"Не должны расслабляться": Дудчак рассказал, как ЕС меняют стратегию по отношению к РФ - 27.07.2022 Украина.ру
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"Не должны расслабляться": Дудчак рассказал, как ЕС меняют стратегию по отношению к РФ
"Не должны расслабляться": Дудчак рассказал, как ЕС меняют стратегию по отношению к РФ - 27.07.2022 Украина.ру
"Не должны расслабляться": Дудчак рассказал, как ЕС меняют стратегию по отношению к РФ
ЕС меняет тактику и стратегию по отношению к РФ, и в новом пакете санкций против России они отменяют то, что их не устраивает самих, сказал экономист, политолог Александр Дудчак в интервью Украина.ру
2022-07-27T08:45
2022-07-27T08:45
санкции
ес
новости
россия
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Ранее страны Евросоюза ввели седьмой пакет санкций в отношении России из-за специальной военной операции на Украине.По его мнению, ЕС пытается отменять те антироссийские санкции, которые их не устраивают.Но Россия имеет возможность потребовать оплату за то, что так необходимо европейцам, и требовать от них то, что необходимо РФ, добавил политолог.России сейчас не нужны евро и доллары, сколько нужны станки, оборудование и технологии, заключил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220715/1036469316.html
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санкции, ес, новости, россия

"Не должны расслабляться": Дудчак рассказал, как ЕС меняют стратегию по отношению к РФ

08:45 27.07.2022
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы
Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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ЕС меняет тактику и стратегию по отношению к РФ, и в новом пакете санкций против России они отменяют то, что их не устраивает самих, сказал экономист, политолог Александр Дудчак в интервью Украина.ру
Ранее страны Евросоюза ввели седьмой пакет санкций в отношении России из-за специальной военной операции на Украине.
Говорить о том, что у наших оппонентов закончилась фантазия, наверное, можно было бы, если бы просто исходить из формального подхода, смотреть, что они там напридумали в очередной раз. На самом-то деле, действительно, то, что вызывает улыбку поначалу, не говорит о том, что мы должны расслабляться. Действительно, не время улыбаться. Наши враги меняют тактику и стратегию в отношении России.
Александр Дудчак интервью
Александр Дудчак
Экономист, политолог
По его мнению, ЕС пытается отменять те антироссийские санкции, которые их не устраивают.
Но Россия имеет возможность потребовать оплату за то, что так необходимо европейцам, и требовать от них то, что необходимо РФ, добавил политолог.
России сейчас не нужны евро и доллары, сколько нужны станки, оборудование и технологии, заключил он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 15:25
Не было никогда, и вот опять. США снимают санкции с РФ и начинают "сливать" Украину
 
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