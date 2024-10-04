https://ukraina.ru/20241004/1057901200.html

Присягнул Украине, но в ряды ВСУ не успел: жителя Коми осудили за госизмену и шпионаж

Присягнул Украине, но в ряды ВСУ не успел: жителя Коми осудили за госизмену и шпионаж - 04.10.2024 Украина.ру

Присягнул Украине, но в ряды ВСУ не успел: жителя Коми осудили за госизмену и шпионаж

Жителя Сыктывкара приговорили к 15 годам исправительной колонии за шпионаж и госизмену: он присягнул Украине и собирался совершить в России диверсии по заданию украинского куратора, а потом уйти в ВСУ. Об этом 4 октября сообщили в ФСБ

2024-10-04T17:32

2024-10-04T17:32

2024-10-04T17:32

новости

россия

украина

сыктывкар

вооруженные силы украины

фсб

ржд

диверсия

госизмена

шпионаж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057900636_0:0:1869:1051_1920x0_80_0_0_11790e23f8fdca03a4c0c34e471f7269.jpg

Известно, что осужденный вступил в контакт с куратором из запрещенного в России террористического объединения в октябре 2023 года. В декабре того же года злоумышленника задержали в Белгороде и этапировали в Сыктывкар для судебных разбирательств.Периодически в СМИ появляется информация о задержании диверсантов, иностранных наемников, а также граждан России, совершавших преступления против своей страны.По многим из этих эпизодов следователям уже удалось собрать достаточную доказательную базу, дела были переданы на рассмотрение в суды. Только за последние дни был вынесен ряд приговоров по аналогичным делам. Так, например, автослесарь из Санкт-Петербурга получил десять лет колонии строгого режима за попытку вступить в террористическую организацию "Легион "Свобода России"*. Мужчина намеревался уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.Ранее Второй Восточный окружной военный суд города Чита приговорил к тюремным срокам 12 членов преступной группы, которые совершили 13 диверсий на объектах РЖД и трансформаторных подстанциях в Москве и Красноярском крае.Известно также, что диверсанты планировали еще несколько преступлений, в том числе намеревались сжечь истребители в одной из воинских частей Приморского края.В результате четверо фигурантов получили сроки от 19 до 23 лет. Остальные будут сидеть в тюрьме от 8,5 до 16 лет. Меньше всех получил пособник группировки, ему дали 4 года заключения.Еще про теме: Суд приговорил завербованного Киевом жителя Севастополя к 14 годам колонии за госизмену.*Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20241003/1057859528.html

https://ukraina.ru/20241002/1057834888.html

россия

украина

сыктывкар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сыктывкар, вооруженные силы украины, фсб, ржд, диверсия, госизмена, шпионаж, суд