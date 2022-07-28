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"Зеленский под Еленой": Захарова пошутила о медиа-стиле украинского президента
"Зеленский под Еленой": Захарова пошутила о медиа-стиле украинского президента - 28.07.2022 Украина.ру
"Зеленский под Еленой": Захарова пошутила о медиа-стиле украинского президента
В последнее время западные медиа, без остановки печатавшие фотографии Владимира Зеленского на всех первых полосах, выбрали объектом пиара первую леди Украины, Елену Зеленскую. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2022-07-28T10:04
2022-07-28T10:04
2022-07-28T10:04
новости
елена зеленская
владимир зеленский
мария захарова
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Она обратила внимание на то, что даже сам Зеленский теперь выступает на фоне фотографий своей жены."Ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадёжно протух, поэтому без приправы его больше не подают. Теперь в политическом меню блюдо называется "Зеленский под Еленой", - написала Захарова.По ее мнению, мировую аудиторию просто "перекормили" Зеленским и она больше не в состоянии воспринимать его, а милитаристский имидж в футболке-хаки и уверенность в несбыточной победе больше не вызывают эмоций.
https://ukraina.ru/20220719/1036579678.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, елена зеленская, владимир зеленский, мария захарова
"Зеленский под Еленой": Захарова пошутила о медиа-стиле украинского президента
В последнее время западные медиа, без остановки печатавшие фотографии Владимира Зеленского на всех первых полосах, выбрали объектом пиара первую леди Украины, Елену Зеленскую. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова