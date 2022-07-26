https://ukraina.ru/20220726/1036859382.html

Военный эксперт рассказал, как Россия загоняет ВСУ в ловушку и заставляет паниковать

Военный эксперт рассказал, как Россия загоняет ВСУ в ловушку и заставляет паниковать - 26.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия загоняет ВСУ в ловушку и заставляет паниковать

Сейчас в Донбассе сложилась интересная ситуация. Если еще месяц назад Россия выбирала одно направление, а на остальных вела позиционные бои, то теперь у нас есть три направления: Славянск — Краматорск, Авдеевка — Марьинка и Угледар с юга на север. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-07-26T10:00

2022-07-26T10:00

2022-07-26T10:00

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Получается, что киевский режим не знает, где будет нанесен главный удар. А может быть, их будет три. В результате он вынужден свои силы не концентрировать на каком-то одном направлении, а по трем-четырем направлениям, потому что восточнее Харькова тоже серьезное продвижение наших войск, отметил эксперт.Собеседник издания выразил надежду, что к середине сентября главные населенные пункты Донбасса будут освобождены и под Зеленским зашатается кресло, потому что сами военные его уже ненавидят и попытаются отстранить его от власти.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу