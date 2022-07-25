Военный эксперт о том, когда ВСУ пойдут в "нормальное" контрнаступление в Херсоне - 25.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт о том, когда ВСУ пойдут в "нормальное" контрнаступление в Херсоне
Военный эксперт о том, когда ВСУ пойдут в "нормальное" контрнаступление в Херсоне - 25.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, когда ВСУ пойдут в "нормальное" контрнаступление в Херсоне
ВСУ действительно концентрируются на криворожском и николаевском направлениях. Противник на херсонском направлении активно прощупывает нашу оборону и проводит разведку боем. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-25T14:00
2022-07-25T14:00
новости
всу
херсон
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Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, но потерпели крах. Также в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ пресекли попытку высадки в Херсонской области украинских диверсантов с десантных катеров.По его словам, со стороны ВСУ есть попытки поджать нас в "серой зоне", как это было в Донбассе.Удары по Антоновскому мосту и удары по складам — это первый признак того, что ВСУ пытаются уничтожить нашу тыловую инфраструктуру, чтобы лишить войска снабжения, а снабжение — это кровь любой маневренной войны, уточнил эксперт.Понятно, что на войне всякое бывает. Противник может пойти в контрнаступление в качестве отвлекающего маневра, если в Донбассе для него ситуация будет складываться негативно и наши войска прорвутся на линию Славянск — Краматорск, заключил собеседник издания.
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новости, всу, херсон

Военный эксперт о том, когда ВСУ пойдут в "нормальное" контрнаступление в Херсоне

14:00 25.07.2022
 
© Украина.ру / Василий ТкачНовая Каховка обстрел ВСУ
Новая Каховка обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Украина.ру / Василий Ткач
Читать в
ВСУ действительно концентрируются на криворожском и николаевском направлениях. Противник на херсонском направлении активно прощупывает нашу оборону и проводит разведку боем. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, но потерпели крах. Также в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ пресекли попытку высадки в Херсонской области украинских диверсантов с десантных катеров.
По его словам, со стороны ВСУ есть попытки поджать нас в "серой зоне", как это было в Донбассе.
Удары по Антоновскому мосту и удары по складам — это первый признак того, что ВСУ пытаются уничтожить нашу тыловую инфраструктуру, чтобы лишить войска снабжения, а снабжение — это кровь любой маневренной войны, уточнил эксперт.
"Наши подразделения с марта стояли на этих позициях и постоянно готовились к потенциальному удару противника. Основное направление наших войск — Донбасс, поэтому войска, которые стояли на николаевском и криворожском направлениях готовились к обороне. На мой взгляд, недостатка наших сил там нет", - указал Сапоньков.
Понятно, что на войне всякое бывает. Противник может пойти в контрнаступление в качестве отвлекающего маневра, если в Донбассе для него ситуация будет складываться негативно и наши войска прорвутся на линию Славянск — Краматорск, заключил собеседник издания.
 
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