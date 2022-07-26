Суздальцев рассказал, как Европа хочет получать российский газ бесплатно - 26.07.2022 Украина.ру
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Суздальцев рассказал, как Европа хочет получать российский газ бесплатно
Суздальцев рассказал, как Европа хочет получать российский газ бесплатно - 26.07.2022 Украина.ру
Суздальцев рассказал, как Европа хочет получать российский газ бесплатно
Украина и Запад не дают России поставлять газ в Европу, обвиняя в этом РФ, они хотят получить российский газ бесплатно в качестве контрибуции за проигрыш в СВО, сказал политолог и экономист Андрей Суздальцев в интервью Украина,ру
2022-07-26T06:45
2022-07-26T06:45
газ
европа
украина
россия
новости
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Ранее бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в своей колонке для "Украинской правды" предложил конфисковать российский газ из транзитных трубопроводов. По его словам, Киев должен выполнять транзитные обязательства перед партнерами, но предложил решить собственные энергетические проблемы за счет нарушения прав российской стороны.По его мнению, Европа сама втягивается в газовый кризис в преддверии зимы, но обвинять в этом все равно будут Россию, это продуманная провокация.Россия выражает готовность поставлять газ, а его газ перекрывают, "это некрасивая политика, когда во всём обвиняют поставщика, который снабжает Европу газом 50 лет без единого срыва", добавил политолог.По его словам, Российской Федерации надо уходить с европейского рынка, потому что ее постоянно обвиняют в том, что Москва использует газ в качестве шантажа и энергетического оружия.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220617/1034169933.html
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газ, европа, украина, россия, новости

Суздальцев рассказал, как Европа хочет получать российский газ бесплатно

06:45 26.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Украина и Запад не дают России поставлять газ в Европу, обвиняя в этом РФ, они хотят получить российский газ бесплатно в качестве контрибуции за проигрыш в СВО, сказал политолог и экономист Андрей Суздальцев в интервью Украина,ру
Ранее бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в своей колонке для "Украинской правды" предложил конфисковать российский газ из транзитных трубопроводов. По его словам, Киев должен выполнять транзитные обязательства перед партнерами, но предложил решить собственные энергетические проблемы за счет нарушения прав российской стороны.
Все эти предложения Украины вписываются в газовую стратегию Евросоюза. Европа хотела бы газ получать. Они очень боятся, что поставки топлива будут прекращены. И вся их пропагандистская кампания нацелена на то, что газ закончится, потому что Россия газ поставлять не будет. Но мы-то газ поставляем. По сути, нас обвиняют в том, что мы не хотим поставлять газ в Европу, а причины этого замалчиваются.
Андрей Суздальцев интервью
Андрей Суздальцев
Политолог и экономист
По его мнению, Европа сама втягивается в газовый кризис в преддверии зимы, но обвинять в этом все равно будут Россию, это продуманная провокация.
Россия выражает готовность поставлять газ, а его газ перекрывают, "это некрасивая политика, когда во всём обвиняют поставщика, который снабжает Европу газом 50 лет без единого срыва", добавил политолог.
По его словам, Российской Федерации надо уходить с европейского рынка, потому что ее постоянно обвиняют в том, что Москва использует газ в качестве шантажа и энергетического оружия.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 13:03
Нет ни газа, ни денег. Украину ждет очень тяжелая зимаКак сани нужно готовить летом, так и к отопительному сезону следует готовиться минимум за полгода до его начала. Однако уже сейчас местные эксперты и западные партнеры предупреждают киевские власти, что возможны большие проблемы. Даже несмотря на то, что разрушены многие промышленные потребители газа
 
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