https://ukraina.ru/20220727/1036918508.html

Томилина рассказала, как сейчас изменились цены на продукты и бензин в Херсоне

Томилина рассказала, как сейчас изменились цены на продукты и бензин в Херсоне - 27.07.2022 Украина.ру

Томилина рассказала, как сейчас изменились цены на продукты и бензин в Херсоне

Сейчас в Херсоне цены на продукты питания, топливо и ЖКХ стали в разы ниже, чем это было по сравнению с весной, но пока стоимость на медикаменты не изменилась, сказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью Украина.ру

2022-07-27T13:20

2022-07-27T13:20

2022-07-27T13:33

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Она рассказала, что в Херсоне сейчас бензин стоит в два раза меньше, чем на неосвобождённых территориях Украины.По ее мнению, стоимость не снизилась на медицинские препараты, но цены на продукты, ЖКХ и топливо с февраля, с марта, с апреля - в разы стали ниже.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220530/1034058321.html

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цены, новости, украина, херсон