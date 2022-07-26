https://ukraina.ru/20220726/1036824618.html

Суздальцев рассказал, как Европа хочет получать российский газ бесплатно

Суздальцев рассказал, как Европа хочет получать российский газ бесплатно - 26.07.2022 Украина.ру

Суздальцев рассказал, как Европа хочет получать российский газ бесплатно

Украина и Запад не дают России поставлять газ в Европу, обвиняя в этом РФ, они хотят получить российский газ бесплатно в качестве контрибуции за проигрыш в СВО, сказал политолог и экономист Андрей Суздальцев в интервью Украина,ру

2022-07-26T06:45

2022-07-26T06:45

2022-07-26T06:45

газ

европа

украина

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/18/1034011838_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_9f86ac4d02beeaf5076c95a91930e331.jpg

Ранее бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в своей колонке для "Украинской правды" предложил конфисковать российский газ из транзитных трубопроводов. По его словам, Киев должен выполнять транзитные обязательства перед партнерами, но предложил решить собственные энергетические проблемы за счет нарушения прав российской стороны.По его мнению, Европа сама втягивается в газовый кризис в преддверии зимы, но обвинять в этом все равно будут Россию, это продуманная провокация.Россия выражает готовность поставлять газ, а его газ перекрывают, "это некрасивая политика, когда во всём обвиняют поставщика, который снабжает Европу газом 50 лет без единого срыва", добавил политолог.По его словам, Российской Федерации надо уходить с европейского рынка, потому что ее постоянно обвиняют в том, что Москва использует газ в качестве шантажа и энергетического оружия.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220617/1034169933.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

газ, европа, украина, россия, новости