Лавров: удар по порту Одессы обезвредил украинские "Гарпуны"
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Запад давно поднаторел в способности преподносить любую новость искаженно, исключительно в том виде, в котором это можно будет использовать против Российской Федерации. История с ударом по одесскому порту - не исключение. Об этом 25 июля сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Он сказал, что в обязательствах, которые Россия взяла на себя в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, не указано ничего, что запрещало бы Москве продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели Украины.
"Что касается целей, по которым были нанесены высокоточные удары, то они расположены в отдельной части одесского порта, в военной части одесского порта, и целями этими являлся боевой катер военно-морских сил Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты "Гарпун". Доставили их для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота. Теперь эти "Гарпуны" нам угроз не предоставляют", - сказал Лавров.
15:52Отказ под дых: западные инвесторы поставили "нафтогаз Украины" перед лицом дефолтаВ первой половине июля "Нафтогаз Украины" обратился к международным кредиторам с просьбой отложить выплаты по его долгу на два года. Указывалось, что "из-за вторжения России у компании не хватает наличных средств, поскольку многие из ее клиентов теперь не могут платить по своим долгам. Чем продолжилась история, 25 июля сообщили РИА Новости