают на Запад - 28.07.2022 Украина.ру

Шарлай рассказал о том, как "Свидетели Иеговы"* на Украине работают на Запад

На Украине "Свидетели Иеговы"* полностью зависят от правящей корпорации, которая находится в Нью-Йорке, но они также взаимодействуют с западными спецслужбами и передают туда данные, сказал начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью Украина.ру

2022-07-28T14:12

2022-07-28T14:12

2022-07-28T14:12

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Он рассказал, что в Запорожской области много представлено "Свидетелей Иеговы"*, которые в России уже вне законодательного поля.По его словам, на Украине целый ряд подобных организаций, сект, взаимодействует с западными спецслужбами.Сектанты опрашивают соседей – кто где работает, кто чем интересуется, к кому как можно подойти, все эти данные они передают на Запад, заключил начальник отдела.Полный текст интервью можно прочитать здесь.* Деятельность организации запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20220727/1036897327.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, секты, запад, спецслужбы