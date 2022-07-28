Хроленко объяснил, почему разведданные Запада не помогают Киеву
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Движение – жизнь: Хроленко рассказал, почему разведданные Запада не помогают Киеву
Хроленко объяснил, почему разведданные Запада не помогают Киеву
Движение – жизнь: Хроленко рассказал, почему разведданные Запада не помогают Киеву
Разведданные, которые Украина получает от Запада, безусловно, дают определенные преимущества Киеву. Однако считать их одним из главных факторов возможной победы как минимум наивно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-07-28T07:15
2022-07-28T07:15
новости
украина
разведданные
запад
россия
обозреватели
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"Сама по себе разведывательная информация дает определенное преимущество. Но жизнь в движении. Войска не стоят на месте. Огневые позиции меняются. Даже если натовская разведка в режиме онлайн передаст какие-то данные Украине, противнику все равно нужно подготовиться, куда-то выдвинуться, а за это время наши танки, "Смерчи", "Ураганы" и "Солнцепеки" успевают сменить позицию", - объяснил обозреватель.Утром 27 июля стало известно, что российская группировка войск начала применять в ходе спецоперации на Украине новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Он позволяет с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских радиолокационных станций.Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Союзные силы подходят к Харькову и Славянску.Полностью интервью с военным обозревателем медиагруппы "Россия сегодня" Александром Хроленко можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220726/1036876612.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, разведданные, запад, россия, обозреватели

Движение – жизнь: Хроленко рассказал, почему разведданные Запада не помогают Киеву

07:15 28.07.2022
 
© скриншот видео SpaceXFalcon 9 Space X запустил в космос украинский спутник "Сич-2-30"
Falcon 9 Space X запустил в космос украинский спутник Сич-2-30
© скриншот видео SpaceX
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Разведданные, которые Украина получает от Запада, безусловно, дают определенные преимущества Киеву. Однако считать их одним из главных факторов возможной победы как минимум наивно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
"Сама по себе разведывательная информация дает определенное преимущество. Но жизнь в движении. Войска не стоят на месте. Огневые позиции меняются. Даже если натовская разведка в режиме онлайн передаст какие-то данные Украине, противнику все равно нужно подготовиться, куда-то выдвинуться, а за это время наши танки, "Смерчи", "Ураганы" и "Солнцепеки" успевают сменить позицию", - объяснил обозреватель.
Утром 27 июля стало известно, что российская группировка войск начала применять в ходе спецоперации на Украине новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Он позволяет с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских радиолокационных станций.
Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Союзные силы подходят к Харькову и Славянску.
Полностью интервью с военным обозревателем медиагруппы "Россия сегодня" Александром Хроленко можно прочитать здесь:
- РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 17:07
Александр Хроленко: Россия готовит мощный удар по ВСУ далеко за пределами Донбасса
 
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