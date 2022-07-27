Томилина рассказала, как сейчас изменились цены на продукты и бензин в Херсоне - 27.07.2022 Украина.ру
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Томилина рассказала, как сейчас изменились цены на продукты и бензин в Херсоне
Томилина рассказала, как сейчас изменились цены на продукты и бензин в Херсоне - 27.07.2022 Украина.ру
Томилина рассказала, как сейчас изменились цены на продукты и бензин в Херсоне
Сейчас в Херсоне цены на продукты питания, топливо и ЖКХ стали в разы ниже, чем это было по сравнению с весной, но пока стоимость на медикаменты не изменилась, сказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью Украина.ру
2022-07-27T13:20
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Она рассказала, что в Херсоне сейчас бензин стоит в два раза меньше, чем на неосвобождённых территориях Украины.По ее мнению, стоимость не снизилась на медицинские препараты, но цены на продукты, ЖКХ и топливо с февраля, с марта, с апреля - в разы стали ниже.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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цены, новости, украина, херсон

Томилина рассказала, как сейчас изменились цены на продукты и бензин в Херсоне

13:20 27.07.2022 (обновлено: 13:33 27.07.2022)
 
© Украина.ру / Василий ТкачХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Украина.ру / Василий Ткач
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Сейчас в Херсоне цены на продукты питания, топливо и ЖКХ стали в разы ниже, чем это было по сравнению с весной, но пока стоимость на медикаменты не изменилась, сказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью Украина.ру
Она рассказала, что в Херсоне сейчас бензин стоит в два раза меньше, чем на неосвобождённых территориях Украины.
По продуктам – снизились цены действительно. На базаре вообще снизились цены, а в магазинах - разные магазины есть. Есть магазины дорогие, там, где кулинария – это дорого. Есть дорогие мясные изделия. Но расставляйте ножки по одежке!
Татьяна Томилина
Ректор Херсонского государственного университета
По ее мнению, стоимость не снизилась на медицинские препараты, но цены на продукты, ЖКХ и топливо с февраля, с марта, с апреля - в разы стали ниже.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Сахар
30 мая, 17:16
«Очень дорого и нельзя достать». На Украине постоянно растут ценыПосле того, как на Украине отменили государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо, горючее на заправках дорожает практически каждый день – в среднем прибавляя около пятидесяти копеек за сутки
 
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