Хроника событий на Украине на 12:00 26 июля: неподобающее отношение к Путину, вред санкций

Хроника событий на Украине на 12:00 26 июля: неподобающее отношение к Путину, вред санкций - 26.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 12:00 26 июля: неподобающее отношение к Путину, вред санкций

Украина.ру, 26.07.2022

2022-07-26T12:00

2022-07-26T12:00

2022-07-26T13:03

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036661831_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_02716d6ebe5ab578fc1db5aa12239704.jpg

Президент Турции раскритиковал отношение западных политиков к Путину. Жертвы украинских военных. Американский аналитик сообщил о вреде антироссийских санкций для Запада.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу TRT раскритиковал отношение западных политиков к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Он подчеркнул, что подобное поведение является неподобающим в политике, оно не красит оппонентов и спровоцирует аналогичный ответ. На днях газета The New York Times назвала Эрдогана «головной болью» для президента США Джо Байдена. Автор статьи уверял, что действия Эрдогана и ограниченная способность Байдена сдерживать их подчеркивают уникальное положение турецкого лидера как военного союзника, политика которого часто расходится с риторикой коллективного Запада. На прошлой неделе Эрдоган встретился с Путиным в Тегеране. Лидеры стран обсудили ключевые вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере торговли и мировой безопасности. По его словам, встреча прошла в дружественной обстановке, были достигнуты важные решения, несмотря на разногласия с Москвой. «Наша встреча с Путиным была действительно другой. Потому что мы здесь ни на кого не смотрим глазами врага. Таким образом, наш взгляд приносит действительно искренний подход с обеих сторон», — отметил турецкий лидер. Он подчеркнул, что западных коллег не устраивает подход Путина, однако на встрече в Иране стороны «легко урегулировали» важные вопросы в двусторонних отношениях. Он отметил, что Анкаре следует поддерживать диалог с Москвой на основе взаимных интересов и развивать их в направлениях, имеющих потенциал. Комментируя визит главы российского государства в Иран, политолог, юрист-международник Кира Сазонова сравнила поведение Путина и западных лидеров. Она отметила, что в настоящее время верхушка международного сообщества занята тем, что «расставляет фигуры на шахматной доске» и пытается сыграть несколько партий, делая ставки «как в последний раз». «Из всего этого достаточно нервного сообщества радикально выделяется российский президент, который на фоне всеобщего умопомрачения ведет себя очень спокойно. Говорит редко, но метко. Выезжает редко, но, действительно, в очень нужные направления», — сказала Сазонова. Ранее директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд предрек Западу неприятности из-за поездки президента России Владимира Путина в Иран. Он отметил, что заявление помощника российского лидера Юрия Ушакова о планах Москвы и Тегерана вывести свои двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства стало "предупреждением" для лидеров западных государств. Обстрелы Донбасса Представительство Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в ДНР сообщило о 52 фактах ведения огня со стороны украинских военных за истекшие сутки. На донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На ясиноватском – РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм, выпустив 316 единиц различных боеприпасов. Под вражеским огнем оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Буденовский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, Озеряновка, Новобахмутовка, Новоселовка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Макеевка (Кировский район), Старомихайловка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц, в том числе дети 2007 и 2008 годов рождения. Повреждено 12 домостроений в Киевском районе Донецка и Горловке, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры. В свою очередь Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 67 человек личного состава, также уничтожены пять бронетранспортеров, одна долговременная огневая точка. «За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 67 человек личного состава, 5 бронетранспортеров, 3 единицы специальной автомобильной техники, 1 долговременная огневая точка», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. По словам официального представителя НМ ЛНР капитана Ивана Филипоненко, в свою очередь противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов ЛНР. Только за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Алчевск с применением американских РСЗО M142 HIMARS, выпустив пять ракет. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Все удары украинской артиллерии по объектам гражданской инфраструктуры тщательно фиксируются и будут использованы для подачи судебных исков в международные судебные организации для привлечения Украины к ответственности. Вред антироссийских санкцийАнтироссийские санкции наносят более значительный ущерб самому Западу, в то время как российская экономика демонстрирует рекордные показатели. Об этом заявил эксперт американского аналитического центра «Независимый институт» Альваро Варгас Льоса (Alvaro Vargas Llosa), пишет The National Interest.Он напомнил: лидеры западных государств постоянно говорят, что «самые жесткие экономические ограничения в истории» нанесут вред Москве, «истощат ресурсы военной машины России», но этого не произошло. Альваро Варгас Льоса обратил внимание на то, что профицит текущего счета платежного баланса России во втором квартале 2022 года, по оценкам Центробанка, вырос до рекордных 70,1 миллиарда долларов. «Рубль тоже продемонстрировал удивительную устойчивость, заняв в рейтингах место самой сильно укрепившейся валюты в 2022 году», — отметил он. Эксперт сообщил, что это вызвано в том числе высокими ценами на сырьевые товары, и тем, что Россия имеет возможность экспортировать нефть, газ, зерно и золото в разные страны. «Экономическая картина в государствах, которые вводят санкции против России, не такая радужная», — подчеркнул он. Европа не может покрыть свои потребности с сфере энергетики и столкнулась с инфляцией. Ранее экс-депутат Бундестага, бывший член Европарламента от ФРГ Фабио де Маси заявил о вреде санкций, введенных против России на фоне ее спецоперации на Украине. Он отметил, что «Германию трясет, скоро и мы можем замерзнуть». На днях медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру сказал, что экономика России включена в мировую экономику и вводить санкции против РФ так, что не пострадают другие страны, нереально.«Экономика России настолько крепко включена в структуру мировой экономики, что вводить против нее санкции и рассчитывать, что никто больше не пострадает, кроме нашей страны, нереально. Что мы, соответственно, и имеем», — отметил Третьяков. Он добавил, что последствия любых санкций против России приведут к проблемам энергоресурсов, продуктов и зерна в первую очередь. В свою очередь председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram подчеркивал, что западные страны боятся признать, что санкции и попытка изоляции России навредили их собственной экономике. «Попытка изолировать себя от России дорого обходится Западу. Там это уже поняли, но признать боятся. И в ход идут серые схемы против собственных санкций», — написал он. После начала российской спецоперации на Украине ЕС утвердил уже семь пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было.

