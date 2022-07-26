https://ukraina.ru/20220726/1036854039.html
Зеленский сделал новые кадровые назначения
Зеленский сделал новые кадровые назначения - 26.07.2022 Украина.ру
Зеленский сделал новые кадровые назначения
Владимир Зеленский записал новое видеообращение к народу, где рассказал, что сделал определенные кадровые перестановки. Соответствующий пост в его Telegram-канале был опубликован 26 июля
2022-07-26T08:37
2022-07-26T08:37
2022-07-26T08:37
новости
украина
владимир зеленский
кадровые перестановки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306600_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_cd1293d5e3ec8db71f883d1bbc0bab6f.jpg
"Принял сегодня важные кадровые решения. В частности, глава главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по разведке при президенте Украины. Новым командующим сил специальных операций вооруженных сил Украины назначен боевой генерал Виктор Хоренко. А генерал Григорий Галаган переводится первым замом Центра спецопераций "А" СБУ", - сказал Зеленский.За последние дни Зеленский уволил командующего силами специальных операций украинских войск Григория Галагана, первого заместителя секретаря совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко, главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора страны Ирину Венедиктову. Поводом к решению об отстранении от должности последних двух, по словам Зеленского, стало большое число лиц, выявленных в этих ведомствах, которых подозревают в госизмене.
https://ukraina.ru/20220726/1036853267.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306600_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_71718d881f11027f769e98b145f43912.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, кадровые перестановки
Зеленский сделал новые кадровые назначения
Владимир Зеленский записал новое видеообращение к народу, где рассказал, что сделал определенные кадровые перестановки. Соответствующий пост в его Telegram-канале был опубликован 26 июля
"Принял сегодня важные кадровые решения. В частности, глава главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по разведке при президенте Украины. Новым командующим сил специальных операций вооруженных сил Украины назначен боевой генерал Виктор Хоренко. А генерал Григорий Галаган переводится первым замом Центра спецопераций "А" СБУ", - сказал Зеленский.
За последние дни Зеленский уволил командующего силами специальных операций украинских войск Григория Галагана, первого заместителя секретаря совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко, главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора страны Ирину Венедиктову. Поводом к решению об отстранении от должности последних двух, по словам Зеленского, стало большое число лиц, выявленных в этих ведомствах, которых подозревают в госизмене.