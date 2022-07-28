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Военный эксперт объяснил, правда ли, что Россия выбьет ВСУ из Донбасса уже к концу августа

Военный эксперт объяснил, правда ли, что Россия выбьет ВСУ из Донбасса уже к концу августа - 28.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, правда ли, что Россия выбьет ВСУ из Донбасса уже к концу августа

Полное освобождение Донбасса действительно может наступить в конце августа. Превосходство российских войск в Донбассе абсолютно с точки зрения тактики, стратегии, технологий и огневой мощи, несмотря на всю западную помощь ВСУ. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру

2022-07-28T09:52

2022-07-28T09:52

2022-07-28T09:52

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Ранее первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что к концу августа вся территория республики будет освобождена от ВСУ. Точных сроков или каких-либо подробностей касательно установления контроля в ДНР Безсонов не привел.Динамика перемалывания ВСУ достаточно высока. Мы видим по сводкам Минобороны РФ, насколько интенсивно мы уничтожаем противника не только на переднем крае, но и в глубоком оперативном тылу, включая регионы Западной Украины, отметил эксперт.Резервы у противника количественно еще есть, мобилизационные ресурсы Украины еще велики. Но каждая новая волна мобилизации уже все хуже и хуже. Даже американские и западные СМИ пишут, что украинцы не хотят воевать и что боевой дух в войсках стремительно падает, добавил специалист.Поэтому в конце августа вся территория Донбасса может быть освобождена от украинских войск, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, донбасс