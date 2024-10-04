Российская армия начала освобождение Курахово, откуда ВСУ третий год кошмарят Донецк - 04.10.2024 Украина.ру
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Российская армия начала освобождение Курахово, откуда ВСУ третий год кошмарят Донецк
Российская армия начала освобождение Курахово, откуда ВСУ третий год кошмарят Донецк - 04.10.2024 Украина.ру
Российская армия начала освобождение Курахово, откуда ВСУ третий год кошмарят Донецк
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, в чем значение освобождения Курахово
2024-10-04T16:37
2024-10-04T16:37
эксклюзив
курахово
донецк
селидово
александр "варяг" матюшин
вооруженные силы украины
александр чаленко
украина.ру
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Российские штурмовые подразделения после освобождения Угледара и почти полного уничтожения 72-й бригады ВСУ, оборонявшей этот населенный пункт, пошли, как и предполагалось на север, приступив к штурму Богоявленки. Этот населенный пункт находится в направлении Курахово. Именно в Богоявленку пытались отступать под ударами российской артиллерии и ФАБов недобитые в городе украинцы. Именно их мертвыми телами теперь устелена дорога в направлении этого села."Российские штурмовики уже находятся в восточной части Богоявленки. Смысл ее освобождения сейчас в том, чтобы зайти в Курахово именно с юга. С севера этот город прикрывает широкое и достаточно протяженное Кураховское водохранилище, преодолевать которое, было бы полным безумием под украинскими обстрелами. Поэтому штурмовать его будут с трех сторон – с юга, как я уже сказал, плюс с востока и запада. Не сомневаюсь, что перед штурмом этот город сначала отрежут с запада от снабжения. Просто в самом Курахово есть большая и прочная ТЭЦ и трубный завод, превращенные укропами в укрепы. Так что упор наши сделают на недопущение поставок укропам б/к и подкреплений. Так будет легче взять укрепы", - считает Александр "Варяг" Матюшин.Передовые российские части, наступающие с востока, через Максимильяновку, находятся уже в 2 км от Курахово. Хотя с севера никто Курахово брать не будет, но это ни в коем случае не означает, что никто не будет выбивать ВСУ из населенных пунктов севернее Кураховского водохранилища. Наоборот, сейчас российская армия выбивает остатки украинского гарнизона из поселка Горняк и наносит удары по соседнему поселку Кураховка. Видимо, украинская оборона там падет в самое ближайшее время, так как асфальтированные пути снабжения отрезаны, осталась только одна дорога по северной кромке водохранилища, которая постоянно обстреливается.Вот-вот падет Цукурино, село на главной дороге между Курахово и Селидово. Во-первых, оно уже окружено с трех сторон, во-вторых, в нем самом уже находятся российские штурмовики. Падение Цукурино ускорит падения Горняка, находящегося по соседству на юго-востоке.Освобождение Курахово трудно переоценить. Оно важно как для безопасности столицы ДНР, так и для освобождения юга республики."Напомню, именно с кураховского направления украинской крупнокалиберной артиллерией постоянно обстреливается Донецк – прежде всего, его самый западный район – Петровский. Падение обороны Курахово убирает эту проблему. Также надо понимать, что Курахово осталось в качестве последнего плацдарма ВСУ, с которого можно было наступать на Донецк. После его исчезновения фактически можно говорить, что Донецк в безопасности. Теперь достать его можно будет только ракетами или серьезными беспилотниками", - говорит Матюшин.После освобождения Курахово будет освобождено и Селидово, которое, во-первых, уже взято в клещи, а, во-вторых, его укрепления не такие серьезные, как в Курахово. Затем настанет очередь либо Времьевского выступа, либо достаточно крупной городской агломерации Покровск/Мирноград.Читайте также материал Александра Чаленко После Угледара российская армия ударит с трех сторон на Курахово
https://ukraina.ru/20241002/1057844385.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
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Украина.ру
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, курахово, донецк, селидово, александр "варяг" матюшин, вооруженные силы украины, александр чаленко, украина.ру
Эксклюзив, Курахово, Донецк, Селидово, Александр "Варяг" Матюшин, Вооруженные силы Украины, Александр Чаленко, Украина.ру

Российская армия начала освобождение Курахово, откуда ВСУ третий год кошмарят Донецк

16:37 04.10.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, в чем значение освобождения Курахово
Российские штурмовые подразделения после освобождения Угледара и почти полного уничтожения 72-й бригады ВСУ, оборонявшей этот населенный пункт, пошли, как и предполагалось на север, приступив к штурму Богоявленки. Этот населенный пункт находится в направлении Курахово. Именно в Богоявленку пытались отступать под ударами российской артиллерии и ФАБов недобитые в городе украинцы. Именно их мертвыми телами теперь устелена дорога в направлении этого села.
"Российские штурмовики уже находятся в восточной части Богоявленки. Смысл ее освобождения сейчас в том, чтобы зайти в Курахово именно с юга. С севера этот город прикрывает широкое и достаточно протяженное Кураховское водохранилище, преодолевать которое, было бы полным безумием под украинскими обстрелами.
Поэтому штурмовать его будут с трех сторон – с юга, как я уже сказал, плюс с востока и запада. Не сомневаюсь, что перед штурмом этот город сначала отрежут с запада от снабжения. Просто в самом Курахово есть большая и прочная ТЭЦ и трубный завод, превращенные укропами в укрепы. Так что упор наши сделают на недопущение поставок укропам б/к и подкреплений. Так будет легче взять укрепы", - считает Александр "Варяг" Матюшин.
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2 октября, 17:23
После Угледара российская армия ударит с трех сторон на КураховоДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру, как дальше будет освобождаться от ВСУ юг ДНР.
Передовые российские части, наступающие с востока, через Максимильяновку, находятся уже в 2 км от Курахово. Хотя с севера никто Курахово брать не будет, но это ни в коем случае не означает, что никто не будет выбивать ВСУ из населенных пунктов севернее Кураховского водохранилища. Наоборот, сейчас российская армия выбивает остатки украинского гарнизона из поселка Горняк и наносит удары по соседнему поселку Кураховка. Видимо, украинская оборона там падет в самое ближайшее время, так как асфальтированные пути снабжения отрезаны, осталась только одна дорога по северной кромке водохранилища, которая постоянно обстреливается.
Вот-вот падет Цукурино, село на главной дороге между Курахово и Селидово. Во-первых, оно уже окружено с трех сторон, во-вторых, в нем самом уже находятся российские штурмовики. Падение Цукурино ускорит падения Горняка, находящегося по соседству на юго-востоке.
Освобождение Курахово трудно переоценить. Оно важно как для безопасности столицы ДНР, так и для освобождения юга республики.
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"Напомню, именно с кураховского направления украинской крупнокалиберной артиллерией постоянно обстреливается Донецк – прежде всего, его самый западный район – Петровский. Падение обороны Курахово убирает эту проблему. Также надо понимать, что Курахово осталось в качестве последнего плацдарма ВСУ, с которого можно было наступать на Донецк. После его исчезновения фактически можно говорить, что Донецк в безопасности. Теперь достать его можно будет только ракетами или серьезными беспилотниками", - говорит Матюшин.
После освобождения Курахово будет освобождено и Селидово, которое, во-первых, уже взято в клещи, а, во-вторых, его укрепления не такие серьезные, как в Курахово. Затем настанет очередь либо Времьевского выступа, либо достаточно крупной городской агломерации Покровск/Мирноград.
Читайте также материал Александра Чаленко После Угледара российская армия ударит с трех сторон на Курахово
 
ЭксклюзивКураховоДонецкСелидовоАлександр "Варяг" МатюшинВооруженные силы УкраиныАлександр ЧаленкоУкраина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
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16:37Российская армия начала освобождение Курахово, откуда ВСУ третий год кошмарят Донецк
16:33Не дают ни воевать, ни заключить мир с Россией: Зеленский теряет терпение по отношению к Западу
16:19Оружие в загашнике. Зеленского уже заставляют копить силы для новой войны
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