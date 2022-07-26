https://ukraina.ru/20220726/1036854039.html

Зеленский сделал новые кадровые назначения

Зеленский сделал новые кадровые назначения - 26.07.2022 Украина.ру

Зеленский сделал новые кадровые назначения

Владимир Зеленский записал новое видеообращение к народу, где рассказал, что сделал определенные кадровые перестановки. Соответствующий пост в его Telegram-канале был опубликован 26 июля

2022-07-26T08:37

2022-07-26T08:37

2022-07-26T08:37

новости

украина

владимир зеленский

кадровые перестановки

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"Принял сегодня важные кадровые решения. В частности, глава главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по разведке при президенте Украины. Новым командующим сил специальных операций вооруженных сил Украины назначен боевой генерал Виктор Хоренко. А генерал Григорий Галаган переводится первым замом Центра спецопераций "А" СБУ", - сказал Зеленский.За последние дни Зеленский уволил командующего силами специальных операций украинских войск Григория Галагана, первого заместителя секретаря совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко, главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора страны Ирину Венедиктову. Поводом к решению об отстранении от должности последних двух, по словам Зеленского, стало большое число лиц, выявленных в этих ведомствах, которых подозревают в госизмене.

https://ukraina.ru/20220726/1036853267.html

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новости, украина, владимир зеленский, кадровые перестановки