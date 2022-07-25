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Знают, когда мы "слепы". Военный эксперт о том, как ВСУ и США планируют атаку на Херсон

Знают, когда мы "слепы". Военный эксперт о том, как ВСУ и США планируют атаку на Херсон - 25.07.2022 Украина.ру

Знают, когда мы "слепы". Военный эксперт о том, как ВСУ и США планируют атаку на Херсон

ВСУ осуществляли атаки на Антоновский мост в Херсоне при помощи HIMARS'ов и "Ураганов" с разных направлений, на разных высотах и с разной скоростью. Это говорит о том, что против нас воюет очень серьезный противник. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-25T13:29

2022-07-25T13:29

2022-07-25T13:29

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В среду, 20 июля, власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.Эксперт уточнил, что во время первой атаки нашей ПВО не всегда было очевидно, что в этой огромной засветке летящих целей летят именно HIMARS'ы, получается, что мы готовы к перехвату "Ураганов", мы их отбиваем, а в это время HIMARS'ы благополучно пролетают.Но после первого эффекта неожиданности выводы были сделаны на уровне разведуправления. Штабы, аналитики и производители выдали рекомендации, добавил специалист.Мы перехватили эти 12 ракет, но это только HIMARS'ы. Сколько было перехвачено "Ураганов", нам пока не сообщили, но наверняка их было много, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, всу, сша