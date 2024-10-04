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"С помощью близких им людей": Лукашенко предложил помощь Украине и пригрозил Польше

"С помощью близких им людей": Лукашенко предложил помощь Украине и пригрозил Польше - 04.10.2024 Украина.ру

"С помощью близких им людей": Лукашенко предложил помощь Украине и пригрозил Польше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Украине соседскую помощь в восстановлении страны, а также заявил, что окажет Киеву помощь, если Польша попытается отобрать у страны западные регионы. Соответствующие слова Лукашенко 4 октября опубликовало издание БЕЛТА

2024-10-04T17:32

2024-10-04T17:32

2024-10-04T17:32

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Белорусский лидер отметил, что с большой долей вероятности новые американские власти будут озабочены проблемами внутри своей страны и им будет не до Украины и ее восстановления. Тогда на помощь придут только "родственники".Также белорусский лидер отметил, что Минск готов вступиться за Киев и в случае, если на его западные регионы будет покушаться Варшава. Лукашенко подчеркнул, что поляки уже давно недвусмысленно смотрят на Запад Украины и Запад Белоруссии, но Минск будет поддерживать Киев, потому что "мы понимаем, что следующие будем мы".Разговоры о том, что Варшава засматривается на некоторые регионы Украины идут давно. В Польше это, конечно, отрицают. Однако, как отмечают специалисты, как минимум долгоиграющий конфликт Польши и Украины вокруг Волынской резни, может быть тому доказательством.Подробнее об этом в материале "Миф об УПА* рухнет": в чем суть конфликта Варшавы и Киева о Волынской резне.

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новости, украина, польша, киев, александр лукашенко, владимир зеленский