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Захарова обратилась к "князю Владимиру Зеленскому"
Захарова обратилась к "князю Владимиру Зеленскому" - 28.07.2022 Украина.ру
Захарова обратилась к "князю Владимиру Зеленскому"
Владимир Зеленский в своем заявлении 28 июля сказал, что Украина – единственная наследница Киевской Руси, на что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила с юмором
2022-07-28T11:58
2022-07-28T11:58
2022-07-28T11:58
новости
русь
владимир зеленский
мария захарова
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Президент Украины сделал такое заявление на праздновании нового праздника – Дня Государственности, который совпадает с Крещением Руси в 988."Княже Володимир, тогда, чур, не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Зеленского.Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также написал в своем Telegram-канале, что "Когда Киев был культурной столицей, Москва была болотом. Как остается им и теперь".
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, русь, владимир зеленский, мария захарова
Захарова обратилась к "князю Владимиру Зеленскому"
Владимир Зеленский в своем заявлении 28 июля сказал, что Украина – единственная наследница Киевской Руси, на что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила с юмором
Президент Украины сделал такое заявление на праздновании нового праздника – Дня Государственности, который совпадает с Крещением Руси в 988.
"Княже Володимир, тогда, чур, не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Зеленского.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также написал в своем Telegram-канале, что "Когда Киев был культурной столицей, Москва была болотом. Как остается им и теперь".