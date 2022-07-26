https://ukraina.ru/20220726/1036786106.html

Артем Шарлай: Украина – это русские люди, которые попали в секту

Артем Шарлай: Украина – это русские люди, которые попали в секту - 26.07.2022 Украина.ру

Артем Шарлай: Украина – это русские люди, которые попали в секту

Украина.ру, 26.07.2022

2022-07-26T17:30

2022-07-26T17:30

2022-07-26T17:38

интервью

запорожье

запорожская область

всу

украина

сво

церковь

ленин

памятник ленину

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1a/1036889607_111:15:890:453_1920x0_80_0_0_fbb6126d4c54932fef15ba473d0d21c6.jpg

У начальника отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области Артема Шарлая работа отнюдь не размеренная. Он – представитель светских властей – занимается и духовными, и нравственными проблемами, и ведет свою войну с экстремизмом.- Артем, расскажите, пожалуйста, с чем вы столкнулись, когда возглавили отдел по вопросам религии администрации Запорожской области?- Когда наши силы зашли и освободили часть территории Запорожской области, мы столкнулись с такой проблемой, что религиозная и национальная политика на Украине строилась совершенно не так, как в России, где взаимное уважение, защита людей от особо опасных тоталитарных сект, а скорее наоборот.Давалась полная свобода наиболее опасным религиозным организациям, сектантским, тоталитарным сектам. Национальная политика строилась полностью на основе русофобии и поддержки тех групп, которые проявляли себя наиболее русофобски.Людей, которые здесь живут, нужно интегрировать в правовое поле Российской Федерации. С одной стороны, нужно прекратить экстремистские выходки с их стороны, с другой стороны максимально мягко, аккуратно их подвести к тому, что жить теперь придется по законам. И о русофобии, и о технологиях психообработки, которые приняты в тоталитарных сектах, надо забывать, и относиться к гражданам с уважением.С этим есть проблемы. На освобожденных территориях Запорожской области есть определенные города, в том числе, Мелитополь, где при общей численности населения 160 тысяч 6 тысяч человек - это люди, которые посещают тоталитарные секты неохаризматического толка.В этих сектах проходит определенная обработка сознания. У них свобода мышления подавлена. Очень сильны в процессе мышления доктрины, внедренные пастором.- А что за люди были эти пасторы? Что о них известно?- По поводу того, кто тут пастором был. Одна подобная организация – здесь в самом начале, феврале-марте бегал один пастор по огородам, у него было три американских паспорта. То есть, как минимум два оперативных, а может быть, и все три.Человек в начале марта и конце февраля прятался по огородам, где нет отопления, где нет горячей пищи. То есть, человек с явной тактикой специальной подготовки. Кем он был там, до того, как стал пастором – остается только догадываться.- А можете перечислить названия функционирующих в Запорожской области сект, рассказать, что они из себя представляют?- Из неохаризматических – неопротестантские. Тут очень много представлено "Свидетелей Иеговы" (организация признана экстремистской и запрещена в России – Прим.ред.), которые у нас в России уже вне законодательного поля, и как они будут поступать - будут пытаться регистрироваться или саботировать вхождение в правовое поле Российской Федерации – мы пока не знаем.Самостоятельности у местных низовых сект практически нет. Те же "Свидетели Иеговы" (организация признана экстремистской и запрещена в России – Прим.ред.) полностью зависят от правящей корпорации, которая находится в Нью-Йорке. Какие там будут решения – мы не знаем.То, что целый ряд подобных организаций, сект, взаимодействует с западными спецслужбами – тоже не новость.- Какие данные они передают на Запад?- Технологии обходов поквартирных – это как раз отличный способ первичной информации о тех, кто где живет.Тем более, сталкивался в свое время с этими людьми. Они опрашивают соседей, по соседям – кто где работает, кто чем интересуется, к кому как можно подойти.Благовидный предлог - изучение Библии, но при этом у людей совершенное неприятие креста. Вроде бы они и Библию изучают, но крест терпеть не могут.- Какие еще в регионе религиозные организации - помимо христианских?- Здесь немало меджлисовских татар (Так называемый крымско-татарский меджлис – запрещенная в России экстремистская организация – Прим.ред). Среди них, я допускаю, что многие люди захотят нормально жить в Российской Федерации, тем не менее, этот вопрос с организацией нужно прорабатывать в правовом поле.Есть люди наиболее экстремистски настроенные. Тут есть последователи секты "Хизб-ут-Тахрир" (признана террористической организацией Верховным судом России ), экстремистской организации. Этих людей нужно будет аккуратно подводить к тому, что придется жить по законам России.Кто не захочет – можно дальше ехать куда-то, а умные выберут интеграцию в российское законодательное поле.- Кого-то из представителей нетрадиционных религий, сект задерживали в связи с попыткой диверсионной деятельности?- Да, есть информация такая, что члены некоторых сект активно занимались корректировкой огня для ВСУ, как минимум, в марте эти случаи известны. Но потом даже к ним приходило осознание факта, что эти "Точки-У" летят по ним, а российское ПВО их сбивает.Ряд людей, представителей агрессивно-тоталитарных сект, меняли свое отношение просто на основании того факта, что человек сам пытается думать. Не просто подчиняется воле пастора, а пытается думать сам.Он понимает, что "Точка-У" с кассетной, фугасной боевой частью летела по нему, по его дому, по его близким. А российские ПВО – пришли вроде бы чужие для него люди, но эти люди защищают его от баллистических ракет, которые запускают по нему его же, казалось бы, армия. У многих людей произошел перелом, они перестали корректировать его. Это прогресс, вызванный противником.- Есть еще тема двух Церквей – канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и раскольнической ПЦУ, созданной при президенте Петре Порошенко. Известно, что раскольники "отжимали" храмы у УПЦ. Как сейчас с этим обстоят дела в регионе?- Сейчас проблема Украинской Православной Церкви осложнена - сверх того раскола, который был еще при Порошенко внесен, когда на базе Киевского патриархата была создана ПЦУ - это действительно как сборище всего того материала, который [известен] за канонические нарушения…Из любой Церкви священников выгоняют – тех, кто несовместим со служением в Православной Церкви, и их как в канализацию затягивало сначала в раскольнический Киевский Патриархат, а потом уже в ПЦУ.Люди, для которых важен не Бог, а национализм – такие и в Запорожье были, и по области. Либо какие-то личные порочные наклонности их тянули больше, чем служение Богу.Они попадали под запреты в канонической Церкви, и, как правило, очень быстро они оказывались либо в Киевском Патриархате, либо в его преемнице ПЦУ.Попытки отъема храмов были очень многочисленные. В большей части все-таки клир и прихожане отстаивали свои храмы. В Запорожье это не такая острая проблема, как на Западной Украине – там это просто катастрофа для православных людей. Здесь у нас не настолько все радикально.Но у нас другая проблема возникла – часть священства канонической УПЦ Московского Патриархата склонилась на сторону нацистов, вплоть до того, что угрожали тем священникам, которые продолжали поминать Патриарха Кирилла.На сугубой ектении поминается Патриарх, поминается здесь, с учетом того, что это УПЦ – Митрополит Киевский, и правящий архиерей. Некоторые священники, которым, к сожалению, украинская пропаганда промыла мозги – они, к сожалению, перестали поминать Патриарха и склонились к раскольничьим мыслям и делам. Вплоть до того, что они угрожали убийством тем своим коллегам, тем священникам, которые остались верны Церкви, верны Богу.- Как, по-вашему, нужно работать с такими усомнившимися священниками?- Пока каких-то активных действий не предпринимали в этом отношении. Пока еще не освобожден областной центр – Запорожье, где центр Епархии. И я думаю, что для абсолютного большинства священства, которое сейчас не с нами, что будет очень кардинальный поворот, психологический, когда будет освобождено Запорожье и вся Епархия окажется на освобожденной территории.Как обычно, девяносто с лишним процентов священства останутся верны Богу. Кто-то раскается, кто-то и оставался верен. Я знаю таких священников на той территории, и здесь, они, слава богу, уже сейчас в безопасности. Абсолютное большинство примкнет к ним, раскается и будет дальше служить богу.А те, для кого национализм выше служения Богу, просто уйдут: кто в запрет, кто в раскол. Кого-то в канализацию опять затянет – в ПЦУ. Если ты служишь не Богу, а деньгам или националистическим устремлениям, то зачем надевать рясу?Я считаю, что если человек ставит земное выше небесного, то ему не нужно идти в священники. Поэтому я надеюсь, что после освобождения Запорожья все-таки ситуация исправится, большинство отцов поймет, что кто-то утвердится в свое правоте, кто был верен. Кто был неверен – тот раскается и как блудный сын вернется к отцу с покаянием.- Есть статистика, сколько храмов УПЦ и сколько храмов ПЦУ в Запорожской области?- В Запорожской области у ПЦУ единичные храмы, потому что вся основная православная паства в Запорожской области осталась верна Богу, и Церкви-матери, которая здесь традиционно со времен создания Новороссии, со времен создания первых Епархий на этой земле.У нас, даже после распада Советского Союза в девяностых годах абсолютное большинство храмов нашей области – это все-таки храмы УПЦ Московского патриархата. Люди понимают свои корни, люди понимают истинную веру, и слава богу, остаются ей верны.Кто-то сейчас смущен происходящим, потому что с той стороны очень грамотная пропаганда, люди находились восемь лет под воздействием этой пропаганды. Восемь лет это только агрессивной пропаганды, а так фактически тридцать лет.- Весьма ядовитой пропаганды!- Она вся ядовитая. Украинство как учение – это яд, который вкалывается русскому человеку и пытается заменить его исторические корни на некий новодел с осознанием своей исключительности.Так русский человек жил себе, и не думал о какой-то исключительности, а тут ему объясняют – нет, ты не русский, ты украинец, ты лучше, чем русский. На этой гордыне людей очень многих поймали. К сожалению, путь отрезвления очень непростой.Многие, этнически русские люди, к сожалению, находятся в плену этой доктрины, которая разработана Австро-Венгрией, для обработки изначально галичан, которые хотели в подданство к русскому императору.Вы знаете о трагедии Талергофа, Терезина (концентрационные лагеря Австро-Венгрии времен Первой мировой войны – Прим.ред.), когда просто православных верующих людей загоняли в концлагеря за то, что у них в доме могли найти Библию на церковнославянском языке. Не униатскую, которую идеологически положено в Австро-Венгрии, католическую, а именно на церковнославянском – православную.Православные иконы – это было уже достаточно для того, чтобы бросить человека в тюрьму или убить на месте.Это террор, который Австрия устроила еще век назад. Сейчас, практически век спустя, мы пожинаем плоды действительно ядовитой доктрины.Плюс большевики поддержали украинизацию. Политика украинизации что делала? Она русских людей загоняла в украинство. Для этого Ленин и его соратники подтянули Грушевского из эмиграции, дали ему звание академика, и отдали целую огромную республику под украинизацию.Это комплексное действие. И я даже не понимаю, почему украинские националисты рушат памятники Ленину, он фактически отец-основатель Украины. Даже не Грушевский, он создал доктрину.Создал нынешнюю Украину Ленин. Почему они рушат ему памятники – в упор не понимаю. Они должны его всячески обматывать желто-голубыми ленточками, водить вокруг него хороводы и всячески холить, и лелеять.- Вы на украинские власти и националистов сейчас смотрите как на нормальных людей, а мне кажется, там настолько сознание изменилось, что уважения и благодарности за что-то, за реальные какие-то вещи – там в помине нет.- Там просто нет исторической памяти. Они не понимают, кому они все обязаны. Также точно и в церковных вопросах. Людям внушают, что это истинная Украинская Церковь, и люди при этом забывают, что Церковь – она Божья, это богочеловеческий организм, в котором есть Бог, царство небесное, со всеми святыми, ангелами, праведниками, и есть те, кто мы – живущие еще на Земле, надеющиеся присоединиться к этому сонму.А люди стремление на небеса заменяют службой укрорейху, и потом начинают гонять всех, кто не хочет укрорейху служить наравне с ними.Это болезнь, это измененное состояние сознания – как у наркоманов, как у оккультистов с их трансовыми методиками. Фактически украинское общество – это русские люди, которые попали в секту политического украинства. Они находятся в трансовом состоянии со снятым критическим мышлением.- Тут тоже признак сектантства.- Да, это сектантство, я не просто это называл "сектой политического украинства". Есть песни на малороссийском наречии, есть определенная культура деревенская – это понятно, красиво, и ничего плохого в этом нет.Но когда люди начинают на этом строить доктрины исключительности и призывают убивать... Как у ваххабитов есть "убить всех неверных", так и тут у политического украинства – "убить всех москалей", нас, кто не присоединился к этой секте.- И не только их, там же было сказано еще тогда: "Лях, жид и москаль – главный враг украинцев", это при Бандере сформулировано.- Еще в правлении Ющенко, то есть, до второго Майдана, после первого, в Запорожье при открытии памятника Голодомору, был такой националист Тымчина, он призывал "сделать Днепр красным от крови жидов и москалей".Мы со "Славянской гвардией" очень активно потом противодействовали этому, как раз поднимали вопрос об уголовном преследовании таких высказываний.Вот Игорь Валерьевич Коломойский – человек, который провозгласил себя жидобандерой. То есть, с одной стороны у него у самого что в голове? Он героизирует тех, кто убивал его соплеменников, причем десятками тысяч. Это геноцид был.С другой стороны себя идентифицировать с неудачником, с человеком, у которого позывные были или клички оперативные "Поппель" (сопля) или "Баба".- У Бандеры?- Да! "Поппель" это сопля по-немецки, и "Баба". Не очень уважаемые клички. И из этого человека делать национальный символ как-то глупо. Это тоже признак политического украинства, когда люди не понимают, что в составе Российской Империи, Советского Союза они могут достигать величин космических.Русский человек Сергей Королев – родом из УССР. Он стал лучшим конструктором космических ракет. Он совершил невозможное. Страна, которая в 1945 только закончила войну, с тяжелейшими для себя последствиями, пол-европейской части России, Советского Союза была разрушена.А в 1961 году мы запустили первого человека в космос. Это чудо, божий промысел, наверное. И в рамках этого божьего промысла человек может себя реализовать в таких масштабах только в каком-то крупном государстве.Меня в то же время удивляют советские недальновидные лидеры, которые, владея сами, будучи бенефициарами геополитического проекта самостоятельного, Советский Союз с его сферой влияния – это огромнейшая страна, могучая – продали ее за какие-то жалкие серебряники, за возможность приватизировать обрывки этого наследия.Одним из главных бенефициаров развала Советского Союза был днепропетровский клан, из которого и Коломойский вышел, и эта вся братия, которая очень сильно накачивала украинский национализм. Казалось бы, абсолютно русский Днепропетровск, русскоязычный, но при этом стал одним из гнезд-рассадников украинского национализма.

https://ukraina.ru/20210708/1031798888.html

https://ukraina.ru/20220603/1034089476.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Василий Ткач

Василий Ткач

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Ткач

интервью, запорожье, запорожская область, всу, украина, сво, церковь, ленин, памятник ленину, россия, рпц, секта