https://ukraina.ru/20220726/1036859382.html
Военный эксперт рассказал, как Россия загоняет ВСУ в ловушку и заставляет паниковать
Военный эксперт рассказал, как Россия загоняет ВСУ в ловушку и заставляет паниковать - 26.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия загоняет ВСУ в ловушку и заставляет паниковать
Сейчас в Донбассе сложилась интересная ситуация. Если еще месяц назад Россия выбирала одно направление, а на остальных вела позиционные бои, то теперь у нас есть три направления: Славянск — Краматорск, Авдеевка — Марьинка и Угледар с юга на север. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-26T10:00
2022-07-26T10:00
2022-07-26T10:00
новости
россия
всу
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Получается, что киевский режим не знает, где будет нанесен главный удар. А может быть, их будет три. В результате он вынужден свои силы не концентрировать на каком-то одном направлении, а по трем-четырем направлениям, потому что восточнее Харькова тоже серьезное продвижение наших войск, отметил эксперт.Собеседник издания выразил надежду, что к середине сентября главные населенные пункты Донбасса будут освобождены и под Зеленским зашатается кресло, потому что сами военные его уже ненавидят и попытаются отстранить его от власти.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу
Военный эксперт рассказал, как Россия загоняет ВСУ в ловушку и заставляет паниковать
Сейчас в Донбассе сложилась интересная ситуация. Если еще месяц назад Россия выбирала одно направление, а на остальных вела позиционные бои, то теперь у нас есть три направления: Славянск — Краматорск, Авдеевка — Марьинка и Угледар с юга на север. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Получается, что киевский режим не знает, где будет нанесен главный удар. А может быть, их будет три. В результате он вынужден свои силы не концентрировать на каком-то одном направлении, а по трем-четырем направлениям, потому что восточнее Харькова тоже серьезное продвижение наших войск, отметил эксперт.
"Этот новый подход заставляет киевский режим серьезно нервничать. Эта нервозность проявляется в политике террора в отношении мирного населения. Потому что есть наша реакция и руководства ЛДНР. Эта реакция преподносится как успех киевского режима, который воюет с российскими войсками, поэтому ему нужно как можно быстрее поставить новейшие системы", - указал Кнутов.
Собеседник издания выразил надежду, что к середине сентября главные населенные пункты Донбасса будут освобождены и под Зеленским зашатается кресло, потому что сами военные его уже ненавидят и попытаются отстранить его от власти.