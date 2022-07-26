https://ukraina.ru/20220726/1036818742.html

Ректор ХГУ Татьяна Томилина: Кто-то ждет Украину, но я знаю - Россия здесь навсегда!

Ректор ХГУ Татьяна Томилина: Кто-то ждет Украину, но я знаю - Россия здесь навсегда! - 26.07.2022 Украина.ру

Ректор ХГУ Татьяна Томилина: Кто-то ждет Украину, но я знаю - Россия здесь навсегда!

Украина.ру, 26.07.2022

2022-07-26T07:37

2022-07-26T07:37

2022-07-26T07:37

интервью

родина

ректор

херсон

россия

украина

продукты

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Многие люди в Херсоне пока боятся включаться в работу, ждут, когда ситуация на фронтах станет более определенной. Другим не нравится, что больше не будет коррупционного дохода. Но есть те, кто готов помогать России, считает ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.– Татьяна, двенадцать ракет из реактивных систем залпового огня "Хаймерс" было выпущено по Антоновскому мосту – это мост на въезде в Херсон. Кроме того, постоянно обстреливается Каховская ГЭС, обстреливаются пригороды Херсона. Что происходит сейчас в регионе, каковы настроения местного населения? Как люди относятся к Украине?– Той ночью (когда обстреливали реактивными снарядами - Ред.) было очень страшно. Такого никогда не было. Бабахало очень сильно. Настроения? У нас работа, мы в девять часов пришли на работу, в четыре часа ушли с работы, мы заняты своими моментами. А те люди, которые без работы, конечно, они боятся.Очень большое количество людей сидят и ждут Украину, они называют это "освобождением", как это ни странно. Но такие люди, как я, считают, что Россия пришла навсегда, и Россия будет нас защищать.– У вас впереди вступительная кампания, и будет она проходить в очень непростых условиях. Могли ли вы представить когда-нибудь, что будет именно так?– Я никогда не могла представить, что буду ректором Херсонского государственного университета. Когда у меня были научные амбиции, когда я хотела быть доктором наук, стечение обстоятельств мне этого сделать не позволили. Поэтому я об этом не мечтала. А когда я эту должность получила - зная с 1984 года Херсонский государственный педагогический университет им. Крупской - я знаю университет с того периода, когда пришла сюда учиться… я была немножко шокирована тем, что люди разворачивались и уходили.Я понимаю, что люди работают для себя, для своей семьи, что это главное. Но меня учили, и я работала с людьми, для которых дело – превыше всего! Красивые слова – раньше думай о Родине, потом о себе.Я столкнулась с тем, что человек хочет хорошей жизни, хочет хорошей заработной платы, но, тем не менее, человек не хочет что-то отдать, сделать ради чего-то. Или - со всеми этими… Восемь лет что происходило с населением? Не люблю слово "окастрюленные", но - это оболваненные. И люди сидят, ждут: "Давайте немножко подождем. Вот, Николаев возьмут, тогда мы вернемся", рассуждают они.То есть, сейчас боятся люди идти. Те, кто остались в Херсоне, боятся того, что те, кто уехали, всю эту грязь выливают на них. Мы сталкиваемся сейчас с тем, что людей оскорбляют, называют коллаборантами, объясняют, что мы все такие отвратительные, что мы работаем на врага.А мы работаем на город. Тем не менее, ничего страшного, со временем у нас все будет! С 1 августа у нас начинается прием документов в Херсонский государственный университет.– Я сегодня заходила на сайт Херсонского государственного университета, на украиноязычную его версию, и с удивлением обнаружила, что приемная комиссия расположена в Ивано-Франковске. Это как?– В Ивано-Франковск переехал Херсонский державный университет державы Украина. А мы – Херсонский государственный университет – федеральное учебное заведение Российской Федерации.То образование, которое дает Ивано-Франковский Херсонский державный университет – это дает образование Украина. Наш Херсонский государственный университет дает диплом российского образца.– В Запорожской области, которая так же, часть ее, находится под контролем Российской Федерации – там уже весьма неплохие связи наметились с российскими высшими учебными заведениями у местных вузов. Есть ли что-то подобное в Херсоне, общаетесь ли с российскими коллегами, планируете ли сотрудничество?– Первый, кто приехал к нам в Херсон – был ректор Московского государственного педагогического университета. Мы переговорили, подписали меморандум. У нас соответствие факультетов и соответствие специальностей. Он нам помогает по всем учебно-методическим планам – мы сотрудничаем с Московским государственным педагогическим университетом.Мы договорились, что первый курс абитуриентов мы набираем. Второй, третий, четвертый курс до бакалавриата – мы набираем сюда, в Херсонский государственный университет. А магистратуру и аспирантуру с ноября месяца забирают в Московский государственный педагогический университет. То есть, ребята, магистры, аспиранты – это то, что упало в руки им. Об этом никто не мог мечтать - учиться в магистратуре и аспирантуре МГПУ.Еще мы будем работать вместе с Санкт-Петербургским педагогическим Университетом имени Герцена.– Вы говорили о том, что с 1984 года знаете этот вуз, я тоже этот вуз знаю неплохо, с девяностых годов. Мои родители окончили этот вуз, и я тоже. Украинский язык вы в учебной программе оставляете или нет?– У нас будет специальность "учитель украинского языка и литературы", а почему нет?То, что делала украинская власть все эти тридцать лет, начиная с Кучмы – "Украина – не Россия"… Это не может продолжаться сейчас. Нельзя наступать на эти грабли. У нас доктор наук Мария Ивановна Пентелюк, у нее украинский язык блестящий. Это тяжелый случай сейчас будет, но этот человек должен нести украинскую литературу, украинский язык. Есть большое количество разговаривающих на украинском языке.Леся Украинка и Тарас Шевченко, помимо украинского, писали и на русском языке. Выкорчевывать или ломать через колено, как делали зелебобусы или Порошенко – такого не должно быть. Чем больше языков знаешь – тем лучше. Мой родной язык – русский. Я всегда говорила на русском языке, хотя я украинською мовою володию дуже гарно.– Вы говорили, что люди боятся выходить на работу. Я общаюсь с жителями Херсона, разная информация поступает ко мне. Говорят о том, что Украина сейчас платит заработную плату людям, в частности, жителям Херсона, за то, чтобы они на работу не ходили, то есть, за саботаж. Это правда?– По поводу школ – это правда. По поводу университета – "Ивано-Франковский университет" мы его называем – они (украинские руководители – Ред.) сейчас не то, что поумнели, они поняли. Они платили зарплату своим людям.Но и вы же тоже должны понять, три месяца люди - лаборанты, технический персонал - были в простое. Они заработную плату вообще не получали. А сейчас Александр Владимирович Спиваковский, ректор Ивано-Франковского университета, сказал, что люди, которые остались в Херсоне и не выехали в Ивано-Франковск, заработную плату в гривнах получать не будут, потому что они, мол, и в Херсоне работают, и в Ивано-Франковске, двойную зарплату получают.Это получается то, в чем обвиняли Донецк, что они пенсию получали и русскую и украинскую. А ничего, что украинскую пенсию или украинские деньги они обналичить не могут?Насколько мне известно – в школах оплачивают отпускные, и ведутся сейчас разговоры о том, что будут платить учителям за то, чтобы, подумать только, чтобы они не выходили работать и учить детей. То есть, им будут продлевать то ли до ноября отпускные, то ли будут платить заработную плату в каком-то объеме, чтобы они не входили. Называется это – "саботировали работу".Я прекрасно понимаю, как Военно-гражданской администрации и лично (главе ВГА – Ред.) Владимиру Васильевичу Сальдо тяжело в этом вопросе. А как объяснить человеку? Человек сидит дома, и получат заработную плату.– Зачем ему выходить, если Украина ему платит за то, чтобы он сидел дома. Ужас, конечно. Сложно ли было создать, собрать команду? Университету в этом году 105 лет. В очень сложных условиях вы его возглавили. Я отчасти знаю профессорско-преподавательский состав, знаю настроения, знаю, что некоторые до сих пор рефлексируют по Украине. С чем вы столкнулись на первом этапе, и что имеете сейчас?– На первом этапе, с 15 июня по 1 июля, у нас было 143 человека. И было всего два кандидата наук, а 141 человек – это был технический персонал. Что мы за этот месяц сделали… Сейчас у нас 249 человек, и уже 11 кандидатов наук, 6 докторов наук. Люди подтягиваются, не боятся. А те, кто боятся – пусть боятся. Говорят: "мы к тебе придем через полгода, ты же докторов наук все равно возьмешь, а пока мы побоимся".Некоторые не могут, боятся страшилки, который им Ивано-Франковский (университет – Ред.) посылает. Они проводят кампанию вступительную. Хотя, очень много деток приходят, спрашивают: а можно мы будем учиться и в Ивано-Франковском бесплатно, и у вас на стационаре? Спрашиваю: а зачем так? – Там мы не доучились, мы считаем, что лопнет он. – Ну, давайте посмотрим, кто лопнет, давайте пробовать.На меня произвело впечатление – пришла девочка-абитуриентка… Она четыре раза не могла поступить к нам в университет. Она из бедной семьи, у нее ЗНО 180, сданы экзамены, это как ЕГЭ в России, но она не могла попасть на специальность "медицина". Сейчас у нее есть шанс попасть на бюджетное образование и получить то, о чем она мечтала четыре года. Это счастье!Люди, которые приходят семьями мне помогать… "Мы пришли вам помогать". Были и такие люди.Первое мое выступление было очень жесткое, в том плане, что я сказала – я знаю, сколько что стоит. Но такого быть больше не может. Люди боятся еще и потому, что… а как же… человек же привык к хорошему. Они привыкли какую-то мзду брать. А - как же без этого жить?Тридцать лет выстраивалась эта цепочка. Да, это слово некрасивое, коррупционное, но, тем не менее, она выстраивалась, и люди как-то привыкли жить. А тут пришла Татьяна Юрьевна, которая знает, откуда ноги растут – и все. И жилось-то хорошо кому? Ректору, проректорам, деканам, некоторым заведующим кафедрами. А всем-то остальным тяжко жилось.Молодая перспективная преподавательница ребеночка родила, ей платили за 0,25 ставки, а она работала целую ставочку. И когда она просила: пожалуйста, не могу я – (отвечали – Ред.) - нет, или так, или увольняйтесь. Такое же тоже было.И потом не хочу я ничего плохого говорить, но когда-то Олега Васильевича Мишукова, царствие ему небесное, обвинили в том, что лицей был его вотчиной. Так вот я вам хочу сказать, что это учебное заведение было вотчиной одной семьи. Мы знаем, о какой семье я говорю, и я все больше и больше в этом убеждаюсь. А такого не может быть. Раньше думай о Родине, а потом о себе!Я сейчас с одним кандидатом говорю: "Ты же всю жизнь, ты же с какого года со мной вместе заходила в этот институт, училась. Как же ты можешь сейчас бросить, это же твое все! – Нет, вот у меня взгляды, я жду освобождения, нет, я не пойду работать…". Не понимаю я этого, просто не понимаю!– Это их выбор, и, наверное, тут уже дело в совести каждого человека. Поговорим о более приземленном. Появилась информация о том, что в Херсонской области снизились цены, тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Причем снизились достаточно существенно, едва ли не в два раза. Это правда?- Это правда. За воду в два с половиной раза уменьшили оплату. А еще, я так рассуждала - мы сняли показания в июле, и мы думали уже, за июль будем оплачивать университет – платить за свет, за воду, а оказывается, за июль платить не надо будет, а только первого августа придут люди-контролеры, запишут все показания, и рассчитываться мы будем уже за август.– А что касается цен на продукты питания? Нет ли дефицита товаров в магазинах? Что происходит с бензином, одно время в Херсоне его фактически не было. Что сейчас? Изменилась ли ситуация?– Насколько я знаю, как ректор - мы закупаем бензин - он был по 56 или 57 рублей, это в два раза меньше, чем сейчас в Украине, дешевле.Что касается препаратов медицинских, пока снижения цен я не вижу, но я вижу указ Владимира Сальдо – он начал мониторить, считает, что очень высокие цены на медицинские препараты. Если он еще сделает кулаком по столу, то все будет замечательно.По продуктам – снизились цены действительно. На базаре вообще снизились цены, а в магазинах - разные магазины есть. Есть магазины дорогие, там, где кулинария – это дорого. Есть дорогие мясные изделия. Но расставляйте ножки по одежке!Цены на продукты с февраля, с марта, с апреля - в разы стали ниже. Это действительно так. И на ЖКХ, на бензин, на дизельное топливо в разы стали ниже, это правда.– Наш ресурс смотрят на Украине, хотя там он заблокирован. Но, судя по комментариям, народ находит возможности смотреть.– Могу себе представить, какие комментарии будут!– Разные! В России так же нас смотрят. У вас есть возможность обратиться к россиянам, и что-то сказать им. Чего вы от России ждете, если чего-то ждете?– Я, честно говоря, уже всего дождалась. Я еще получу русский паспорт, и, в принципе, можно уже умирать. А России я желаю не повторить ошибки Украины. То, что раскачивается изнутри… пусть посмотрят внимательно на нас.Я сейчас скажу крамольные вещи – в том, что происходит на Украине сейчас – большая вина моя.– Почему вы считаете, что вы виновны в этом?– Потому что я учила своих детей любить Родину! Они подменяли понятия – квазигосударства и территории страны. У них, благодаря цэрэушникам, упало в голове… правильно Монтян говорит – "салорейх"!Произошло изменение понятия. Любить Родину для них… для них Родина - стало квазигосударство внутреннее. Я считаю, что я неправильно учила их любить Родину. Я не научила видеть разъединения понятий.– Я с вами поспорю. Я знаю некоторых детей, которых вы учили, и далеко не все из них такие, (как те – Ред.), о которых вы сейчас говорите. Я думаю, что проблема не в вас. Некоторым вам удалось вложить разумное, доброе, вечное, а тем, кому не удалось вложить - я думаю, что там вина и родителей, и это их выбор. А вы учили правильно и правильному, и ваши ученики, которых я знаю, тому подтверждение. Благодарю вас за интервью. Не сомневаюсь, что все будет хорошо!

https://ukraina.ru/20220725/1036809713.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, родина, ректор, херсон, россия, украина, продукты