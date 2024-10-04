Присягнул Украине, но в ряды ВСУ не успел: жителя Коми осудили за госизмену и шпионаж
Фото: скриншот УФСБ России по Республике Коми, житель Сыктывкара
Жителя Сыктывкара приговорили к 15 годам исправительной колонии за шпионаж и госизмену: он присягнул Украине и собирался совершить в России диверсии по заданию украинского куратора, а потом уйти в ВСУ. Об этом 4 октября сообщили в ФСБ
Известно, что осужденный вступил в контакт с куратором из запрещенного в России террористического объединения в октябре 2023 года. В декабре того же года злоумышленника задержали в Белгороде и этапировали в Сыктывкар для судебных разбирательств.
Периодически в СМИ появляется информация о задержании диверсантов, иностранных наемников, а также граждан России, совершавших преступления против своей страны.
По многим из этих эпизодов следователям уже удалось собрать достаточную доказательную базу, дела были переданы на рассмотрение в суды. Только за последние дни был вынесен ряд приговоров по аналогичным делам.
Так, например, автослесарь из Санкт-Петербурга получил десять лет колонии строгого режима за попытку вступить в террористическую организацию "Легион "Свобода России"*. Мужчина намеревался уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
Вчера, 12:12Автослесарь отправится в колонию строгого режима за попытку примкнуть к "Легиону "Свобода России"*Автослесарь из Санкт-Петербурга получил десять лет колонии строгого режима за попытку вступить в террористическую организацию "Легион "Свобода России"*. Мужчина намеревался уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом 3 октября сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона
Известно также, что диверсанты планировали еще несколько преступлений, в том числе намеревались сжечь истребители в одной из воинских частей Приморского края.
В результате четверо фигурантов получили сроки от 19 до 23 лет. Остальные будут сидеть в тюрьме от 8,5 до 16 лет. Меньше всех получил пособник группировки, ему дали 4 года заключения.
2 октября, 12:18Сразу дюжина: диверсанты, поджигавшие объекты ж/д, получили реальные тюремные срокиВторой Восточный окружной военный суд города Чита приговорил к тюремным срокам 12 членов преступной группы, которые совершили 13 диверсий на объектах РЖД и трансформаторных подстанциях в Москве и Красноярском крае
*Запрещенная в РФ террористическая организация.