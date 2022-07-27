https://ukraina.ru/20220727/1036884884.html

"Не должны расслабляться": Дудчак рассказал, как ЕС меняют стратегию по отношению к РФ

"Не должны расслабляться": Дудчак рассказал, как ЕС меняют стратегию по отношению к РФ - 27.07.2022 Украина.ру

"Не должны расслабляться": Дудчак рассказал, как ЕС меняют стратегию по отношению к РФ

ЕС меняет тактику и стратегию по отношению к РФ, и в новом пакете санкций против России они отменяют то, что их не устраивает самих, сказал экономист, политолог Александр Дудчак в интервью Украина.ру

2022-07-27T08:45

2022-07-27T08:45

2022-07-27T08:45

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Ранее страны Евросоюза ввели седьмой пакет санкций в отношении России из-за специальной военной операции на Украине.По его мнению, ЕС пытается отменять те антироссийские санкции, которые их не устраивают.Но Россия имеет возможность потребовать оплату за то, что так необходимо европейцам, и требовать от них то, что необходимо РФ, добавил политолог.России сейчас не нужны евро и доллары, сколько нужны станки, оборудование и технологии, заключил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220715/1036469316.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

санкции, ес, новости, россия