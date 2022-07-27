https://ukraina.ru/20220727/1036918508.html
Томилина рассказала, как сейчас изменились цены на продукты и бензин в Херсоне
Томилина рассказала, как сейчас изменились цены на продукты и бензин в Херсоне - 27.07.2022 Украина.ру
Томилина рассказала, как сейчас изменились цены на продукты и бензин в Херсоне
Сейчас в Херсоне цены на продукты питания, топливо и ЖКХ стали в разы ниже, чем это было по сравнению с весной, но пока стоимость на медикаменты не изменилась, сказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью Украина.ру
2022-07-27T13:20
2022-07-27T13:20
2022-07-27T13:33
цены
новости
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херсон
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Она рассказала, что в Херсоне сейчас бензин стоит в два раза меньше, чем на неосвобождённых территориях Украины.По ее мнению, стоимость не снизилась на медицинские препараты, но цены на продукты, ЖКХ и топливо с февраля, с марта, с апреля - в разы стали ниже.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220530/1034058321.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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цены, новости, украина, херсон
Томилина рассказала, как сейчас изменились цены на продукты и бензин в Херсоне
13:20 27.07.2022 (обновлено: 13:33 27.07.2022)
Сейчас в Херсоне цены на продукты питания, топливо и ЖКХ стали в разы ниже, чем это было по сравнению с весной, но пока стоимость на медикаменты не изменилась, сказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью Украина.ру