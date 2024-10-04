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Очередной теракт Украины в Запорожской области: сотрудники ЗАЭС стали целью

Очередной теракт Украины в Запорожской области: сотрудники ЗАЭС стали целью - 04.10.2024 Украина.ру

Очередной теракт Украины в Запорожской области: сотрудники ЗАЭС стали целью

Украинские спецслужбы совершили 4 октября очередной теракт на территории РФ. На этот раз жертвой стал сотрудник Запорожской АЭС Андрей Короткий. Мужчина погиб в Энергодаре в момент взрыва автомобиля, в котором он находился

2024-10-04T16:52

2024-10-04T16:52

2024-10-04T16:52

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теракт

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Взрыв автомобиляКороткий являлся начальником службы пропусков службы безопасности Запорожской атомной электростанции, а также депутатом местного городского совета."Сегодня от рук террористов в Энергодаре погиб депутат городского совета Андрей Юрьевич Короткий. Самодельное взрывное устройство было заложено под автомобиль. От полученных травм Андрей Юрьевич скончался в больнице", - написал в своем телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.Он выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать помощь."Страшная трагедия. Звериная натура киевских террористов в очередной раз наносит удар по мирным жителям. Погиб наш товарищ, который работал во имя мирной жизни", - отметил глава региона.В пресс-службе ЗАЭС рассказали, что Короткий ранее возглавлял совет депутатов Энергодара."Андрей Юрьевич родился в Энергодаре и всю свою жизнь прожил в родном городе, отдавая все силы во благо земляков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал в своем телеграм-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Украина не отрицаетСогласно сообщении Следственного комитета (СК) РФ, под машину Короткого 4 октября заложили взрывное устройство. Автомобиль был припаркован на бульваре Каштанова. Когда Короткий сел в машину и начал движение, прогремел взрыв. Сотрудник ЗАЭС был госпитализирован в больницу, но спасти его не удалось.Следственное управление СК по Запорожской области завело уголовное дело по статье о совершении убийства, осуществленным общеопасным способом.Ответственность за это преступление в тот же день взяла на себя Украина. Главное управление разведки этой страны опубликовало в интернете видео, на котором запечатлен момент взрыва.Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз у себя в телеграм-канале назвал убийство Короткого террористическим актом."Терроризм и экстремизм, во всех их формах и проявлениях – проявление крайней бесчеловечности и в любой форме является злостным преступлением. Преступники не уйдут от наказания и история не раз подтверждала это утверждение", - заявил он.Запугивают работников ЗАЭСУбийство сотрудника, отвечающего за безопасность атомной станции, является частью стратегии киевских властей по нанесению урона энергетической инфраструктуре освобожденной части Запорожской области, отмечает телеграм-канал "Рыбарь"."Уже несколько месяцев Энергодар и его окрестности подвергаются регулярным обстрелам и налетам беспилотников, целью которых являются объекты энергетики и водоснабжения. Гибель же одного из ключевых сотрудников ЗАЭС еще сильнее обостряет проблему обеспечения безопасности станции и ее работников", - говорится в публикации.Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук ранее рассказывал, что сотрудникам станции регулярно угрожают с территории Украины."Такие факты есть. Идет психологическое воздействие на персонал. Сначала их уговаривали, понуждали к тому, чтобы они отсюда выехали. Потом – чтобы они тут оставались, но не шли работать на станцию. Угрозы идут постоянно: мне, детям, семьям. Атомная станция и город Энергодар в этом отношении ничем не отличаются от всех остальных городов на новых территориях", - заявил он в июне изданию "Ваши Новости".Теракты в Запорожской областиУбийство начальника службы пропусков ЗАЭС – не первый теракт украинских спецслужб против сотрудников органов власти, предпринимателей, общественных и политических деятелей Запорожской области.Два дня назад в Бердянске был осуществлен подрыв автомобиля бывшего судьи, который ныне работает в судебной системе РФ. Сработало самодельное взрывное устройство. Мужчина выжил, в настоящее время его жизнь вне опасности.Как и в случае с Коротким, украинские спецслужбы тут же сообщили, что за терактом стоят они, а именно Главное управление разведки.В том же Бердянске в январе этого года взорвали авто главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина. Чиновник вовремя заметил подозрительный предмет, которым оказалось взрывное устройство и успел отбежать на безопасное расстояние, никто не пострадал.Еще один теракт в Бердянске произошел в начале марта. Снова – взрыв автомобиля. Погибла член избирательной комиссии с правом решающего голоса.В январе этого года правоохранительные органы Запорожской области задержали двух граждан Украины – 34-летнюю женщину и 52-летнего мужчину. За месяц до этого они заложили взрывчатку под автомобиль местного жителя. В результате взрыва он погиб. Было установлено, что они действовали по заданию украинских спецслужб.Все эти люди не являлись участниками боевых действий, не держали оружия в руках, однако были убиты украинскими спецслужбами, которые не чураются воевать с мирным населением.О том, как бороться с украинским терроризмом - в материале издания Украина.ру Подполковник ФСБ Сергей Храпач об обвинении Буданова в терроризме: Россия должна действовать, как Израиль.

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эксклюзив, запорожская область, украина, россия, запорожская аэс, теракт