https://ukraina.ru/20220726/1036857265.html

"Нет никаких причин": в ФРГ обвинили Россию в намеренном торможении "Северного потока"

В ФРГ обвинили Россию в намеренном торможении "Северного потока"

"Нет никаких причин": в ФРГ обвинили Россию в намеренном торможении "Северного потока"

Технических причин для снижения прокачки газа по газопроводу "Северный поток " нет, турбина Siemens готова к передаче России. Такое заявление 26 июля сделал вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек, пишут РИА Новости

2022-07-26T09:02

2022-07-26T09:02

2022-07-26T09:02

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Ранее "Газпром" объявил, что во вторник – 26 июля - еще снизит прокачку газа в ФРГ по газопроводу "Северный поток ", на этот раз с 40% до 20%. Причиной стала задержка в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.В конце концов Канада объявила, что снимет санкции с оборудования для "Газпрома", однако никаких документов по этому поводу представлено не было, в Siemens заявляли только, что транспортировка турбины "может начаться немедленно", все документы есть, кроме разрешения на импорт в РФ."Нет никаких технических причин для снижения поставок. Турбина готова к экспорту в Россию", - сказал Хабек, добавив, что это якобы "Россия отказывается выдать ввозные документы" и "Россия нарушает договоры и перекладывает вину на других", а также "пытается ослабить большую поддержку Украины и вбить клин".Поставки по "Северному потоку" были снижены "Газпромом" до 40%еще в середине июня. Причиной стала задержка в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.В Европе выразили опасения, что Россия полностью может прекратить поставки газа в страну, и в конце концов, 9 июля, Канада решила снять санкции с турбин для "Газпрома". Однако соответствующая документация тогда так и не была направлена российской стороне.И только на днях российская компания "Газпром" получила от властей Канады документы по турбине Siemens. В "Газпроме" изучили предоставленные материалы и констатировали, что документация не снимает ранее обозначенные риски и вызывает новые вопросы.В связи с этим, российская энергетическая компания снова сделала запрос к Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении документов и разъяснений по турбинам для "Северного потока".

https://ukraina.ru/20220725/1036833927.html

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новости, фрг, россия, газпром, северный поток