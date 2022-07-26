https://ukraina.ru/20220726/1036826226.html

Александр Дудчак: "Испугавшиеся" вернутся. Наши враги меняют тактику и стратегию

Александр Дудчак: "Испугавшиеся" вернутся. Наши враги меняют тактику и стратегию - 26.07.2022 Украина.ру

Александр Дудчак: "Испугавшиеся" вернутся. Наши враги меняют тактику и стратегию

Украина.ру, 26.07.2022

2022-07-26T14:15

2022-07-26T14:15

2022-07-26T14:15

интервью

александр дудчак

экономика

политика

санкции

девальвация

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России сейчас не столько нужны евро и доллары, сколько нужны станки, оборудование, технологии. И Россия вполне может потребовать этого в обмен на газ, нефть и уголь, которые так нужны европейцам и в отношении чего они сами же ввели санкции, считает экономист, политолог Александр Дудчак.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр, Евросоюзом принят седьмой пакет антироссийских санкций. Некоторые СМИ уже его провозгласили, как шестой с половиной. Почему в нём нет ни слова о энергоресурсах из России, о поставках. И что вообще всё-таки с запретом на импорт российской нефти, с тем самым эмбарго?– Принят седьмой пакет санкций, вы правильно его назвали, практически шестой с половиной. Говорить о том, что у наших оппонентов закончилась фантазия, наверное, можно было бы, если бы просто исходить из формального подхода, смотреть, что они там напридумали в очередной раз. На самом-то деле, действительно, то, что вызывает улыбку поначалу, не говорит о том, что мы должны расслабляться. Действительно, не время улыбаться. Наши враги меняют тактику и стратегию в отношении России.Это не значит, что они истощили свои фантазии и просто теперь пойдут на переговоры. Это тоже не исключено. То есть, они действуют выборочно. То, что их не устраивает, они пытаются отменять. В отношении поставок углеводородов в Европу ужесточения не будет. Европейцы во многих странах отказываются сокращать потребление, поэтому здесь будет попытка предоставить максимально такие – ну, если не льготные условия, то сама Европа будет искать возможности обойти санкции.Тем не менее, это просто означает, что они попытаются давить на Россию на других фронтах. И вот, кстати, это видно и по тому, что снимаются, то есть, размораживаются активы российских банков, хотя против Сбербанка вводятся новые (ограничения – Ред.), но, тем не менее они объясняют тем, что мы переживаем за страны Африки, потому что такие проблемы для российских банков создают проблемы и для африканских стран, затрудняются расчёты по продовольствию.Можно подумать, их когда-нибудь волновали судьбы детишек-африканцев. Это не доктор Айболит, который спешит на Лимпопо помочь больным и голодающим африканцам, нет. Это просто, по-моему, страх того, что Россия может перейти на оплату за свой ресурс окончательно на рубли, и обратной дороги уже не будет.Кроме всего прочего, есть такая неприятность тех же западных оппонентов наших, что их пятая колонна встретила такую неожиданную проблему, как возможность получения денег. Возможно, это тоже каким-то образом связано, потому что надо облегчить передвижение средств через границу. Посмотрим, чем это закончится. Но то, что мы увидим активизацию наших врагов на других направлениях – это однозначно. И то, что здесь и санкции не жёсткие, и где-то они их снимают, это вовсе не означает, что наступает мирное время.Нет, просто идёт перегруппировка сил врагов, и будет активизация в других местах. Возможно, это будут атаки и на мирные города Донбасса и России, это активизация пятой колонны внутри, это действия на других пограничных направлениях, попытки создать недовольство властью внутри общества.Сейчас, может быть пойдёт новая волна возврата этих всех испугавшихся, которые испугались, отдышались, хотят вернуться обратно. То есть, функции лидеров общественного мнения с них никто не снимал, тем более, что всё это мнение оплачивается из-за рубежа. Будет попытка такая активизации информационной работы.А по золоту тоже интересный вопрос, конечно. Когда-то против Советского Союза вводились санкции жесточайшие, которые повлияли на масштабы (добычи – Ред.) золота в начале 30-х годов. Тогда Запад отказывался принимать в оплату золото тоже. Это было удивительное дело, принимали только оплату зерном. Тогда они исходили из своих, на тот момент действующих задач, стратегии и тактики.Сейчас они пытаются ввести эмбарго на золото. Но, например, та же Британия – она неплохо закупилась российским золотом. Россия продавала последние два года достаточно большие объёмы золота, практически всё, что добывала, там более 300 тонн получалось. Одна Британия в прошлом году купила, если я не ошибаюсь, порядка 266 тонн.Но объёмы не говорят, что это тот ресурс, который очень важен для России. Он, конечно, важен для России, но по объёму он даже сопоставим… Даже те же закупки Британией золота сопоставимы с экспортом вооружений, потому что было куплено где-то порядка на 16 миллиардов долларов только одной Британией.Другой вопрос: почему так Центральный банк распродавал (золото – Ред.). Это ценный товар, который мог бы оставаться и в России. Была такая попытка соблюсти правила Международного валютного фонда, чтобы золота, золотовалютных резервов было не более 20%. Кстати, сейчас, я так думаю, хоть они и соблюдались, но сейчас будут другие условия. И информация о том, какие именно у нас сейчас золотовалютные резервы, сколько там золота, не афишируется. В общем-то, и правильно делается. Нет необходимости продавать (золото – Ред.) за рубеж для того, чтобы поддержать эту отрасль, и под золото эмитировать рубли – в общем-то, в этом нет ничего плохого. Это задача Центрального банка именно в таких условиях.У нас сейчас условия непростые, как это ни печально, но до сих пор многие заметные персоны в сфере финансов в государственном масштабе по-прежнему пребывают в каком-то своём мире, в котором нет ни войн, ни санкций, действуют рыночные рычаги, и необходимо выдерживать какие-то навязанные извне правила. В соответствии с ними золота столько не надо, золотовалютных резервов. Но я думаю, что эта проблема сейчас как раз решается, золотодобывающая отрасль как раз поддерживается государством, объёмы золота необходимые выкупаются, насколько мне известно, по нормальным ценам.То есть, эта отрасль себя не чувствует ущемлённой. А вот если бы попросить, например, в оплату за нефть, газ, уголь и прочее - золото от наших партнёров, почему бы и нет, собственно. Вообще, нам и золота-то не надо, нам надо на сегодняшний день определённые технологии. То есть, Россия вполне имеет возможность потребовать в оплату за то, что так необходимо европейцам, и по отношению к чему они сами пытаются обходить свои же, навязанные России, санкции, требовать от них то, что необходимо России. Уж точно России сейчас не столь нужны евро и доллары, сколько нужны станки, оборудование, технологии.– То есть, это некий бартер такой?– Назовём это бартером, назовём это клирингом. Можно и золото потребовать, в конце концов. Вот интересно, они вводят ограничения на экспорт российского золота. Мы давайте у них попросим это золото. Ну мы же продаём, это наш товар. За что хотим, за то и продаём. Захотим - за ракушки будем продавать и за бананы.Наверное, будет интересно всё-таки продавать не за евро, не за бананы, не за доллары, а за технологии, за оборудование, за золото. Пойди поторгуйся. С такими ограничениями на рынке - это будет очередной бумеранг… Ну на здоровье, ну хорошо. Откажетесь, Россия может не продавать золото недружественным странам. Вполне найдутся покупатели в Индии, в Китае. Спрос достаточно приличный. В той же Индии, она может попросить приличные объёмы золота. Так что в этом плане тоже какой-то грусти и печали испытывать не стоит.Что там ещё было с санкциями? Ввели санкции относительно около пятидесяти физических и юридических лиц. Я думаю, что тоже эти люди не очень огорчились. Сейчас, наоборот, считается почётным то, что тебя вписали в санкционный список. Это сродни оценки государственной деятельности в интересах России. Так что те, кто попали в санкционный список, думаю, это могут приравнивать к медали за службу Отечеству, вполне нормально. Значит действуют в нужном направлении.– Поговорим о перезапуске "Северного потока". Как я понимаю, прежних объёмов уже в Европу не будет. Что там, всё-таки, с этой турбиной, почему она застряла?– Видите, можно было наступить на хвост этому звероящеру, Россия этого не сделала. Ну, в общем-то, правильно сделала, что не сделала. У нас часто эмоции преобладают над каким-то спокойным долгосрочным расчётом. Действительно, хотелось. Вот я по себе могу судить, хочется: давайте уже нажмём там, где у них болит, сделаем наконец-то какую-то пакость тоже.То, что сейчас заработало, все ждали, что будет 21 числа – газ пошёл. По большому счёту, это не спасёт европейцев, потому что объёмы перекачки там всего 40% от того, что можно было поставлять. Турбина заработала. Ок, но не работает на полную мощность транзит через Украину. "Ямал-Европа" не работает из-за санкций. То, что заработало сейчас, ну вот то, что европейцы сочинили сами, ничего Россия не добавляла. То, что они придумали, то они и получают.И для европейского потребителя - не все ж там настолько глупые люди, чтобы вообще ничего не понимать - что происходит. Россия не выступает с какими-то инициативами, а давайте мы вам там… Всё, что вы хотели, вы получили. Население европейских стран должно понимать: все ограничения, проблемы с ценами, с нехваткой ресурсов – это исключительно результат работы руководства этих стран. Этот "звездопад" уже начался. Я думаю, что он, конечно, далеко не завершён. Ждём Шольца на выход, ждём назначения нового премьера Британии, тоже интересно. Там тоже интересная ситуация.– Кстати, по поводу Британии. Там как-то изменится экономическая ситуация, если будет другой премьер-министр? Или по сути всё будет так же?– Я не думаю, что сильно изменится, потому что даже, если придёт Сунак, он как бы не отличается такой агрессивной политикой. Он больше экономист, он, всё-таки человек умный, в отличие от прямого конкурента, будем называть вещи своими именами. То есть, в соответствии с отрицательным отбором - должна победить Лиз Трасс. У них же, судя по тенденции, тупой и ещё тупее, дикий перекос там, вот - как бы доктор им прописал выбрать Лиз Трасс, потому что по этой тенденции она не имеет конкурентов.Но если всё-таки место займёт Сунак, это, конечно, будет говорить о том, что – ну, может быть где-то всё-таки здравый смысл в Британии присутствует. Хотя избрать на пост премьера представителя, как бы там ни было, колонии, хоть во втором поколении, его родители индусы, уехали вообще из Африки, хотя жили его предки на территории Индии - колония. Но человек умный, образованный, экономист, возглавлял финансовые власти в Британии. Не отличается особым рвением продолжать (нынешнюю – Ред.) политику, хотя необходимые мантры в адрес России он отпускает, потому, что иначе просто не принято.Но, по большому счёту, не сильно-то изменится ситуация, уж слишком сейчас дорожка накатана, практически на рельсы сейчас поставят Британию. Сказать, что она отменит санкции и вернётся к нормальному сотрудничеству с Россией – это было бы, конечно, шикарным здравым ходом. Но вряд ли это получится даже у людей, которые оценивают то, чего требует ситуация. Нет, пока мы будем идти по накатанной, может быть не столько инициатив будет для ухудшения ситуации. Посмотрим, финал скоро уже.– Нацбанк Украины понизил курс гривны на 25%. Есть ли ещё вообще такое понятие на Украине, как экономика?– Понятие экономика всегда будет. Даже если всё в труху, значит, будет экономика трухи. Но понизил – это даже так пока ещё скромно. Как сказал глава НБУ – это временные меры на период боевых действий. Да, конечно, это временные меры, потому что двадцатью процентами ограничиться будет сложно. Можно держать курс, конечно, административными монетарными методами, но это всё все равно вылазит боком.Конечно, это всё бьёт по населению. Но там и так сейчас сокращаются ставки, выплаты, цены растут, курс, мы видим, падает, скоро гривна уже будет один к одному к рублю. Может, ещё не скоро, но к этому идёт всё. Экономика потеряла целые отрасли, сильно пострадали основные отрасли, которые давали экспортную выручку, в первую очередь, металлургия. Потеря даже одной "Азовстали" – это 40% металлургии Украины.Южные территории не под контролем (Киева – Ред.), Херсонская область – сельскохозяйственный край, запорожцы – ну, тенденция, в общем-то, такая идёт. Видим, что эти территории будут расширяться, скорее всего. И там, кстати, где они переходят под контроль российской армии, там посевная и уборочная идёт более-менее стабильно. Если бы ещё не обстрелы со стороны ВСУ, так вообще было бы всё мирно и спокойно.Ещё, что повлияет на курс. Долгие годы украинскую гривну поддерживали заробитчане, которые уезжали на Запад работать. Поток валюты был очень существенный, это тоже поддерживало гривну. Сейчас такого нет, сейчас люди уезжают за рубеж и не планируют возвращаться. По некоторым оценкам социологов, более 70% украинцев, уехавших в Западную Европу и дальше куда-нибудь - не планируют возвращаться на Украину. И столько же людей уехало на территорию России.Но, кстати, в этом плане, я думаю, что больше людей вернётся на территорию Донбасса - по мере восстановления городов - из России, потому что люди возвращаются домой, там есть перспектива, там есть возможности для нормальной жизни, получения образования… Перспективы просто есть будущего. А на территории, подконтрольной Киеву, таких перспектив на сегодняшний день нет. И при этой власти не будет. Или при другой прозападной власти перспектив для того, что называется Украиной, нет. Поэтому и ситуация в экономике не будет улучшаться, и курсу (гривны – Ред.) не с чего укрепляться.На подачках долго не проживёшь, когда-нибудь они заканчиваются. Была попытка у Минфина (Украины – Ред.) предложить рассрочку платежей по долгам на два года, но где Украина, и где два года – это, конечно, совсем несопоставимые вещи. Международный валютный фонд сказал, что Украина очень аккуратный исполнитель своих обязательств, и нет никаких оснований для того, чтобы проводить такую отсрочку платежей. Так что - платите дальше.Украина, кстати, платит, невзирая на военные действия, на тяжёлую ситуацию в экономике, на колоссальные расходы на вооружение, потери населения – Украина платит Международному валютному фонду и другим кредиторам.

https://ukraina.ru/20220302/1033420909.html

https://ukraina.ru/20220721/1036722729.html

https://ukraina.ru/20220724/1036804430.html

https://ukraina.ru/20220721/1036735192.html

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2022

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, александр дудчак, экономика, политика, санкции, девальвация