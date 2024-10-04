https://ukraina.ru/20241004/1057902247.html

"А потом ещё и комбат застрелился", Крупа на миллионах. Итоги 4 октября на Украине

"А потом ещё и комбат застрелился", Крупа на миллионах. Итоги 4 октября на Украине - 04.10.2024 Украина.ру

"А потом ещё и комбат застрелился", Крупа на миллионах. Итоги 4 октября на Украине

Стало известно состояние выбитой из Угледара 72-й омбр ВСУ. На Украине разгорается скандал с коррупционером из "Слуги народа"

2024-10-04T18:10

2024-10-04T18:10

2024-10-04T18:11

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гбр

слуга народа

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Украинский военный корреспондент Юлия Кириенко-Меринова рассказала, что выбитая из Угледара 72-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины не была отправлена на отдых."Уставшая, избитая с потерями 72-й омбр им. Чёрных Запорожцев не идёт на отдых после выхода из Угледара. Бойцам сказали занимать позиции. Хотя под боком 123-е николаевское ТрО, которое просто отказывается заходить. Именно это подразделение (123 бригада — Ред.) должна была поддержать 72-ю [бригаду] в Угледаре. Но пехота ТрО где-то поразбегалась. А потом ещё и комбат застрелился. Из-за них 72-я задержала свой выход из Углика. Ведь надеялись", - написала Кириенко-Меринова в соцсетях.Она также заявила, что официально приказа на отход из города никто не отдавал."И да, официальной команды на выход из города не было. Но командиры на местах видели, что уже вс. И екак бы не пытались организовать выход, без потерь не обошлось. Даже один наш солдат — это много. Но не один, к сожалению. В бригаде 7 батальнов. У нескольких из них после боёв около Угледара не осталось пехоты. Теперь в таком состоянии бригада должна становиться на ЛБС (линию боевого соприкосновения — Ред.) Думаю, представляете, какое морально-психологическое состояние бойцов. Даже командиры пишут рапорты на отстранение от командование", - сообщила украинский военкор.Она выразила соболезнования новому комбригу."Я сочувствуют новому кобригу, который в таком состоянии получил бригаду. Александр Охрименко. Держитесь, родные. Вы — лучшие, сколько раз это доказывали", - подытожила Кириенко-Меринова.Ранее, утром 4 октября, Минобороны России раскрыло детали освобождения Угледара. Согласно сообщению оборонного ведомства, как только кольцо вокруг Угледара стало сжиматься и российские войска взяли под контроль последний путь отхода на север, украинские военные начали в панике бежать с позиций."По словам бойцов снайперских подразделений объединения группировки войск "Восток" из Забайкалья, когда кольцо вокруг Угледара стало сжиматься, а наши войска взяли под контроль последний путь отхода на север, оставшиеся украинские солдаты начали в панике убегать со своих позиций", — рассказали в министерстве обороны.В Минобороны отметили: подавить сопротивление ВСУ удалось в том числе при огневой поддержке снайперских групп: они окопались в засаде вокруг города и наносили точечные удары по ВСУ.В министерстве отдельно подчеркнули, что украинское командование бросило на защиту Угледара самые боеспособные подразделения и в итоге потеряло значительную часть элитных формирований и много бронетехникиПри этом, как рассказали в Минобороны РФ, российским военным ещё в сентябре стало понятно, что украинская оборона в Угледаре обречена. Это произошло, когда пехота прорвалась одновременно с двух флангов: в районе населённых пунктов Водяное и Пречистовка.Кроме того, в министерстве отметили, что грамотные действий экипажей танков Т-80БВМ бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" из Камчатского края оказали решающее значение при захвате последних опорных пунктов ВСУ в Угледаре.До этого сражающийся в рядах ВСУ журналист Владимир Бойко рассказывал о низких качествах пополнения, которое присылали 72-й бригаде."Вот, например, информация о последнем, перед сдачей Угледара, пополнении личного состава 72-й бригады. В бригаду прибыли 50 новобранцев, преимущественно в возрасте 52-56 лет. 30 из них сразу же были отправлены в тыловые подразделения и госпитали, поскольку по состоянию здоровья не пригодны к службе на передовой (ведь в ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.) выполняли план призыва и мобилизовали больных. И остальных 20 на следующий день дезертировали 16 военнослужащих. Таким образом из пополнения в 50 лиц на позиции были отправлены 4, после первой же ротации эти четверо также дезертировали. И такая ситуация по всему фронту", - писал он в соцсетях.Происходящее в Угледаре Бойко назвал "локальным обвалом фронта"."Дальше будет только хуже <...>На сегодняшний день развал армии достиг таких масштабов, что никакие меры уже не помогут – на фронте просто нет людей. Нет и не будет. Поскольку умирать за прогнивший коррумпированный режим "бусификованные" солдаты не собираются, а средства принуждения – то есть военную юстицию – "95 квартал" ликвидировал еще в 2019 году", - отмечал Бойко.По его словам, до марта ещё можно было срочно исправить ситуацию, уволив действующего министра обороны Украины Рустема Умерова, генерального прокурора Украины Андрея Костина и директора Госбюро расследований Алексея Сухачёва, "назначив вместо этих "специалистов" вменяемых людей, возродив военную юстицию и демонстративно погнав на фронт уклонистов шабуниных, леменовых, лещенок и других положинских и жаданов".Перечисленные Бойко люди так или иначе связаны с Офисом президента Украины или западным грантовыми структурами.Крупа на миллионахНа Украине разгорается скандал с руководительницей Хмельницкого областного центра МСЭК (Медико-социальной экспертизы — Ред.) Татьяной Крупой, которая также является депутатом местного облсовета от "Слуги народа"."Сотрудники ГБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и её сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти $6 млн в разных валютах. Сын должностного лица занимает руководящий пост в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области", - указывалось в сообщении Госбюро расследований Украины.Имя чиновницы там не называлось, его позднее назвали украинские СМИ."Правоохранители в рамках начатого уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы, провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства чиновников. У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено $100 тыс., а также ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ГБР обнаружили почти $5,244 млн, €300 тыс. евро, более 5 млн грн. (около 11,57 млн руб. - Ред.), брендовые украшения и драгоценности. Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке – в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты. Во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полумиллионом долларов через окно", - указывалось в сообщении ГБР.По информации пресс-службы бюро, семье чиновников также принадлежит ряд объектов недвижимости."Среди прочего они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн. (около 111,08 млн руб. - Ред.), гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тыс. кв. м в одном из парков Хмельницкого. За границей в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" почти $2,3 млн. Всё это состояние руководители не внесли в свои ежегодные декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства", - отмечала пресс-служба Госбюро расследований.Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Следователи устанавливают ряд других должностных лиц и членов семьи, которые могут быть причастны к указанным преступлениям. Решается вопрос о сообщении чиновникам о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой, легализации имущества, полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении — ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины."Санкция статей предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора", - отмечалось в сообщении.В сетях завирусилось опубликованное ГБР видео, на котором один из чиновников лежит на кровати, устеленной пачками долларов США.Народный депутат Украины Алексей Гончаренко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) заявил, что мужчины этой семьи оформили инвалидность."По моей информации, вся семья пани Крупы оформила инвалидность. Это означает, что их не имеют права мобилизовать и ещё они могут спокойно выезжать за границу. Такая справедливость у "Слуг народа". Вся семья пристроилась, спокойно себе живёт, везде катается. Пока людям не дают выезжать. Стыд и позор", - написал Гончаренко в своём телеграм-канале.Ожидается, что этот скандал серьёзно ударит по партии власти, которая и без того теряет популярность на фоне ужесточающейся мобилизации.О терактах украинских спецслужб - в статье Павла Котова "Очередной теракт Украины в Запорожской области: сотрудники ЗАЭС стали целью".

https://ukraina.ru/20241004/1057888049.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, угледар, хмельницкий (город), алексей гончаренко, вооруженные силы украины, гбр, слуга народа