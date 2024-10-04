Не дают ни воевать, ни заключить мир с Россией: Зеленский теряет терпение по отношению к Западу - 04.10.2024 Украина.ру
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Не дают ни воевать, ни заключить мир с Россией: Зеленский теряет терпение по отношению к Западу
Не дают ни воевать, ни заключить мир с Россией: Зеленский теряет терпение по отношению к Западу - 04.10.2024 Украина.ру
Не дают ни воевать, ни заключить мир с Россией: Зеленский теряет терпение по отношению к Западу
Запад не даёт Украине официального разрешения бить вглубь территории РФ и того количества оружия, которое она просит, но при этом препятствует заключению мирного соглашения с Россией, как и весной 2022 года
2024-10-04T16:33
2024-10-04T16:33
украина
запад
сша
владимир зеленский
рютте
нато
пентагон
эксклюзив
переговоры
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По мере усугубления положения ВСУ на фронте растёт и недовольство Владимира Зеленского недостаточной, с его точки зрения, поддержкой со стороны США и Европы.Ни войны…В вечернем обращении 3 октября он раскритиковал Запад за задержки с помощью и отсутствие решения по ударам дальнобойными вооружениями вглубь территории РФ, подчеркнув "как важно полностью выполнять каждую договорённость". Эти слова украинский лидер произнёс через несколько часов после встречи с новым генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, нагрянувшим в Киев с необъявленным визитом. Руководитель Альянса заверял, что поддержка Украины будет его приоритетом на этом посту, и с гордостью хвалился тем, что 99% военной помощи Украине предоставили страны НАТО. Но Зеленский лишь потребовал ещё больше оружия. Он недоволен тем, что Запад больше внимания и поддержки оказывает Израилю, отодвигая Украину на второй план.Однако после разговора с Рютте он был вынужден признать на совместной пресс-конференции, что Запад не готов сбивать российские ракеты над Украиной. А ещё Запад затягивает с поставками оружия, утверждал Зеленский, и призвал к большей решимости, чтобы "положить конец русскому террору"."В запале Зеленский даже сорвался на крик, пока перечислял свои обиды в адрес Запада и НАТО. Владимир Зеленский теряет терпение по отношению к своим союзникам. Украинский президент в этот четверг подчеркнул недовольство, которое он питал в течение нескольких месяцев против Запада, обвинив его в затягивании поставок ракет большой дальности для его страны", — отмечает французское издание L’Express.Никто ничего не задерживают, просто запасы ограничены, а нужно же ещё думать об обеспечении собственной безопасности – так прокомментировала претензии Зеленского заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх."Этими запасами, будь то [тактические баллистические ракеты] ATACMS, [крылатые ракеты] Storm Shadow/Scalp или какие-то другие, обладает лишь несколько стран. Их количество ограничено. &lt;…&gt; Количество перехватчиков у нас на складах ограничено. Так что мы также должны всегда оценивать собственную боеготовность", - заявила она.Если США приняли бы участие в уничтожении ракет над территорией Украины, это означало бы вовлечение Штатов в конфликт, подчеркнула представительница Пентагона. И вообще, по её словам, Украина может успешно защищаться от российских ударов самостоятельно.Нашлось что ответить и на претензии Зеленского насчёт того, что Израилю Запад помогает сбивать вражеские ракеты, а Украине – нет."Мы говорим о двух совершенно разных ландшафтах и полях сражений. Президент [США Джо Байден] в самом начале поручил [Пентагону] предоставить Украине всё необходимое на поле боя. Они весьма успешно используют средства ПВО или другие возможности, чтобы продолжать отвоёвывать свою территорию", - заявила Сингх.В общем, ребята, воюйте сами, мы вам всё необходимое дали, а нас, пожалуйста, в это не впутывайте – таков посыл Белого дома для Киева.Ещё и Рютте добавил, что время не на стороне Украины. Ничего сенсационного он не сказал, но услышать такое от генерального секретаря НАТО в ответ на просьбу о наращивании помощи для Зеленского, стоя тут же рядом на пресс-конференции, мягко говоря, неприятно.Этому предшествовал не столь успешный, насколько мог рассчитывать украинский лидер, визит в США: открытое одобрение его "плану победы" Белый дом не выразил, а выступления на Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН получились невзрачными."Предполагалось, что Генеральная Ассамблея ООН станет для Киева поворотным моментом, однако вместо этого украинского президента встретили заламыванием рук и причитаниями. До президентских выборов в США остаются считанные недели, и Владимиру Зеленскому вполне простительно думать, что, независимо от их результата, борьба Украины за свободу быстро становится проигрышным делом. Всё указывает на то, что первоначальный расчёт президента России Владимира Путина — что Запад в итоге потеряет к конфликту интерес — был верен", - пишет британская газета The Telegraph.Ключевое значение будет иметь исход выборов в США: если победу одержит вице-президент Камала Харрис, то она продолжит курс нынешней администрации, который Киев оценивает как нерешительный, а если Трамп, то он обещает свернуть поддержку Киева и усадить Зеленского за стол переговоров с Путиным, хотя не факт, что у него это получится.…Ни мираУкраина проиграет в конфликте с РФ даже при условии новых волн мобилизации, поскольку российские военные будут и дальше уничтожать позиции ВСУ, заявил обозреватель немецкой газеты Bild* Юлиан Рёпке. У Запада осталось только два варианта: усилить поддержку Киева или поднять белый флаг, констатирует журналист.Параллельно с тем, как ВСУ начали терпеть поражение в Курской области и сдали Угледар, а Зеленский требует от Запада помочь для активизации боевых действий, в западных СМИ стали появляться сообщения о готовности украинских властей обсуждать возможность территориальных уступок ради завершения конфликта.В частности, на днях газета Financial Times писала, что со стороны украинских чиновников больше открытости к обсуждению возможности согласовать прекращение огня, а ведь полгода назад подобные разговоры были табу для Киева. Вероятные компромиссы во время визита в США с западными коллегами обсудил новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который более прагматично смотрит на этот вопрос, чем прежний глава МИД Дмитрий Кулеба.Однако никаких предпосылок и даже намёков на то, что Зеленский реально готов на прямые переговоры с Россией и уж тем более на территориальные уступки, нет."Есть новый секретный "план победы", от которого наши "союзники" так воодушевились, что западная пресса начала синхронно писать о том, что войну надо скорее заканчивать, и она уже не соответствует национальным интересам США, - написал в своём телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.Он выразил мнение, что Зеленский будет и дальше откладывать мирные переговоры и цепляться за власть вплоть до президентских выборов в США. "Зеленский просто не хочет брать на себя ответственность за то, что они с Ермаком наворотили. И надеется, что это решение примут за него в Вашингтоне — а он разведёт руками", - считает Дубинский.А в Вашингтоне, похоже, такое решение и не собираются принимать. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил 4 октября, что кураторы в США и Великобритании по-прежнему запрещают Украине заключать мир. Более того, из-за неудач ВСУ, несмотря на поставки вооружений, НАТО толкает Киев к более активному ведению диверсионно-террористических действий в российском приграничье, атакам на критически важные объекты атомной энергетики, а непосредственное участие кадровых военных Альянса в планировании и подготовке операций ВСУ уже на всей протяженности линии боевого соприкосновения говорит о нацеленности Запада на расширение и повышение интенсивности военных действий.О том, что ждёт главу государства, сроки полномочий которого истекли почти полгода назад, в случае завершения боевых действий и, соответственно, отмены военного положения, читайте в статье В мирной Украине Зеленского ждут суд и тюрьма. Украинские эксперты боятся обвала фронта* Внесён Министерством юстиции РФ в список иноагентов
https://ukraina.ru/20241003/1057867238.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, запад, сша, владимир зеленский, рютте, нато, пентагон, эксклюзив, переговоры
Украина, Запад, США, Владимир Зеленский, Рютте, НАТО, Пентагон, Эксклюзив, переговоры

Не дают ни воевать, ни заключить мир с Россией: Зеленский теряет терпение по отношению к Западу

16:33 04.10.2024
 
Зеленский задумался
Зеленский задумался
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Запад не даёт Украине официального разрешения бить вглубь территории РФ и того количества оружия, которое она просит, но при этом препятствует заключению мирного соглашения с Россией, как и весной 2022 года
По мере усугубления положения ВСУ на фронте растёт и недовольство Владимира Зеленского недостаточной, с его точки зрения, поддержкой со стороны США и Европы.
Ни войны…
В вечернем обращении 3 октября он раскритиковал Запад за задержки с помощью и отсутствие решения по ударам дальнобойными вооружениями вглубь территории РФ, подчеркнув "как важно полностью выполнять каждую договорённость". Эти слова украинский лидер произнёс через несколько часов после встречи с новым генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, нагрянувшим в Киев с необъявленным визитом.
Руководитель Альянса заверял, что поддержка Украины будет его приоритетом на этом посту, и с гордостью хвалился тем, что 99% военной помощи Украине предоставили страны НАТО. Но Зеленский лишь потребовал ещё больше оружия. Он недоволен тем, что Запад больше внимания и поддержки оказывает Израилю, отодвигая Украину на второй план.
"Хочется, чтобы про Украину не забывали. Лучший способ не забывать про Украину, как мне кажется, - это предоставить оружие, соответствующее разрешение и помочь нам так же, как помогают Израилю сбивать иранские ракеты и дроны, сбивать их над Украиной. То, что работает в небе Ближнего Востока и помогает обороне Израиля, может работать и в небе нашей части Европы, на Украине", - заявил Зеленский.
Однако после разговора с Рютте он был вынужден признать на совместной пресс-конференции, что Запад не готов сбивать российские ракеты над Украиной. А ещё Запад затягивает с поставками оружия, утверждал Зеленский, и призвал к большей решимости, чтобы "положить конец русскому террору".
"В запале Зеленский даже сорвался на крик, пока перечислял свои обиды в адрес Запада и НАТО. Владимир Зеленский теряет терпение по отношению к своим союзникам. Украинский президент в этот четверг подчеркнул недовольство, которое он питал в течение нескольких месяцев против Запада, обвинив его в затягивании поставок ракет большой дальности для его страны", — отмечает французское издание L’Express.
Фото: Euronews. Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP
Вчера, 15:37
Взял пример с Зеленского? Рютте за два дня "забыл", что поддержал удары вглубь РоссииГенсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс не принимает коллективного решения о снятии ограничений на удары Киева вглубь России. Это прерогатива отдельных союзников. Об этом он сказал 3 октября во время необъявленного визита в Киев.
Никто ничего не задерживают, просто запасы ограничены, а нужно же ещё думать об обеспечении собственной безопасности – так прокомментировала претензии Зеленского заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
"Этими запасами, будь то [тактические баллистические ракеты] ATACMS, [крылатые ракеты] Storm Shadow/Scalp или какие-то другие, обладает лишь несколько стран. Их количество ограничено. <…> Количество перехватчиков у нас на складах ограничено. Так что мы также должны всегда оценивать собственную боеготовность", - заявила она.
Если США приняли бы участие в уничтожении ракет над территорией Украины, это означало бы вовлечение Штатов в конфликт, подчеркнула представительница Пентагона. И вообще, по её словам, Украина может успешно защищаться от российских ударов самостоятельно.
Нашлось что ответить и на претензии Зеленского насчёт того, что Израилю Запад помогает сбивать вражеские ракеты, а Украине – нет.
"Мы говорим о двух совершенно разных ландшафтах и полях сражений. Президент [США Джо Байден] в самом начале поручил [Пентагону] предоставить Украине всё необходимое на поле боя. Они весьма успешно используют средства ПВО или другие возможности, чтобы продолжать отвоёвывать свою территорию", - заявила Сингх.
В общем, ребята, воюйте сами, мы вам всё необходимое дали, а нас, пожалуйста, в это не впутывайте – таков посыл Белого дома для Киева.
Ещё и Рютте добавил, что время не на стороне Украины. Ничего сенсационного он не сказал, но услышать такое от генерального секретаря НАТО в ответ на просьбу о наращивании помощи для Зеленского, стоя тут же рядом на пресс-конференции, мягко говоря, неприятно.
Этому предшествовал не столь успешный, насколько мог рассчитывать украинский лидер, визит в США: открытое одобрение его "плану победы" Белый дом не выразил, а выступления на Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН получились невзрачными.
"Предполагалось, что Генеральная Ассамблея ООН станет для Киева поворотным моментом, однако вместо этого украинского президента встретили заламыванием рук и причитаниями. До президентских выборов в США остаются считанные недели, и Владимиру Зеленскому вполне простительно думать, что, независимо от их результата, борьба Украины за свободу быстро становится проигрышным делом. Всё указывает на то, что первоначальный расчёт президента России Владимира Путина — что Запад в итоге потеряет к конфликту интерес — был верен", - пишет британская газета The Telegraph.
78-я сессия Генассамблеи ООН
25 сентября, 16:01
Маньяк войны не всегда был союзником Запада. Неудобные вопросы, которые Небензя задал ЗеленскомуСпециально к приезду Владимира Зеленского в Нью-Йорк организовали внеплановое заседание Совета Безопасности ООН, но его выступление получилось невнятным. Зато российские дипломаты напомнили, как украинский лидер раньше защищал русский язык и критиковал госпереворот 2014 года, организованный США
Ключевое значение будет иметь исход выборов в США: если победу одержит вице-президент Камала Харрис, то она продолжит курс нынешней администрации, который Киев оценивает как нерешительный, а если Трамп, то он обещает свернуть поддержку Киева и усадить Зеленского за стол переговоров с Путиным, хотя не факт, что у него это получится.
…Ни мира
Украина проиграет в конфликте с РФ даже при условии новых волн мобилизации, поскольку российские военные будут и дальше уничтожать позиции ВСУ, заявил обозреватель немецкой газеты Bild* Юлиан Рёпке. У Запада осталось только два варианта: усилить поддержку Киева или поднять белый флаг, констатирует журналист.
Параллельно с тем, как ВСУ начали терпеть поражение в Курской области и сдали Угледар, а Зеленский требует от Запада помочь для активизации боевых действий, в западных СМИ стали появляться сообщения о готовности украинских властей обсуждать возможность территориальных уступок ради завершения конфликта.
В частности, на днях газета Financial Times писала, что со стороны украинских чиновников больше открытости к обсуждению возможности согласовать прекращение огня, а ведь полгода назад подобные разговоры были табу для Киева. Вероятные компромиссы во время визита в США с западными коллегами обсудил новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который более прагматично смотрит на этот вопрос, чем прежний глава МИД Дмитрий Кулеба.
Однако никаких предпосылок и даже намёков на то, что Зеленский реально готов на прямые переговоры с Россией и уж тем более на территориальные уступки, нет.
"Есть новый секретный "план победы", от которого наши "союзники" так воодушевились, что западная пресса начала синхронно писать о том, что войну надо скорее заканчивать, и она уже не соответствует национальным интересам США, - написал в своём телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
Он выразил мнение, что Зеленский будет и дальше откладывать мирные переговоры и цепляться за власть вплоть до президентских выборов в США. "Зеленский просто не хочет брать на себя ответственность за то, что они с Ермаком наворотили. И надеется, что это решение примут за него в Вашингтоне — а он разведёт руками", - считает Дубинский.
А в Вашингтоне, похоже, такое решение и не собираются принимать. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил 4 октября, что кураторы в США и Великобритании по-прежнему запрещают Украине заключать мир. Более того, из-за неудач ВСУ, несмотря на поставки вооружений, НАТО толкает Киев к более активному ведению диверсионно-террористических действий в российском приграничье, атакам на критически важные объекты атомной энергетики, а непосредственное участие кадровых военных Альянса в планировании и подготовке операций ВСУ уже на всей протяженности линии боевого соприкосновения говорит о нацеленности Запада на расширение и повышение интенсивности военных действий.
О том, что ждёт главу государства, сроки полномочий которого истекли почти полгода назад, в случае завершения боевых действий и, соответственно, отмены военного положения, читайте в статье В мирной Украине Зеленского ждут суд и тюрьма. Украинские эксперты боятся обвала фронта
* Внесён Министерством юстиции РФ в список иноагентов
 
УкраинаЗападСШАВладимир ЗеленскийРюттеНАТОПентагонЭксклюзивпереговоры
 
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Заголовок открываемого материала
16:52Очередной теракт Украины в Запорожской области: сотрудники ЗАЭС стали целью
16:37Российская армия начала освобождение Курахово, откуда ВСУ третий год кошмарят Донецк
16:33Не дают ни воевать, ни заключить мир с Россией: Зеленский теряет терпение по отношению к Западу
16:19Оружие в загашнике. Зеленского уже заставляют копить силы для новой войны
15:29Никакой ротации, а комбат покончил с собой: бригаде ВСУ, сдавшей Угледар, не дали отпуск
15:28"Миф об УПА* рухнет": в чем суть конфликта Варшавы и Киева о Волынской резне
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