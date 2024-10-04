Присягнул Украине, но в ряды ВСУ не успел: жителя Коми осудили за госизмену и шпионаж - 04.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241004/1057901200.html
Присягнул Украине, но в ряды ВСУ не успел: жителя Коми осудили за госизмену и шпионаж
Присягнул Украине, но в ряды ВСУ не успел: жителя Коми осудили за госизмену и шпионаж - 04.10.2024 Украина.ру
Присягнул Украине, но в ряды ВСУ не успел: жителя Коми осудили за госизмену и шпионаж
Жителя Сыктывкара приговорили к 15 годам исправительной колонии за шпионаж и госизмену: он присягнул Украине и собирался совершить в России диверсии по заданию украинского куратора, а потом уйти в ВСУ. Об этом 4 октября сообщили в ФСБ
2024-10-04T17:32
2024-10-04T17:32
новости
россия
украина
сыктывкар
вооруженные силы украины
фсб
ржд
диверсия
госизмена
шпионаж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057900636_0:0:1869:1051_1920x0_80_0_0_11790e23f8fdca03a4c0c34e471f7269.jpg
Известно, что осужденный вступил в контакт с куратором из запрещенного в России террористического объединения в октябре 2023 года. В декабре того же года злоумышленника задержали в Белгороде и этапировали в Сыктывкар для судебных разбирательств.Периодически в СМИ появляется информация о задержании диверсантов, иностранных наемников, а также граждан России, совершавших преступления против своей страны.По многим из этих эпизодов следователям уже удалось собрать достаточную доказательную базу, дела были переданы на рассмотрение в суды. Только за последние дни был вынесен ряд приговоров по аналогичным делам. Так, например, автослесарь из Санкт-Петербурга получил десять лет колонии строгого режима за попытку вступить в террористическую организацию "Легион "Свобода России"*. Мужчина намеревался уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.Ранее Второй Восточный окружной военный суд города Чита приговорил к тюремным срокам 12 членов преступной группы, которые совершили 13 диверсий на объектах РЖД и трансформаторных подстанциях в Москве и Красноярском крае.Известно также, что диверсанты планировали еще несколько преступлений, в том числе намеревались сжечь истребители в одной из воинских частей Приморского края.В результате четверо фигурантов получили сроки от 19 до 23 лет. Остальные будут сидеть в тюрьме от 8,5 до 16 лет. Меньше всех получил пособник группировки, ему дали 4 года заключения.Еще про теме: Суд приговорил завербованного Киевом жителя Севастополя к 14 годам колонии за госизмену.*Запрещенная в РФ террористическая организация.
https://ukraina.ru/20241003/1057859528.html
https://ukraina.ru/20241002/1057834888.html
россия
украина
сыктывкар
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057900636_214:0:1615:1051_1920x0_80_0_0_e111b7ad4fefda7ef6017ca78866a382.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сыктывкар, вооруженные силы украины, фсб, ржд, диверсия, госизмена, шпионаж, суд
Новости, Россия, Украина, Сыктывкар, Вооруженные силы Украины, ФСБ, РЖД, диверсия, госизмена, шпионаж, Суд

Присягнул Украине, но в ряды ВСУ не успел: жителя Коми осудили за госизмену и шпионаж

17:32 04.10.2024
 
Фото: скриншот УФСБ России по Республике Коми, житель Сыктывкара
Фото: скриншот УФСБ России по Республике Коми, житель Сыктывкара
Читать в
Жителя Сыктывкара приговорили к 15 годам исправительной колонии за шпионаж и госизмену: он присягнул Украине и собирался совершить в России диверсии по заданию украинского куратора, а потом уйти в ВСУ. Об этом 4 октября сообщили в ФСБ
Известно, что осужденный вступил в контакт с куратором из запрещенного в России террористического объединения в октябре 2023 года. В декабре того же года злоумышленника задержали в Белгороде и этапировали в Сыктывкар для судебных разбирательств.
Периодически в СМИ появляется информация о задержании диверсантов, иностранных наемников, а также граждан России, совершавших преступления против своей страны.
По многим из этих эпизодов следователям уже удалось собрать достаточную доказательную базу, дела были переданы на рассмотрение в суды. Только за последние дни был вынесен ряд приговоров по аналогичным делам.
Так, например, автослесарь из Санкт-Петербурга получил десять лет колонии строгого режима за попытку вступить в террористическую организацию "Легион "Свобода России"*. Мужчина намеревался уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
Фото: shutterstock
Вчера, 12:12
Автослесарь отправится в колонию строгого режима за попытку примкнуть к "Легиону "Свобода России"*Автослесарь из Санкт-Петербурга получил десять лет колонии строгого режима за попытку вступить в террористическую организацию "Легион "Свобода России"*. Мужчина намеревался уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом 3 октября сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона
Ранее Второй Восточный окружной военный суд города Чита приговорил к тюремным срокам 12 членов преступной группы, которые совершили 13 диверсий на объектах РЖД и трансформаторных подстанциях в Москве и Красноярском крае.
Известно также, что диверсанты планировали еще несколько преступлений, в том числе намеревались сжечь истребители в одной из воинских частей Приморского края.
В результате четверо фигурантов получили сроки от 19 до 23 лет. Остальные будут сидеть в тюрьме от 8,5 до 16 лет. Меньше всех получил пособник группировки, ему дали 4 года заключения.
генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов арест наручники - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
2 октября, 12:18
Сразу дюжина: диверсанты, поджигавшие объекты ж/д, получили реальные тюремные срокиВторой Восточный окружной военный суд города Чита приговорил к тюремным срокам 12 членов преступной группы, которые совершили 13 диверсий на объектах РЖД и трансформаторных подстанциях в Москве и Красноярском крае
Еще про теме: Суд приговорил завербованного Киевом жителя Севастополя к 14 годам колонии за госизмену.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
НовостиРоссияУкраинаСыктывкарВооруженные силы УкраиныФСБРЖДдиверсиягосизменашпионажСуд
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10"А потом ещё и комбат застрелился", Крупа на миллионах. Итоги 4 октября на Украине
17:32Присягнул Украине, но в ряды ВСУ не успел: жителя Коми осудили за госизмену и шпионаж
17:32"С помощью близких им людей": Лукашенко предложил помощь Украине и пригрозил Польше
16:52Очередной теракт Украины в Запорожской области: сотрудники ЗАЭС стали целью
16:37Российская армия начала освобождение Курахово, откуда ВСУ третий год кошмарят Донецк
16:33Не дают ни воевать, ни заключить мир с Россией: Зеленский теряет терпение по отношению к Западу
16:19Оружие в загашнике. Зеленского уже заставляют копить силы для новой войны
15:29Никакой ротации, а комбат покончил с собой: бригаде ВСУ, сдавшей Угледар, не дали отпуск
15:28"Миф об УПА* рухнет": в чем суть конфликта Варшавы и Киева о Волынской резне
15:04Белоусов поздравил воинские части, отличившиеся при освобождении Угледара
14:37"Азиатское НАТО", атомное оружие и костюм супергероя. Чем интересен новый премьер Японии
14:36Эпатажные украинские активистки Femen оголились перед посольством Ирана
14:20Суд приговорил завербованного Киевом жителя Севастополя к 14 годам колонии за госизмену
14:19"Обсуждают всерьез": Forbes назвал поводы к скорому увольнению Буданова*, Умерова и Сырского
14:16Как изменится мир по итогам войн и какое место в нём займёт Россия - Сазонова о новом порядке
13:46Теперь официально война для бедных: на Украине одобрили экономическое бронирование от мобилизации
13:41Сергей Гриняев: кто он
13:25Елена Супонина: кто она
13:03Песков рассказал о встречах Путина в день рождения
13:02Инсайды про Трампа и Нетаньяху: Джонсон приоткрыл тайну, о чем написал в мемуарах "Сорвавшегося с цепи"
Лента новостейМолния