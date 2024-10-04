"А потом ещё и комбат застрелился", Крупа на миллионах. Итоги 4 октября на Украине
18:10 04.10.2024 (обновлено: 18:11 04.10.2024)
© Фото : пресс-служба Государственного бюро расследований Украиныукраинский чиновник на долларах
© Фото : пресс-служба Государственного бюро расследований Украины
Стало известно состояние выбитой из Угледара 72-й омбр ВСУ. На Украине разгорается скандал с коррупционером из "Слуги народа"
Украинский военный корреспондент Юлия Кириенко-Меринова рассказала, что выбитая из Угледара 72-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины не была отправлена на отдых.
"Уставшая, избитая с потерями 72-й омбр им. Чёрных Запорожцев не идёт на отдых после выхода из Угледара. Бойцам сказали занимать позиции. Хотя под боком 123-е николаевское ТрО, которое просто отказывается заходить. Именно это подразделение (123 бригада — Ред.) должна была поддержать 72-ю [бригаду] в Угледаре. Но пехота ТрО где-то поразбегалась. А потом ещё и комбат застрелился. Из-за них 72-я задержала свой выход из Углика. Ведь надеялись", - написала Кириенко-Меринова в соцсетях.
Она также заявила, что официально приказа на отход из города никто не отдавал.
"И да, официальной команды на выход из города не было. Но командиры на местах видели, что уже вс. И екак бы не пытались организовать выход, без потерь не обошлось. Даже один наш солдат — это много. Но не один, к сожалению. В бригаде 7 батальнов. У нескольких из них после боёв около Угледара не осталось пехоты. Теперь в таком состоянии бригада должна становиться на ЛБС (линию боевого соприкосновения — Ред.) Думаю, представляете, какое морально-психологическое состояние бойцов. Даже командиры пишут рапорты на отстранение от командование", - сообщила украинский военкор.
Она выразила соболезнования новому комбригу.
"Я сочувствуют новому кобригу, который в таком состоянии получил бригаду. Александр Охрименко. Держитесь, родные. Вы — лучшие, сколько раз это доказывали", - подытожила Кириенко-Меринова.
Ранее, утром 4 октября, Минобороны России раскрыло детали освобождения Угледара. Согласно сообщению оборонного ведомства, как только кольцо вокруг Угледара стало сжиматься и российские войска взяли под контроль последний путь отхода на север, украинские военные начали в панике бежать с позиций.
"По словам бойцов снайперских подразделений объединения группировки войск "Восток" из Забайкалья, когда кольцо вокруг Угледара стало сжиматься, а наши войска взяли под контроль последний путь отхода на север, оставшиеся украинские солдаты начали в панике убегать со своих позиций", — рассказали в министерстве обороны.
В Минобороны отметили: подавить сопротивление ВСУ удалось в том числе при огневой поддержке снайперских групп: они окопались в засаде вокруг города и наносили точечные удары по ВСУ.
В министерстве отдельно подчеркнули, что украинское командование бросило на защиту Угледара самые боеспособные подразделения и в итоге потеряло значительную часть элитных формирований и много бронетехники
При этом, как рассказали в Минобороны РФ, российским военным ещё в сентябре стало понятно, что украинская оборона в Угледаре обречена. Это произошло, когда пехота прорвалась одновременно с двух флангов: в районе населённых пунктов Водяное и Пречистовка.
Кроме того, в министерстве отметили, что грамотные действий экипажей танков Т-80БВМ бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" из Камчатского края оказали решающее значение при захвате последних опорных пунктов ВСУ в Угледаре.
До этого сражающийся в рядах ВСУ журналист Владимир Бойко рассказывал о низких качествах пополнения, которое присылали 72-й бригаде.
"Вот, например, информация о последнем, перед сдачей Угледара, пополнении личного состава 72-й бригады. В бригаду прибыли 50 новобранцев, преимущественно в возрасте 52-56 лет. 30 из них сразу же были отправлены в тыловые подразделения и госпитали, поскольку по состоянию здоровья не пригодны к службе на передовой (ведь в ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.) выполняли план призыва и мобилизовали больных. И остальных 20 на следующий день дезертировали 16 военнослужащих. Таким образом из пополнения в 50 лиц на позиции были отправлены 4, после первой же ротации эти четверо также дезертировали. И такая ситуация по всему фронту", - писал он в соцсетях.
Происходящее в Угледаре Бойко назвал "локальным обвалом фронта".
"Дальше будет только хуже <...>На сегодняшний день развал армии достиг таких масштабов, что никакие меры уже не помогут – на фронте просто нет людей. Нет и не будет. Поскольку умирать за прогнивший коррумпированный режим "бусификованные" солдаты не собираются, а средства принуждения – то есть военную юстицию – "95 квартал" ликвидировал еще в 2019 году", - отмечал Бойко.
По его словам, до марта ещё можно было срочно исправить ситуацию, уволив действующего министра обороны Украины Рустема Умерова, генерального прокурора Украины Андрея Костина и директора Госбюро расследований Алексея Сухачёва, "назначив вместо этих "специалистов" вменяемых людей, возродив военную юстицию и демонстративно погнав на фронт уклонистов шабуниных, леменовых, лещенок и других положинских и жаданов".
Перечисленные Бойко люди так или иначе связаны с Офисом президента Украины или западным грантовыми структурами.
Крупа на миллионах
На Украине разгорается скандал с руководительницей Хмельницкого областного центра МСЭК (Медико-социальной экспертизы — Ред.) Татьяной Крупой, которая также является депутатом местного облсовета от "Слуги народа".
"Сотрудники ГБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и её сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти $6 млн в разных валютах. Сын должностного лица занимает руководящий пост в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области", - указывалось в сообщении Госбюро расследований Украины.
Имя чиновницы там не называлось, его позднее назвали украинские СМИ.
"Правоохранители в рамках начатого уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы, провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства чиновников. У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено $100 тыс., а также ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ГБР обнаружили почти $5,244 млн, €300 тыс. евро, более 5 млн грн. (около 11,57 млн руб. - Ред.), брендовые украшения и драгоценности. Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке – в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты. Во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полумиллионом долларов через окно", - указывалось в сообщении ГБР.
"Правоохранители в рамках начатого уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы, провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства чиновников. У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено $100 тыс., а также ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ГБР обнаружили почти $5,244 млн, €300 тыс. евро, более 5 млн грн. (около 11,57 млн руб. - Ред.), брендовые украшения и драгоценности. Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке – в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты. Во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полумиллионом долларов через окно", - указывалось в сообщении ГБР.
По информации пресс-службы бюро, семье чиновников также принадлежит ряд объектов недвижимости.
"Среди прочего они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн. (около 111,08 млн руб. - Ред.), гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тыс. кв. м в одном из парков Хмельницкого. За границей в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" почти $2,3 млн. Всё это состояние руководители не внесли в свои ежегодные декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства", - отмечала пресс-служба Госбюро расследований.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Следователи устанавливают ряд других должностных лиц и членов семьи, которые могут быть причастны к указанным преступлениям. Решается вопрос о сообщении чиновникам о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой, легализации имущества, полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении — ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины.
"Санкция статей предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора", - отмечалось в сообщении.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Следователи устанавливают ряд других должностных лиц и членов семьи, которые могут быть причастны к указанным преступлениям. Решается вопрос о сообщении чиновникам о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой, легализации имущества, полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении — ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины.
"Санкция статей предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора", - отмечалось в сообщении.
В сетях завирусилось опубликованное ГБР видео, на котором один из чиновников лежит на кровати, устеленной пачками долларов США.
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) заявил, что мужчины этой семьи оформили инвалидность.
"По моей информации, вся семья пани Крупы оформила инвалидность. Это означает, что их не имеют права мобилизовать и ещё они могут спокойно выезжать за границу. Такая справедливость у "Слуг народа". Вся семья пристроилась, спокойно себе живёт, везде катается. Пока людям не дают выезжать. Стыд и позор", - написал Гончаренко в своём телеграм-канале.
Ожидается, что этот скандал серьёзно ударит по партии власти, которая и без того теряет популярность на фоне ужесточающейся мобилизации.
О терактах украинских спецслужб - в статье Павла Котова "Очередной теракт Украины в Запорожской области: сотрудники ЗАЭС стали целью".