Депутат Госдумы придумал, как решить проблему с импортом западных фильмов в РФ - 28.07.2022 Украина.ру
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Депутат Госдумы придумал, как решить проблему с импортом западных фильмов в РФ
Депутат Госдумы придумал, как решить проблему с импортом западных фильмов в РФ - 28.07.2022 Украина.ру
Депутат Госдумы придумал, как решить проблему с импортом западных фильмов в РФ
Необходимо разрешить показ в российских кинотеатрах западных фильмов без согласования с их правообладателями. Соответствующее предложение депутат Госдумы Султан Хамзаев направил на днях в Минкультуры
2022-07-28T08:09
2022-07-28T14:10
кино
фильм
импорт
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Как указал парламентарий в письме к министру культуры Ольге Любимовой, к нему поступают многочисленные обращения граждан, связанные с трудностями в киноиндустрии.По его словам, возобновление в кинотеатрах показа отечественных фильмов - недостаточная мера для привлечения зрителей и поддержания кинопроката.Многие владельцы кинотеатров сообщают о сложностях в индустрии российского кинопроката — предпринимателям не удается заместить объем фильмов, резко ушедших с экранов.Депутат заявил, что инициативу поддержал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Политик предложил Любимовой рассмотреть предложение, назвав его "назревшим для обсуждения" вопросом.Как уточнил Хамзаев, предлагается разработать временный механизм показа ставшего недоступным в России западного кино, при котором Минкультуры будет выдавать прокатное удостоверение на показ и тиражирование фильма без согласования с правообладателями.При этом в будущем западный правообладатель сможет потребовать приобрести лицензию на показ фильма "в пределах стоимости лицензии продукта для показа в странах СНГ", пояснил он.
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кино, фильм, импорт, россия, новости

Депутат Госдумы придумал, как решить проблему с импортом западных фильмов в РФ

08:09 28.07.2022 (обновлено: 14:10 28.07.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВ ГУМе открылся Кинозал
В ГУМе открылся Кинозал - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Необходимо разрешить показ в российских кинотеатрах западных фильмов без согласования с их правообладателями. Соответствующее предложение депутат Госдумы Султан Хамзаев направил на днях в Минкультуры
Как указал парламентарий в письме к министру культуры Ольге Любимовой, к нему поступают многочисленные обращения граждан, связанные с трудностями в киноиндустрии.
По его словам, возобновление в кинотеатрах показа отечественных фильмов - недостаточная мера для привлечения зрителей и поддержания кинопроката.
Многие владельцы кинотеатров сообщают о сложностях в индустрии российского кинопроката — предпринимателям не удается заместить объем фильмов, резко ушедших с экранов.

"Считаю, что параллельный импорт зарубежных кинокартин – это вынужденная мера, направленная на поддержку именно кинотеатров и нашего кинопроката. Со временем, при наличии достаточного количества собственного кино, мы сможем отказаться и от этой меры. Пока же представляется возможным внедрение такой практики, с открытием специального счета, с которого впоследствии правообладатели фильмов смогут получить собственный процент с показов их фильмов в России", - отметил он.

Депутат заявил, что инициативу поддержал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Политик предложил Любимовой рассмотреть предложение, назвав его "назревшим для обсуждения" вопросом.
Как уточнил Хамзаев, предлагается разработать временный механизм показа ставшего недоступным в России западного кино, при котором Минкультуры будет выдавать прокатное удостоверение на показ и тиражирование фильма без согласования с правообладателями.
При этом в будущем западный правообладатель сможет потребовать приобрести лицензию на показ фильма "в пределах стоимости лицензии продукта для показа в странах СНГ", пояснил он.
 
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