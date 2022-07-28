Захарова обратилась к "князю Владимиру Зеленскому" - 28.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220728/1036957037.html
Захарова обратилась к "князю Владимиру Зеленскому"
Захарова обратилась к "князю Владимиру Зеленскому" - 28.07.2022 Украина.ру
Захарова обратилась к "князю Владимиру Зеленскому"
Владимир Зеленский в своем заявлении 28 июля сказал, что Украина – единственная наследница Киевской Руси, на что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила с юмором
2022-07-28T11:58
2022-07-28T11:58
новости
русь
владимир зеленский
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102528/07/1025280775_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_464a34b68f0f81da108d2a0904760171.jpg.webp
Президент Украины сделал такое заявление на праздновании нового праздника – Дня Государственности, который совпадает с Крещением Руси в 988."Княже Володимир, тогда, чур, не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Зеленского.Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также написал в своем Telegram-канале, что "Когда Киев был культурной столицей, Москва была болотом. Как остается им и теперь".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102528/07/1025280775_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_05268226362732416beef88827dcc8f2.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, русь, владимир зеленский, мария захарова

Захарова обратилась к "князю Владимиру Зеленскому"

11:58 28.07.2022
 
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкЗеленский
Зеленский
© пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Читать в
Владимир Зеленский в своем заявлении 28 июля сказал, что Украина – единственная наследница Киевской Руси, на что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила с юмором
Президент Украины сделал такое заявление на праздновании нового праздника – Дня Государственности, который совпадает с Крещением Руси в 988.
"Княже Володимир, тогда, чур, не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Зеленского.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также написал в своем Telegram-канале, что "Когда Киев был культурной столицей, Москва была болотом. Как остается им и теперь".
 
НовостиРусьВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:14"Вы замечательные": Киркоров поблагодарил российских солдат в Крыму
13:13"Террор как религия": политолог Бальбек рассказал про истинную суть киевского режима
13:08Военный эксперт рассказал, сколько живой силы потеряют ВСУ в ходе наступления под Херсоном
12:29Хроника событий на Украине на 12:00 28 июля: обстрелы, глава САП, террор и ЗАЭС
12:28Турецкие фанаты напугали тренера киевского "Динамо" Луческу Путиным
11:58Захарова обратилась к "князю Владимиру Зеленскому"
11:55В Италии разразился скандал из-за статьи о похождениях украинских мажоров
11:49"Это не один и тот же человек": американцы шокированы новым видео с Байденом
11:23Черноморский флот завоевал господство в Азовском море - командующий
11:22Зеленский в очередной раз решил присвоить себе Киевскую Русь
11:11"Нечего скрывать": Третьяков высказался о возможной поставке иранских дронов
11:00Сколько ещё Украина с "Нафтогазом" протянут на ИВЛ? - Митрахович. Видео
10:56Военный эксперт о том, почему Россия до сих пор не уничтожила HIMARS`ы под Херсоном
10:31Джавелина и Артур-Байрактар: украинцы стали давать детям "воинственные" имена
10:19Притеснения УПЦ в Херсоне и Генический бунт против гонений на верующих: из архивов СБУ
10:15Военный эксперт о том, как Россия уже наказывает США за передачу разведданных ВСУ
10:04"Зеленский под Еленой": Захарова пошутила о медиа-стиле украинского президента
10:00Хроника событий на Украине на 28 июля: агенты в Херсоне, удар по России
09:52Военный эксперт объяснил, правда ли, что Россия выбьет ВСУ из Донбасса уже к концу августа
09:39Успех России в Африке объяснили ошибками стран Запада
Лента новостейМолния