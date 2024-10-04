https://ukraina.ru/20241004/1057897355.html

Не дают ни воевать, ни заключить мир с Россией: Зеленский теряет терпение по отношению к Западу

Не дают ни воевать, ни заключить мир с Россией: Зеленский теряет терпение по отношению к Западу - 04.10.2024 Украина.ру

Не дают ни воевать, ни заключить мир с Россией: Зеленский теряет терпение по отношению к Западу

Запад не даёт Украине официального разрешения бить вглубь территории РФ и того количества оружия, которое она просит, но при этом препятствует заключению мирного соглашения с Россией, как и весной 2022 года

2024-10-04T16:33

2024-10-04T16:33

2024-10-04T16:33

украина

запад

сша

владимир зеленский

рютте

нато

пентагон

эксклюзив

переговоры

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По мере усугубления положения ВСУ на фронте растёт и недовольство Владимира Зеленского недостаточной, с его точки зрения, поддержкой со стороны США и Европы.Ни войны…В вечернем обращении 3 октября он раскритиковал Запад за задержки с помощью и отсутствие решения по ударам дальнобойными вооружениями вглубь территории РФ, подчеркнув "как важно полностью выполнять каждую договорённость". Эти слова украинский лидер произнёс через несколько часов после встречи с новым генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, нагрянувшим в Киев с необъявленным визитом. Руководитель Альянса заверял, что поддержка Украины будет его приоритетом на этом посту, и с гордостью хвалился тем, что 99% военной помощи Украине предоставили страны НАТО. Но Зеленский лишь потребовал ещё больше оружия. Он недоволен тем, что Запад больше внимания и поддержки оказывает Израилю, отодвигая Украину на второй план.Однако после разговора с Рютте он был вынужден признать на совместной пресс-конференции, что Запад не готов сбивать российские ракеты над Украиной. А ещё Запад затягивает с поставками оружия, утверждал Зеленский, и призвал к большей решимости, чтобы "положить конец русскому террору"."В запале Зеленский даже сорвался на крик, пока перечислял свои обиды в адрес Запада и НАТО. Владимир Зеленский теряет терпение по отношению к своим союзникам. Украинский президент в этот четверг подчеркнул недовольство, которое он питал в течение нескольких месяцев против Запада, обвинив его в затягивании поставок ракет большой дальности для его страны", — отмечает французское издание L’Express.Никто ничего не задерживают, просто запасы ограничены, а нужно же ещё думать об обеспечении собственной безопасности – так прокомментировала претензии Зеленского заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх."Этими запасами, будь то [тактические баллистические ракеты] ATACMS, [крылатые ракеты] Storm Shadow/Scalp или какие-то другие, обладает лишь несколько стран. Их количество ограничено. <…> Количество перехватчиков у нас на складах ограничено. Так что мы также должны всегда оценивать собственную боеготовность", - заявила она.Если США приняли бы участие в уничтожении ракет над территорией Украины, это означало бы вовлечение Штатов в конфликт, подчеркнула представительница Пентагона. И вообще, по её словам, Украина может успешно защищаться от российских ударов самостоятельно.Нашлось что ответить и на претензии Зеленского насчёт того, что Израилю Запад помогает сбивать вражеские ракеты, а Украине – нет."Мы говорим о двух совершенно разных ландшафтах и полях сражений. Президент [США Джо Байден] в самом начале поручил [Пентагону] предоставить Украине всё необходимое на поле боя. Они весьма успешно используют средства ПВО или другие возможности, чтобы продолжать отвоёвывать свою территорию", - заявила Сингх.В общем, ребята, воюйте сами, мы вам всё необходимое дали, а нас, пожалуйста, в это не впутывайте – таков посыл Белого дома для Киева.Ещё и Рютте добавил, что время не на стороне Украины. Ничего сенсационного он не сказал, но услышать такое от генерального секретаря НАТО в ответ на просьбу о наращивании помощи для Зеленского, стоя тут же рядом на пресс-конференции, мягко говоря, неприятно.Этому предшествовал не столь успешный, насколько мог рассчитывать украинский лидер, визит в США: открытое одобрение его "плану победы" Белый дом не выразил, а выступления на Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН получились невзрачными."Предполагалось, что Генеральная Ассамблея ООН станет для Киева поворотным моментом, однако вместо этого украинского президента встретили заламыванием рук и причитаниями. До президентских выборов в США остаются считанные недели, и Владимиру Зеленскому вполне простительно думать, что, независимо от их результата, борьба Украины за свободу быстро становится проигрышным делом. Всё указывает на то, что первоначальный расчёт президента России Владимира Путина — что Запад в итоге потеряет к конфликту интерес — был верен", - пишет британская газета The Telegraph.Ключевое значение будет иметь исход выборов в США: если победу одержит вице-президент Камала Харрис, то она продолжит курс нынешней администрации, который Киев оценивает как нерешительный, а если Трамп, то он обещает свернуть поддержку Киева и усадить Зеленского за стол переговоров с Путиным, хотя не факт, что у него это получится.…Ни мираУкраина проиграет в конфликте с РФ даже при условии новых волн мобилизации, поскольку российские военные будут и дальше уничтожать позиции ВСУ, заявил обозреватель немецкой газеты Bild* Юлиан Рёпке. У Запада осталось только два варианта: усилить поддержку Киева или поднять белый флаг, констатирует журналист.Параллельно с тем, как ВСУ начали терпеть поражение в Курской области и сдали Угледар, а Зеленский требует от Запада помочь для активизации боевых действий, в западных СМИ стали появляться сообщения о готовности украинских властей обсуждать возможность территориальных уступок ради завершения конфликта.В частности, на днях газета Financial Times писала, что со стороны украинских чиновников больше открытости к обсуждению возможности согласовать прекращение огня, а ведь полгода назад подобные разговоры были табу для Киева. Вероятные компромиссы во время визита в США с западными коллегами обсудил новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который более прагматично смотрит на этот вопрос, чем прежний глава МИД Дмитрий Кулеба.Однако никаких предпосылок и даже намёков на то, что Зеленский реально готов на прямые переговоры с Россией и уж тем более на территориальные уступки, нет."Есть новый секретный "план победы", от которого наши "союзники" так воодушевились, что западная пресса начала синхронно писать о том, что войну надо скорее заканчивать, и она уже не соответствует национальным интересам США, - написал в своём телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.Он выразил мнение, что Зеленский будет и дальше откладывать мирные переговоры и цепляться за власть вплоть до президентских выборов в США. "Зеленский просто не хочет брать на себя ответственность за то, что они с Ермаком наворотили. И надеется, что это решение примут за него в Вашингтоне — а он разведёт руками", - считает Дубинский.А в Вашингтоне, похоже, такое решение и не собираются принимать. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил 4 октября, что кураторы в США и Великобритании по-прежнему запрещают Украине заключать мир. Более того, из-за неудач ВСУ, несмотря на поставки вооружений, НАТО толкает Киев к более активному ведению диверсионно-террористических действий в российском приграничье, атакам на критически важные объекты атомной энергетики, а непосредственное участие кадровых военных Альянса в планировании и подготовке операций ВСУ уже на всей протяженности линии боевого соприкосновения говорит о нацеленности Запада на расширение и повышение интенсивности военных действий.О том, что ждёт главу государства, сроки полномочий которого истекли почти полгода назад, в случае завершения боевых действий и, соответственно, отмены военного положения, читайте в статье В мирной Украине Зеленского ждут суд и тюрьма. Украинские эксперты боятся обвала фронта* Внесён Министерством юстиции РФ в список иноагентов

https://ukraina.ru/20241003/1057867238.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

украина, запад, сша, владимир зеленский, рютте, нато, пентагон, эксклюзив, переговоры