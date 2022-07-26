https://ukraina.ru/20220726/1036857265.html
"Нет никаких причин": в ФРГ обвинили Россию в намеренном торможении "Северного потока"
В ФРГ обвинили Россию в намеренном торможении "Северного потока"
"Нет никаких причин": в ФРГ обвинили Россию в намеренном торможении "Северного потока"
Технических причин для снижения прокачки газа по газопроводу "Северный поток " нет, турбина Siemens готова к передаче России. Такое заявление 26 июля сделал вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек, пишут РИА Новости
2022-07-26T09:02
2022-07-26T09:02
2022-07-26T09:02
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россия
газпром
северный поток
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Ранее "Газпром" объявил, что во вторник – 26 июля - еще снизит прокачку газа в ФРГ по газопроводу "Северный поток ", на этот раз с 40% до 20%. Причиной стала задержка в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.В конце концов Канада объявила, что снимет санкции с оборудования для "Газпрома", однако никаких документов по этому поводу представлено не было, в Siemens заявляли только, что транспортировка турбины "может начаться немедленно", все документы есть, кроме разрешения на импорт в РФ."Нет никаких технических причин для снижения поставок. Турбина готова к экспорту в Россию", - сказал Хабек, добавив, что это якобы "Россия отказывается выдать ввозные документы" и "Россия нарушает договоры и перекладывает вину на других", а также "пытается ослабить большую поддержку Украины и вбить клин".Поставки по "Северному потоку" были снижены "Газпромом" до 40%еще в середине июня. Причиной стала задержка в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.В Европе выразили опасения, что Россия полностью может прекратить поставки газа в страну, и в конце концов, 9 июля, Канада решила снять санкции с турбин для "Газпрома". Однако соответствующая документация тогда так и не была направлена российской стороне.И только на днях российская компания "Газпром" получила от властей Канады документы по турбине Siemens. В "Газпроме" изучили предоставленные материалы и констатировали, что документация не снимает ранее обозначенные риски и вызывает новые вопросы.В связи с этим, российская энергетическая компания снова сделала запрос к Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении документов и разъяснений по турбинам для "Северного потока".
https://ukraina.ru/20220725/1036833927.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, фрг, россия, газпром, северный поток
"Нет никаких причин": в ФРГ обвинили Россию в намеренном торможении "Северного потока"
Технических причин для снижения прокачки газа по газопроводу "Северный поток " нет, турбина Siemens готова к передаче России. Такое заявление 26 июля сделал вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек, пишут РИА Новости
Ранее "Газпром" объявил, что во вторник – 26 июля - еще снизит прокачку газа в ФРГ по газопроводу "Северный поток ", на этот раз с 40% до 20%. Причиной стала задержка в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.
В конце концов Канада объявила, что снимет санкции с оборудования для "Газпрома", однако никаких документов по этому поводу представлено не было, в Siemens заявляли только, что транспортировка турбины "может начаться немедленно", все документы есть, кроме разрешения на импорт в РФ.
"Нет никаких технических причин для снижения поставок. Турбина готова к экспорту в Россию", - сказал Хабек, добавив, что это якобы "Россия отказывается выдать ввозные документы" и "Россия нарушает договоры и перекладывает вину на других", а также "пытается ослабить большую поддержку Украины и вбить клин".
Поставки по "Северному потоку" были снижены "Газпромом" до 40%еще в середине июня. Причиной стала задержка в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.
В Европе выразили опасения, что Россия полностью может прекратить поставки газа в страну, и в конце концов, 9 июля, Канада решила снять санкции с турбин для "Газпрома". Однако соответствующая документация тогда так и не была направлена российской стороне.
И только на днях российская компания "Газпром" получила от властей Канады документы по турбине Siemens. В "Газпроме" изучили предоставленные материалы и констатировали, что документация не снимает ранее обозначенные риски и вызывает новые вопросы.
В связи с этим, российская энергетическая компания снова сделала запрос к Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении документов и разъяснений по турбинам для "Северного потока".