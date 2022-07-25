Лавров: удар по порту Одессы обезвредил украинские "Гарпуны" - 25.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220725/1036841228.html
Лавров: удар по порту Одессы обезвредил украинские "Гарпуны"
Лавров: удар по порту Одессы обезвредил украинские "Гарпуны" - 25.07.2022 Украина.ру
Лавров: удар по порту Одессы обезвредил украинские "Гарпуны"
Запад давно поднаторел в способности преподносить любую новость искаженно, исключительно в том виде, в котором это можно будет использовать против Российской Федерации. История с ударом по одесскому порту - не исключение. Об этом 25 июля сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
2022-07-25T16:21
2022-07-25T16:21
новости
лавров
удар
порт
гарпун
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036694189_0:144:2916:1785_1920x0_80_0_0_cdaec55abcafe3b568898749c9cdfaab.jpg
Он сказал, что в обязательствах, которые Россия взяла на себя в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, не указано ничего, что запрещало бы Москве продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели Украины."Что касается целей, по которым были нанесены высокоточные удары, то они расположены в отдельной части одесского порта, в военной части одесского порта, и целями этими являлся боевой катер военно-морских сил Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты "Гарпун". Доставили их для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота. Теперь эти "Гарпуны" нам угроз не предоставляют", - сказал Лавров.
https://ukraina.ru/20220725/1036838101.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036694189_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_4b22a281031d229cbd5a138d778acc0f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, лавров, удар, порт, гарпун, одесса

Лавров: удар по порту Одессы обезвредил украинские "Гарпуны"

16:21 25.07.2022
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
© МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Запад давно поднаторел в способности преподносить любую новость искаженно, исключительно в том виде, в котором это можно будет использовать против Российской Федерации. История с ударом по одесскому порту - не исключение. Об этом 25 июля сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Он сказал, что в обязательствах, которые Россия взяла на себя в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, не указано ничего, что запрещало бы Москве продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели Украины.
"Что касается целей, по которым были нанесены высокоточные удары, то они расположены в отдельной части одесского порта, в военной части одесского порта, и целями этими являлся боевой катер военно-морских сил Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты "Гарпун". Доставили их для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота. Теперь эти "Гарпуны" нам угроз не предоставляют", - сказал Лавров.
- РИА Новости, 1920, 25.07.2022
15:52
Отказ под дых: западные инвесторы поставили "нафтогаз Украины" перед лицом дефолтаВ первой половине июля "Нафтогаз Украины" обратился к международным кредиторам с просьбой отложить выплаты по его долгу на два года. Указывалось, что "из-за вторжения России у компании не хватает наличных средств, поскольку многие из ее клиентов теперь не могут платить по своим долгам. Чем продолжилась история, 25 июля сообщили РИА Новости
 
НовостиЛавровударпортГарпунОдесса
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Селезнев рассказал, как мирные жители Мелитополя относят к России
18:19В Верховной Раде назвали возможное имя нового генпрокурора Украины
18:14"Тонущий корабль": политолог о том, почему Зеленский может лишить олигархов гражданства
18:09"Отсутствует, как явление": экс-министр юстиции Украины описал состояние права на Украине
18:00Валах Его Величества: в украинских землях на страже российских интересов
17:52"Достанется всем": политолог о том, почему румынам не выгодно "раскалять" Приднестровье
17:42Чего боятся и кого выбирают в Херсоне и Запорожье - Васильев. Видео
16:54"Года пошли на пользу": журналист Селезнев рассказал, как изменился Мелитополь с 2014 года
16:50"Мутный персонаж": политолог "обрисовал" перспективы Ахметова в Польше
16:50Военный эксперт рассказал, как признание Северной Кореей Донбасса уничтожит США
16:38Владимир Рогов: Мы уже не Украина, но еще не Россия
16:34"Дешайтанизация" Украины. Мусульмане и буддисты ведут борьбу за общероссийские ценности
16:32Россия строит новый мир на обломках американского плана по Украине
16:31Лавров ответил, повлияет ли продуктовая сделка на ход спецоперации
16:28Полукольцо? Военный эксперт о том, когда Россия наконец уничтожит ВСУ в Авдеевке
16:21Лавров: удар по порту Одессы обезвредил украинские "Гарпуны"
16:15Ударим по селу Иваново? Военный эксперт о том, как Россия будет биться за Николаев
16:11На Украине предъявили обвинения министрам времен Януковича
16:05Почему Россия не уничтожает мосты противника и как обыграть ВСУ - Царев. Видео
16:00"Спасайся кто может": эксперт о том, как Зеленский мог "предать" своего "покровителя"
Лента новостейМолния