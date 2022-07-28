Успех России в Африке объяснили ошибками стран Запада - 28.07.2022 Украина.ру
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Успех России в Африке объяснили ошибками стран Запада
Успех России в Африке объяснили ошибками стран Запада - 28.07.2022 Украина.ру
Успех России в Африке объяснили ошибками стран Запада
Россия активно укрепляет свои позиции в Африке, ее успех – следствие ошибок стран Запада. Таким мнением поделился на днях швейцарский телеканал SRF
2022-07-28T09:39
2022-07-28T09:39
россия
африка
запад
новости
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В частности, США долгое время относились к континенту "с позиции мачехи".Бывший президент Дональд Трамп не испытывал к Африке ничего, кроме презрения. Для его преемника Джо Байдена этот регион также не относится к числу приоритетов.Запад, отмечается в материале SRF, ожидает от африканских стран развития демократии, эффективного управления и борьбы с коррупцией. Африканские лидеры, в свою очередь, воспринимают это как посягательство на суверенитет их стран.Кроме того, африканцы до сих пор благодарны бывшему Советскому Союзу за финансовую и военную поддержку в их освободительной борьбе, резюмирует телеканал.Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung ранее сообщило, что пока Европа и США обвиняют Россию в развязывании продовольственного кризиса, многие страны Африки возлагают ответственность за происходящее на западные санкции. Ряд государств в Африке, Латинской Америке и Азии на Генассамблее ООН ранее отказались критиковать российскую спецоперацию на Украине.Глава МИД Сергей Лавров в преддверии визита по странам Африки в эксклюзивном интервью РИА Новости и RT отметил, что у России с Африкой давние и добрые отношения, еще со времен СССР, и в последние годы Москва активно восстанавливает свои позиции на континенте, на что африканцы отвечают взаимностью. Руководитель дипломатического ведомства также подчеркнул, что Россия ценит взвешенную позицию африканцев относительно происходящего на Украине и вокруг нее.
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россия, африка, запад, новости

Успех России в Африке объяснили ошибками стран Запада

09:39 28.07.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Читать в
Россия активно укрепляет свои позиции в Африке, ее успех – следствие ошибок стран Запада. Таким мнением поделился на днях швейцарский телеканал SRF
В частности, США долгое время относились к континенту "с позиции мачехи".
Бывший президент Дональд Трамп не испытывал к Африке ничего, кроме презрения. Для его преемника Джо Байдена этот регион также не относится к числу приоритетов.
Запад, отмечается в материале SRF, ожидает от африканских стран развития демократии, эффективного управления и борьбы с коррупцией. Африканские лидеры, в свою очередь, воспринимают это как посягательство на суверенитет их стран.
Кроме того, африканцы до сих пор благодарны бывшему Советскому Союзу за финансовую и военную поддержку в их освободительной борьбе, резюмирует телеканал.
Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung ранее сообщило, что пока Европа и США обвиняют Россию в развязывании продовольственного кризиса, многие страны Африки возлагают ответственность за происходящее на западные санкции. Ряд государств в Африке, Латинской Америке и Азии на Генассамблее ООН ранее отказались критиковать российскую спецоперацию на Украине.
Глава МИД Сергей Лавров в преддверии визита по странам Африки в эксклюзивном интервью РИА Новости и RT отметил, что у России с Африкой давние и добрые отношения, еще со времен СССР, и в последние годы Москва активно восстанавливает свои позиции на континенте, на что африканцы отвечают взаимностью. Руководитель дипломатического ведомства также подчеркнул, что Россия ценит взвешенную позицию африканцев относительно происходящего на Украине и вокруг нее.
- РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 09:56
Африка обвинила западные страны в продовольственном кризисе на своем континентеПредседатель Африканского союза Маки Салл и президент ЮАР Сирил Рамафоса назвали санкции, инициированные США и странами Европы, причиной глубокого экономического и продовольственного кризиса. Об этом на днях написало немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung
 
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