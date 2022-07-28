"Зеленский под Еленой": Захарова пошутила о медиа-стиле украинского президента - 28.07.2022 Украина.ру
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"Зеленский под Еленой": Захарова пошутила о медиа-стиле украинского президента
"Зеленский под Еленой": Захарова пошутила о медиа-стиле украинского президента - 28.07.2022 Украина.ру
"Зеленский под Еленой": Захарова пошутила о медиа-стиле украинского президента
В последнее время западные медиа, без остановки печатавшие фотографии Владимира Зеленского на всех первых полосах, выбрали объектом пиара первую леди Украины, Елену Зеленскую. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2022-07-28T10:04
2022-07-28T10:04
новости
елена зеленская
владимир зеленский
мария захарова
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Она обратила внимание на то, что даже сам Зеленский теперь выступает на фоне фотографий своей жены."Ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадёжно протух, поэтому без приправы его больше не подают. Теперь в политическом меню блюдо называется "Зеленский под Еленой", - написала Захарова.По ее мнению, мировую аудиторию просто "перекормили" Зеленским и она больше не в состоянии воспринимать его, а милитаристский имидж в футболке-хаки и уверенность в несбыточной победе больше не вызывают эмоций.
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новости, елена зеленская, владимир зеленский, мария захарова

"Зеленский под Еленой": Захарова пошутила о медиа-стиле украинского президента

10:04 28.07.2022
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Елена ЗеленскаяВладимир Зеленский и Елена Зеленская
Владимир Зеленский и Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Елена Зеленская
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В последнее время западные медиа, без остановки печатавшие фотографии Владимира Зеленского на всех первых полосах, выбрали объектом пиара первую леди Украины, Елену Зеленскую. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она обратила внимание на то, что даже сам Зеленский теперь выступает на фоне фотографий своей жены.
"Ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадёжно протух, поэтому без приправы его больше не подают. Теперь в политическом меню блюдо называется "Зеленский под Еленой", - написала Захарова.
По ее мнению, мировую аудиторию просто "перекормили" Зеленским и она больше не в состоянии воспринимать его, а милитаристский имидж в футболке-хаки и уверенность в несбыточной победе больше не вызывают эмоций.
Зеленская Блинкен
19 июля, 11:31
Елена Зеленская приехала в США, чтобы пожаловаться Блинкену на "гуманитарные расходы" Первая леди Украины Елена Зеленская находится с визитом в США по приглашению супруги американского президента Джилл Байден. Об этом 19 июля Зеленская сообщила на своей странице в Facebook (запрещен в РФ).
 
НовостиЕлена ЗеленскаяВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
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