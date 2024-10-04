https://ukraina.ru/20241004/1057896177.html
Российская армия начала освобождение Курахово, откуда ВСУ третий год кошмарят Донецк
Российская армия начала освобождение Курахово, откуда ВСУ третий год кошмарят Донецк - 04.10.2024 Украина.ру
Российская армия начала освобождение Курахово, откуда ВСУ третий год кошмарят Донецк
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, в чем значение освобождения Курахово
2024-10-04T16:37
2024-10-04T16:37
2024-10-04T16:37
эксклюзив
курахово
донецк
селидово
александр "варяг" матюшин
вооруженные силы украины
александр чаленко
украина.ру
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Российские штурмовые подразделения после освобождения Угледара и почти полного уничтожения 72-й бригады ВСУ, оборонявшей этот населенный пункт, пошли, как и предполагалось на север, приступив к штурму Богоявленки. Этот населенный пункт находится в направлении Курахово. Именно в Богоявленку пытались отступать под ударами российской артиллерии и ФАБов недобитые в городе украинцы. Именно их мертвыми телами теперь устелена дорога в направлении этого села."Российские штурмовики уже находятся в восточной части Богоявленки. Смысл ее освобождения сейчас в том, чтобы зайти в Курахово именно с юга. С севера этот город прикрывает широкое и достаточно протяженное Кураховское водохранилище, преодолевать которое, было бы полным безумием под украинскими обстрелами. Поэтому штурмовать его будут с трех сторон – с юга, как я уже сказал, плюс с востока и запада. Не сомневаюсь, что перед штурмом этот город сначала отрежут с запада от снабжения. Просто в самом Курахово есть большая и прочная ТЭЦ и трубный завод, превращенные укропами в укрепы. Так что упор наши сделают на недопущение поставок укропам б/к и подкреплений. Так будет легче взять укрепы", - считает Александр "Варяг" Матюшин.Передовые российские части, наступающие с востока, через Максимильяновку, находятся уже в 2 км от Курахово. Хотя с севера никто Курахово брать не будет, но это ни в коем случае не означает, что никто не будет выбивать ВСУ из населенных пунктов севернее Кураховского водохранилища. Наоборот, сейчас российская армия выбивает остатки украинского гарнизона из поселка Горняк и наносит удары по соседнему поселку Кураховка. Видимо, украинская оборона там падет в самое ближайшее время, так как асфальтированные пути снабжения отрезаны, осталась только одна дорога по северной кромке водохранилища, которая постоянно обстреливается.Вот-вот падет Цукурино, село на главной дороге между Курахово и Селидово. Во-первых, оно уже окружено с трех сторон, во-вторых, в нем самом уже находятся российские штурмовики. Падение Цукурино ускорит падения Горняка, находящегося по соседству на юго-востоке.Освобождение Курахово трудно переоценить. Оно важно как для безопасности столицы ДНР, так и для освобождения юга республики."Напомню, именно с кураховского направления украинской крупнокалиберной артиллерией постоянно обстреливается Донецк – прежде всего, его самый западный район – Петровский. Падение обороны Курахово убирает эту проблему. Также надо понимать, что Курахово осталось в качестве последнего плацдарма ВСУ, с которого можно было наступать на Донецк. После его исчезновения фактически можно говорить, что Донецк в безопасности. Теперь достать его можно будет только ракетами или серьезными беспилотниками", - говорит Матюшин.После освобождения Курахово будет освобождено и Селидово, которое, во-первых, уже взято в клещи, а, во-вторых, его укрепления не такие серьезные, как в Курахово. Затем настанет очередь либо Времьевского выступа, либо достаточно крупной городской агломерации Покровск/Мирноград.Читайте также материал Александра Чаленко После Угледара российская армия ударит с трех сторон на Курахово
https://ukraina.ru/20241002/1057844385.html
https://ukraina.ru/20241004/1057873849.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, курахово, донецк, селидово, александр "варяг" матюшин, вооруженные силы украины, александр чаленко, украина.ру
Российская армия начала освобождение Курахово, откуда ВСУ третий год кошмарят Донецк
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, в чем значение освобождения Курахово
Российские штурмовые подразделения после освобождения Угледара и почти полного уничтожения 72-й бригады ВСУ, оборонявшей этот населенный пункт, пошли, как и предполагалось на север, приступив к штурму Богоявленки. Этот населенный пункт находится в направлении Курахово. Именно в Богоявленку пытались отступать под ударами российской артиллерии и ФАБов недобитые в городе украинцы. Именно их мертвыми телами теперь устелена дорога в направлении этого села.
"Российские штурмовики уже находятся в восточной части Богоявленки. Смысл ее освобождения сейчас в том, чтобы зайти в Курахово именно с юга. С севера этот город прикрывает широкое и достаточно протяженное Кураховское водохранилище, преодолевать которое, было бы полным безумием под украинскими обстрелами.
Поэтому штурмовать его будут с трех сторон – с юга, как я уже сказал, плюс с востока и запада. Не сомневаюсь, что перед штурмом этот город сначала отрежут с запада от снабжения. Просто в самом Курахово есть большая и прочная ТЭЦ и трубный завод, превращенные укропами в укрепы. Так что упор наши сделают на недопущение поставок укропам б/к и подкреплений. Так будет легче взять укрепы", - считает Александр "Варяг" Матюшин.
Передовые российские части, наступающие с востока, через Максимильяновку, находятся уже в 2 км от Курахово. Хотя с севера никто Курахово брать не будет, но это ни в коем случае не означает, что никто не будет выбивать ВСУ из населенных пунктов севернее Кураховского водохранилища. Наоборот, сейчас российская армия выбивает остатки украинского гарнизона из поселка Горняк и наносит удары по соседнему поселку Кураховка. Видимо, украинская оборона там падет в самое ближайшее время, так как асфальтированные пути снабжения отрезаны, осталась только одна дорога по северной кромке водохранилища, которая постоянно обстреливается.
Вот-вот падет Цукурино, село на главной дороге между Курахово и Селидово
. Во-первых, оно уже окружено с трех сторон, во-вторых, в нем самом уже находятся российские штурмовики. Падение Цукурино ускорит падения Горняка, находящегося по соседству на юго-востоке.
Освобождение Курахово трудно переоценить. Оно важно как для безопасности столицы ДНР
, так и для освобождения юга республики.
"Напомню, именно с кураховского направления украинской крупнокалиберной артиллерией постоянно обстреливается Донецк
– прежде всего, его самый западный район – Петровский. Падение обороны Курахово убирает эту проблему. Также надо понимать, что Курахово осталось в качестве последнего плацдарма ВСУ, с которого можно было наступать на Донецк. После его исчезновения фактически можно говорить, что Донецк в безопасности. Теперь достать его можно будет только ракетами или серьезными беспилотниками", - говорит Матюшин.
После освобождения Курахово будет освобождено и Селидово, которое, во-первых, уже взято в клещи, а, во-вторых, его укрепления не такие серьезные, как в Курахово. Затем настанет очередь либо Времьевского выступа, либо достаточно крупной городской агломерации Покровск/Мирноград.