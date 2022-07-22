Андрей Суздальцев: Украина и Запад готовят газовую провокацию против России - 22.07.2022 Украина.ру
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Андрей Суздальцев: Украина и Запад готовят газовую провокацию против России
Андрей Суздальцев: Украина и Запад готовят газовую провокацию против России - 22.07.2022 Украина.ру
Андрей Суздальцев: Украина и Запад готовят газовую провокацию против России
Украина.ру, 22.07.2022
2022-07-22T13:17
2022-07-22T13:17
интервью
украина
газ
россия
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Сейчас Украина и Запад фактически не дают России поставлять газ в Европу, но обвиняют в этом Москву. Они ставят своей целью заставить нас поставлять газ бесплатно в качестве контрибуции за проигрыш в Холодной войне. Поэтому России в любом случае давно пора уходить с европейского рынка, считает политолог и экономист Андрей Суздальцев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в своей колонке для "Украинской правды" предложил конфисковать российский газ из транзитных трубопроводов. По его словам, Киев должен выполнять транзитные обязательства перед партнерами, но предложил решить собственные энергетические проблемы за счет нарушения прав российской стороны.- Андрей Иванович, Разумков – неглупый и не последний человек на Украине. Это его личная инициатива или это чей-то хитрый план, который ему кто-то подсказал?- Все эти предложения Украины вписываются в газовую стратегию Евросоюза. Европа хотела бы газ получать. Они очень боятся, что поставки топлива будут прекращены. И вся их пропагандистская кампания нацелена на то, что газ закончится, потому что Россия газ поставлять не будет. Но мы-то газ поставляем. По сути нас обвиняют в том, что мы не хотим поставлять газ в Европу, а причины этого замалчиваются.Первая причина - они украли нашу турбину производства компании Siemens. Где она – неизвестно, а нам надо бы еще одну турбину отправлять для ремонта. То есть нам не дают физической возможности для поставок, но они возмущаются, что Россия поставляет только 40%.Вторая причина – это то, что делает Украина на газовых магистралях. Напомню, что она закрыла один из двух входов российского газа на украинскую ГТС. Повод был уникальный. Якобы российскому газу вредит российская армия. А сейчас они, видите ли, выдвигают вариант с конфискацией газа. Это, конечно, прекратит поставку. Потому что Россия в этих условиях поставлять газ не сможет. Но обвиняться в этом будет Москва.Мы получаем ситуацию, когда Европа сама втягивается в газовый кризис в преддверии зимы, но обвинять в этом все равно будут Россию. Это четко продуманная провокация. Мы выражаем готовность поставлять газ, а наш газ всеми силами перекрывают. Причем какими-то официальными решениями, что мы не будем покупать газ. Они перекрывают газ технически в виде этих решений Украины и задержкой ремонта наших турбин. Но виноваты все равно мы. Это некрасивая политика, когда во всём обвиняют поставщика, который снабжает Европу газом 50 лет без единого срыва.- Насколько для нас важно поддаться или не поддаться на эту провокацию?- Мы должны смотреть на эти вещи реально. Лично я еще 10 лет назад говорил, что нам надо уходить с европейского рынка, потому что работать в этих условиях невозможно. Нас постоянно обвиняют в том, что мы используем газ в качестве шантажа и энергетического оружия.Если бы мы поставляли газ бесплатно в качестве контрибуции за проигранную Холодную войну, это было бы понятно. Но тот факт, что мы хотим получать за своё газ деньги, вызывает возмущение в Европе. И такое же возмущение это вызывало на Украине и в Белоруссии. Мол, почему мы должны платить за российский газ, он должен поставляться даром. Нам надо готовиться к тому, что мы должны будем уйти с европейского рынка. Европа хочет бесплатно выдавливать у нас газ.И все эти надежды, что Россия проиграет на Украине, и что с Россией не нужно никаких переговоров, потому что должно быть ее поражение на поле боя, призваны заставить нас рассчитываться за проигрыш в Холодной войне газовыми контрибуциями.- А мы, грубо говоря, сможем поставлять весь свой газ китайцам или венграм?- Мы, конечно, на этом потеряем. Венгры сейчас хитрят. Визит их министра иностранных дел в Россию говорит о том, что Венгрия хочет стать главной кладовой газа в Европе. Они свои проблемы с отоплением решили, но им нужно еще газа, чтобы его продавать. В какой-то степени нас устроит, что в Европе может возникнуть такой искусственный хаб. Но нам газ все равно не дадут нормально продавать.- Есть прогноз, что Украина не сможет растянуть боевые действия на полтора года, потому что у нее начнутся проблемы с отопительным сезоном. Что вы по этому поводу думаете?- Если говорить о поставках газа на Украину, то она его покупать у нас не будет. Она будет его нагло воровать и все это поддерживается Евросоюзом, который поставляет ей вооружения. Тут мы никакого сочувствия не получим. Мы сочувствия восемь лет не получали, пока обстреливали города Донбасса.Мы сейчас находимся в точке невозврата. Боевые действия ведутся минимальными усилиями, но с очень большим ущербом для Украины. Фактически мы перемалываем поставляемые виды оружия, а главное, что мы перемалываем кадровую украинскую армию. Все это по всем законам философии приведет к перелому, и все эти позиционные бои с медленным продвижением приведут к тому, что Украина за несколько недель потеряет половину своей территории, а дальше мы будем решать, что с ней делать.Поэтому я думаю, что к концу года кампания закончится.
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, газ, россия

Андрей Суздальцев: Украина и Запад готовят газовую провокацию против России

13:17 22.07.2022
 
© Владимир ТрефиловАндрей Суздальцев интервью
Андрей Суздальцев интервью
© Владимир Трефилов
Читать в
Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
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Сейчас Украина и Запад фактически не дают России поставлять газ в Европу, но обвиняют в этом Москву. Они ставят своей целью заставить нас поставлять газ бесплатно в качестве контрибуции за проигрыш в Холодной войне. Поэтому России в любом случае давно пора уходить с европейского рынка, считает политолог и экономист Андрей Суздальцев.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в своей колонке для "Украинской правды" предложил конфисковать российский газ из транзитных трубопроводов. По его словам, Киев должен выполнять транзитные обязательства перед партнерами, но предложил решить собственные энергетические проблемы за счет нарушения прав российской стороны.
- Андрей Иванович, Разумков – неглупый и не последний человек на Украине. Это его личная инициатива или это чей-то хитрый план, который ему кто-то подсказал?
- Все эти предложения Украины вписываются в газовую стратегию Евросоюза. Европа хотела бы газ получать. Они очень боятся, что поставки топлива будут прекращены. И вся их пропагандистская кампания нацелена на то, что газ закончится, потому что Россия газ поставлять не будет. Но мы-то газ поставляем. По сути нас обвиняют в том, что мы не хотим поставлять газ в Европу, а причины этого замалчиваются.
Первая причина - они украли нашу турбину производства компании Siemens. Где она – неизвестно, а нам надо бы еще одну турбину отправлять для ремонта. То есть нам не дают физической возможности для поставок, но они возмущаются, что Россия поставляет только 40%.
Вторая причина – это то, что делает Украина на газовых магистралях. Напомню, что она закрыла один из двух входов российского газа на украинскую ГТС. Повод был уникальный. Якобы российскому газу вредит российская армия. А сейчас они, видите ли, выдвигают вариант с конфискацией газа. Это, конечно, прекратит поставку. Потому что Россия в этих условиях поставлять газ не сможет. Но обвиняться в этом будет Москва.
Мы получаем ситуацию, когда Европа сама втягивается в газовый кризис в преддверии зимы, но обвинять в этом все равно будут Россию. Это четко продуманная провокация. Мы выражаем готовность поставлять газ, а наш газ всеми силами перекрывают. Причем какими-то официальными решениями, что мы не будем покупать газ. Они перекрывают газ технически в виде этих решений Украины и задержкой ремонта наших турбин. Но виноваты все равно мы. Это некрасивая политика, когда во всём обвиняют поставщика, который снабжает Европу газом 50 лет без единого срыва.
- Насколько для нас важно поддаться или не поддаться на эту провокацию?
- Мы должны смотреть на эти вещи реально. Лично я еще 10 лет назад говорил, что нам надо уходить с европейского рынка, потому что работать в этих условиях невозможно. Нас постоянно обвиняют в том, что мы используем газ в качестве шантажа и энергетического оружия.
Если бы мы поставляли газ бесплатно в качестве контрибуции за проигранную Холодную войну, это было бы понятно. Но тот факт, что мы хотим получать за своё газ деньги, вызывает возмущение в Европе. И такое же возмущение это вызывало на Украине и в Белоруссии. Мол, почему мы должны платить за российский газ, он должен поставляться даром. Нам надо готовиться к тому, что мы должны будем уйти с европейского рынка. Европа хочет бесплатно выдавливать у нас газ.
И все эти надежды, что Россия проиграет на Украине, и что с Россией не нужно никаких переговоров, потому что должно быть ее поражение на поле боя, призваны заставить нас рассчитываться за проигрыш в Холодной войне газовыми контрибуциями.
- А мы, грубо говоря, сможем поставлять весь свой газ китайцам или венграм?
- Мы, конечно, на этом потеряем. Венгры сейчас хитрят. Визит их министра иностранных дел в Россию говорит о том, что Венгрия хочет стать главной кладовой газа в Европе. Они свои проблемы с отоплением решили, но им нужно еще газа, чтобы его продавать. В какой-то степени нас устроит, что в Европе может возникнуть такой искусственный хаб. Но нам газ все равно не дадут нормально продавать.
- Есть прогноз, что Украина не сможет растянуть боевые действия на полтора года, потому что у нее начнутся проблемы с отопительным сезоном. Что вы по этому поводу думаете?
- Если говорить о поставках газа на Украину, то она его покупать у нас не будет. Она будет его нагло воровать и все это поддерживается Евросоюзом, который поставляет ей вооружения. Тут мы никакого сочувствия не получим. Мы сочувствия восемь лет не получали, пока обстреливали города Донбасса.
Мы сейчас находимся в точке невозврата. Боевые действия ведутся минимальными усилиями, но с очень большим ущербом для Украины. Фактически мы перемалываем поставляемые виды оружия, а главное, что мы перемалываем кадровую украинскую армию. Все это по всем законам философии приведет к перелому, и все эти позиционные бои с медленным продвижением приведут к тому, что Украина за несколько недель потеряет половину своей территории, а дальше мы будем решать, что с ней делать.
Поэтому я думаю, что к концу года кампания закончится.
 
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