https://ukraina.ru/20220728/1036952837.html
Военный эксперт объяснил, правда ли, что Россия выбьет ВСУ из Донбасса уже к концу августа
Военный эксперт объяснил, правда ли, что Россия выбьет ВСУ из Донбасса уже к концу августа - 28.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, правда ли, что Россия выбьет ВСУ из Донбасса уже к концу августа
Полное освобождение Донбасса действительно может наступить в конце августа. Превосходство российских войск в Донбассе абсолютно с точки зрения тактики, стратегии, технологий и огневой мощи, несмотря на всю западную помощь ВСУ. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
2022-07-28T09:52
2022-07-28T09:52
2022-07-28T09:52
новости
россия
всу
донбасс
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Ранее первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что к концу августа вся территория республики будет освобождена от ВСУ. Точных сроков или каких-либо подробностей касательно установления контроля в ДНР Безсонов не привел.Динамика перемалывания ВСУ достаточно высока. Мы видим по сводкам Минобороны РФ, насколько интенсивно мы уничтожаем противника не только на переднем крае, но и в глубоком оперативном тылу, включая регионы Западной Украины, отметил эксперт.Резервы у противника количественно еще есть, мобилизационные ресурсы Украины еще велики. Но каждая новая волна мобилизации уже все хуже и хуже. Даже американские и западные СМИ пишут, что украинцы не хотят воевать и что боевой дух в войсках стремительно падает, добавил специалист.Поэтому в конце августа вся территория Донбасса может быть освобождена от украинских войск, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, донбасс
Военный эксперт объяснил, правда ли, что Россия выбьет ВСУ из Донбасса уже к концу августа
Полное освобождение Донбасса действительно может наступить в конце августа. Превосходство российских войск в Донбассе абсолютно с точки зрения тактики, стратегии, технологий и огневой мощи, несмотря на всю западную помощь ВСУ. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
Ранее первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что к концу августа вся территория республики будет освобождена от ВСУ. Точных сроков или каких-либо подробностей касательно установления контроля в ДНР Безсонов не привел.
Динамика перемалывания ВСУ достаточно высока. Мы видим по сводкам Минобороны РФ, насколько интенсивно мы уничтожаем противника не только на переднем крае, но и в глубоком оперативном тылу, включая регионы Западной Украины, отметил эксперт.
"Мы уничтожаем не только действующие украинские подразделения, но и логистику. Запасы оружейных поставок только концентрируются в западных регионах, но в большинстве своем они уничтожаются в Хмельницкой и Винницкой области", - указал Хроленко.
Резервы у противника количественно еще есть, мобилизационные ресурсы Украины еще велики. Но каждая новая волна мобилизации уже все хуже и хуже. Даже американские и западные СМИ пишут, что украинцы не хотят воевать и что боевой дух в войсках стремительно падает, добавил специалист.
Поэтому в конце августа вся территория Донбасса может быть освобождена от украинских войск, заключил собеседник издания.