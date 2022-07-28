https://ukraina.ru/20220728/1036952217.html

Успех России в Африке объяснили ошибками стран Запада

Успех России в Африке объяснили ошибками стран Запада - 28.07.2022 Украина.ру

Успех России в Африке объяснили ошибками стран Запада

Россия активно укрепляет свои позиции в Африке, ее успех – следствие ошибок стран Запада. Таким мнением поделился на днях швейцарский телеканал SRF

2022-07-28T09:39

2022-07-28T09:39

2022-07-28T09:39

россия

африка

запад

новости

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В частности, США долгое время относились к континенту "с позиции мачехи".Бывший президент Дональд Трамп не испытывал к Африке ничего, кроме презрения. Для его преемника Джо Байдена этот регион также не относится к числу приоритетов.Запад, отмечается в материале SRF, ожидает от африканских стран развития демократии, эффективного управления и борьбы с коррупцией. Африканские лидеры, в свою очередь, воспринимают это как посягательство на суверенитет их стран.Кроме того, африканцы до сих пор благодарны бывшему Советскому Союзу за финансовую и военную поддержку в их освободительной борьбе, резюмирует телеканал.Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung ранее сообщило, что пока Европа и США обвиняют Россию в развязывании продовольственного кризиса, многие страны Африки возлагают ответственность за происходящее на западные санкции. Ряд государств в Африке, Латинской Америке и Азии на Генассамблее ООН ранее отказались критиковать российскую спецоперацию на Украине.Глава МИД Сергей Лавров в преддверии визита по странам Африки в эксклюзивном интервью РИА Новости и RT отметил, что у России с Африкой давние и добрые отношения, еще со времен СССР, и в последние годы Москва активно восстанавливает свои позиции на континенте, на что африканцы отвечают взаимностью. Руководитель дипломатического ведомства также подчеркнул, что Россия ценит взвешенную позицию африканцев относительно происходящего на Украине и вокруг нее.

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россия, африка, запад, новости