https://ukraina.ru/20220728/1036925662.html

Алексей Пушков о поведении Гугла и о новых задачах России в информационной сфере

Алексей Пушков о поведении Гугла и о новых задачах России в информационной сфере - 28.07.2022 Украина.ру

Алексей Пушков о поведении Гугла и о новых задачах России в информационной сфере

Украина.ру, 28.07.2022

2022-07-28T13:19

2022-07-28T13:19

2022-07-28T14:35

алексей пушков

сми

информационная война

соцсети

политика

сво

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В условиях конфронтации России пора перестать смотреться в «зеркало» западных СМИ, необходимо выстраивать собственную картину мира, а для этого нужно решить ряд практических задач, считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.Об этом он сказал на брифинге, состоявшемся 27 июля в пресс-центре МИА «Россия Сегодня».Сенатор рассказал о деятельности Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ в политическом году 2021–2022. По его словам, занимались широким кругом вопросов, в частности, вопросами информационного противостояния, цифрового суверенитета и т. д. По словам Пушкова, комиссия, работающая в статусе «временной» уже более шести лет, доказала, что она совершенно необходима.Особенно в нынешней ситуации, когда обострились отношения с крупнейшими интернет-платформами. Сенатор отметил, что эти платформы стали играть значительную роль в политической жизни, кроме того, их стали использовать для продвижения западных подходов внутри России. И стали использовать для блокировки российских ресурсов, в том числе — государственных. Все это наложилось на ковидный период, когда интернет стал для множества граждан основным источником информации. А интернет-платформы эту информацию стали фильтровать. Пушков рассказал, что его программу «Постскриптум» блокировали восемь раз — и не за что-нибудь, а за ценностные подходы, за противодействие пропаганде ЛГБТ и пр. Сейчас в Ютьюбе заблокированы более 60 российских ресурсов, в их числе и сайты государственных СМИ.В связи с этим был предпринят ряд мер, призванных принудить эти платформы работать по российскому законодательству, сказал политик, добавив, что «результат — смешанный». Ряд платформ пришлось закрыть — так, закрыли Твиттер, Инстаграм* и Фейсбук*. Некоторые ушли сами.«Мы остались с Гуглом как поисковой системой и с Ютьюбом», — сказал Пушков. По его словам, теперь «Ютьюб начал действовать аккуратнее, он продолжает блокировать ряд российских интернет-ресурсов, но старается не блокировать новых» — поскольку это может привести к действиям уже против самого Ютьюба. Но надо учитывать и тот факт, что Ютьюбом пользуются около 90 миллионов граждан России, и в подавляющем большинстве — делают это не в политических целях.Гугл был оштрафован, сейчас выписан штраф на 21 млрд рублей — это показывает ужесточение российского подхода, Гуглу придется делать выбор. Вообще, готовность платформ оставаться в РФ, несмотря на такое ужесточение, показывает, что их задача — политическая, отметил Пушков. По его мнению, может играть роль и опыт ухода Гугла из Китая, где быстро создали ему замену и работают теперь на собственных системах. Гугл мечтает вернуться в Китай, но не получается — возможно, этот опыт делает платформу более осторожной.Что до России, то произошла переориентация граждан с Твиттера и Фейсбука* — на Телеграм, это теперь фактически основная сетевая платформа для обмена мнениями. Телеграм политически нейтрален, он не пытается навязывать какую-то точку зрения (нет системы рекомендаций и претензий по ценностным мотивам и т. д.), допускает плюрализм мнений, в отличие от чисто западных платформ, превратившихся в инструменты продвижения либеральных ценностей, констатировал политик.Он продолжил: после начала СВО отношения России с Западом претерпели качественные изменения, Запад взял курс на максимальный геополитический и геоэкономический разрыв отношений с Москвой — это видно по структуре санкций, по намерениям ЕС отказаться от российского газа и нефти… Не столь важно, насколько это вообще осуществимо, но важно то, что взят курс на полный разрыв с Россией. Разрыв углубляется. Так, в парламенте Финляндии предлагают даже не давать гражданам РФ виз, чтобы те не могли обходить санкции (вероятно, предполагается, что россияне там что-то купят там и отвезут в РФ?).В связи с этим сенатор отметил, что его поражает мифологическая составляющая западной политики: им кажется, что, если России перекроют все каналы, то санкции наконец-то дадут результат. Они считают, что Запад, вот эти 35 государств — членов ЕС и НАТО и кандидатов в эти две организации — это весь мир, что они определяют всю мировую повестку. Вот и действуют, исходя из таких далеких от реальности представлений.«Наши противники создают себе вымышленную реальность, это важно понимать», — сказал Пушков, приведя примеры – «геноцид в Ливии» и т. д. Создаются ложные посылы, по сути лишь предлоги для экспансии. Не было никакого геноцида в Ливии. Создана абсолютно ложная картина происходящего в Сирии (где якобы демократические силы выступают против Асада). Сейчас продвигают новый ложный посыл — возможность разрушить российскую экономику. Можно ее замедлить при помощи санкций, но разрушить — нет, считает политик. По его мнению, прошедшие под санкциями несколько месяцев вполне это показали.А что с информационными подходами? Тут важно понять, что мы живем в разных информационных средах с Западом, абсолютно разные нарративы, сказал Пушков. По его словам, мы сейчас видим две разные картины мира, и если раньше они хоть в чем-то совпадали, теперь — не совпадают вообще ни в чем. Политик отметил, что нам предстоит «жить в условиях двух расходящихся нарративов». При этом в России все еще сохраняется зависимость от западных критериев и оценок. Некритические заимствования, подыгрывание Западу — это надо менять. Как надо бы отказаться и от обильного количества англицизмов, далеко не всегда оправданных — лингвистическая зависимость приводит к зависимости идеологической. Вообще, нужно вырабатывать новую информационную стратегию на мировой арене, искать новые подходы в освещении международных событий в свете продолжающейся конфронтации с Западом. Надо осознать задачи, стоящие перед российскими СМИ и перед журналистикой в целом, отметил Пушков. В частности, по его словам, стоит задача выработки собственных критериев, подходов и оценок.Пора перестать ориентироваться на западные оценки относительно нас самих. Нужно перестать считать, что западная демократия — это образец для подражания. Пора осознать, что в советском наследии много хорошего, «не все советское надо отбрасывать». А сама западная демократия изменилась, создана монополия либералов на власть — и никто им не может бросить вызов. Подражать нечему, на Западе действует система тотального контроля под видом демократии. России надо создавать свое собственное информационное и культурное пространство.Наконец, есть задача повышения конкурентоспособность российских СМИ. На территории РФ мы информационную войну выиграли, внутри страны западные СМИ уже не считают источником достоверной информации, констатировал Пушков. Он отметил, что если наши СМИ работают у нас и частично на территории прилегающих стран, то соцсети трансграничны. И России надо создавать англоязычные соцсети для того, чтобы стать частью общемирового обмена мнениями. Политик добавил, что «это перспективная задача, пока нет полного понимания», но комиссия будет эту идею продвигать.По словам Пушкова, весь незападный мир является перспективным для российского информационного присутствия. Хотя прорваться сложно, западная информационная машина очень мощная. Однако прорываться надо, подчеркнул политик, отметив, что он не понимает, почему российские ведущие агентства не работают на английском языке — это ведь инструментарий, и на это надо выделить средства. Пушков напомнил, что в СССР было мощное иновещание, этот опыт надо использовать.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20220403/1033679549.html

https://ukraina.ru/20220621/1034190473.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

алексей пушков, сми, информационная война, соцсети, политика, сво