"С помощью близких им людей": Лукашенко предложил помощь Украине и пригрозил Польше - 04.10.2024 Украина.ру
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"С помощью близких им людей": Лукашенко предложил помощь Украине и пригрозил Польше
"С помощью близких им людей": Лукашенко предложил помощь Украине и пригрозил Польше - 04.10.2024 Украина.ру
"С помощью близких им людей": Лукашенко предложил помощь Украине и пригрозил Польше
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Украине соседскую помощь в восстановлении страны, а также заявил, что окажет Киеву помощь, если Польша попытается отобрать у страны западные регионы. Соответствующие слова Лукашенко 4 октября опубликовало издание БЕЛТА
2024-10-04T17:32
2024-10-04T17:32
новости
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польша
киев
александр лукашенко
владимир зеленский
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Белорусский лидер отметил, что с большой долей вероятности новые американские власти будут озабочены проблемами внутри своей страны и им будет не до Украины и ее восстановления. Тогда на помощь придут только "родственники".Также белорусский лидер отметил, что Минск готов вступиться за Киев и в случае, если на его западные регионы будет покушаться Варшава. Лукашенко подчеркнул, что поляки уже давно недвусмысленно смотрят на Запад Украины и Запад Белоруссии, но Минск будет поддерживать Киев, потому что "мы понимаем, что следующие будем мы".Разговоры о том, что Варшава засматривается на некоторые регионы Украины идут давно. В Польше это, конечно, отрицают. Однако, как отмечают специалисты, как минимум долгоиграющий конфликт Польши и Украины вокруг Волынской резни, может быть тому доказательством.Подробнее об этом в материале "Миф об УПА* рухнет": в чем суть конфликта Варшавы и Киева о Волынской резне.
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новости, украина, польша, киев, александр лукашенко, владимир зеленский
Новости, Украина, Польша, Киев, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский

"С помощью близких им людей": Лукашенко предложил помощь Украине и пригрозил Польше

17:32 04.10.2024
 
Фото: Белта.ру, президент Беларуси Александр Лукашенко
Фото: Белта.ру, президент Беларуси Александр Лукашенко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Украине соседскую помощь в восстановлении страны, а также заявил, что окажет Киеву помощь, если Польша попытается отобрать у страны западные регионы. Соответствующие слова Лукашенко 4 октября опубликовало издание БЕЛТА
Белорусский лидер отметил, что с большой долей вероятности новые американские власти будут озабочены проблемами внутри своей страны и им будет не до Украины и ее восстановления. Тогда на помощь придут только "родственники".

"[Владимир Зеленский] не едет в Минск и Москву, чтобы договориться и в конце концов закончить эту войну. Он думает, что американцы восстановят Украину после войны и они будут "заможнымi" (зажиточными - Ред.), крепкими, мудрыми. Никто их восстанавливать не будет. Власть поменяется - скажут: "Володя, ты кто такой? Поэтому руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им прежде всего надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов", - подчеркнул Лукашенко.

Также белорусский лидер отметил, что Минск готов вступиться за Киев и в случае, если на его западные регионы будет покушаться Варшава. Лукашенко подчеркнул, что поляки уже давно недвусмысленно смотрят на Запад Украины и Запад Белоруссии, но Минск будет поддерживать Киев, потому что "мы понимаем, что следующие будем мы".
Разговоры о том, что Варшава засматривается на некоторые регионы Украины идут давно. В Польше это, конечно, отрицают. Однако, как отмечают специалисты, как минимум долгоиграющий конфликт Польши и Украины вокруг Волынской резни, может быть тому доказательством.
Подробнее об этом в материале "Миф об УПА* рухнет": в чем суть конфликта Варшавы и Киева о Волынской резне.
 
НовостиУкраинаПольшаКиевАлександр ЛукашенкоВладимир Зеленский
 
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