Зеленский сделал новые кадровые назначения - 26.07.2022 Украина.ру
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Зеленский сделал новые кадровые назначения
Зеленский сделал новые кадровые назначения - 26.07.2022 Украина.ру
Зеленский сделал новые кадровые назначения
Владимир Зеленский записал новое видеообращение к народу, где рассказал, что сделал определенные кадровые перестановки. Соответствующий пост в его Telegram-канале был опубликован 26 июля
2022-07-26T08:37
2022-07-26T08:37
новости
украина
владимир зеленский
кадровые перестановки
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"Принял сегодня важные кадровые решения. В частности, глава главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по разведке при президенте Украины. Новым командующим сил специальных операций вооруженных сил Украины назначен боевой генерал Виктор Хоренко. А генерал Григорий Галаган переводится первым замом Центра спецопераций "А" СБУ", - сказал Зеленский.За последние дни Зеленский уволил командующего силами специальных операций украинских войск Григория Галагана, первого заместителя секретаря совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко, главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора страны Ирину Венедиктову. Поводом к решению об отстранении от должности последних двух, по словам Зеленского, стало большое число лиц, выявленных в этих ведомствах, которых подозревают в госизмене.
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новости, украина, владимир зеленский, кадровые перестановки

Зеленский сделал новые кадровые назначения

08:37 26.07.2022
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
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Владимир Зеленский записал новое видеообращение к народу, где рассказал, что сделал определенные кадровые перестановки. Соответствующий пост в его Telegram-канале был опубликован 26 июля
"Принял сегодня важные кадровые решения. В частности, глава главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по разведке при президенте Украины. Новым командующим сил специальных операций вооруженных сил Украины назначен боевой генерал Виктор Хоренко. А генерал Григорий Галаган переводится первым замом Центра спецопераций "А" СБУ", - сказал Зеленский.
За последние дни Зеленский уволил командующего силами специальных операций украинских войск Григория Галагана, первого заместителя секретаря совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко, главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора страны Ирину Венедиктову. Поводом к решению об отстранении от должности последних двух, по словам Зеленского, стало большое число лиц, выявленных в этих ведомствах, которых подозревают в госизмене.
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