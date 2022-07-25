https://ukraina.ru/20220725/1036841228.html

Лавров: удар по порту Одессы обезвредил украинские "Гарпуны"

Лавров: удар по порту Одессы обезвредил украинские "Гарпуны" - 25.07.2022 Украина.ру

Лавров: удар по порту Одессы обезвредил украинские "Гарпуны"

Запад давно поднаторел в способности преподносить любую новость искаженно, исключительно в том виде, в котором это можно будет использовать против Российской Федерации. История с ударом по одесскому порту - не исключение. Об этом 25 июля сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

2022-07-25T16:21

2022-07-25T16:21

2022-07-25T16:21

новости

лавров

удар

порт

гарпун

одесса

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Он сказал, что в обязательствах, которые Россия взяла на себя в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, не указано ничего, что запрещало бы Москве продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели Украины."Что касается целей, по которым были нанесены высокоточные удары, то они расположены в отдельной части одесского порта, в военной части одесского порта, и целями этими являлся боевой катер военно-морских сил Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты "Гарпун". Доставили их для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота. Теперь эти "Гарпуны" нам угроз не предоставляют", - сказал Лавров.

https://ukraina.ru/20220725/1036838101.html

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новости, лавров, удар, порт, гарпун, одесса