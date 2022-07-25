Знают, когда мы "слепы". Военный эксперт о том, как ВСУ и США планируют атаку на Херсон
© Татьяна ЧугаенкоХерсон, вечный огонь
© Татьяна Чугаенко
ВСУ осуществляли атаки на Антоновский мост в Херсоне при помощи HIMARS'ов и "Ураганов" с разных направлений, на разных высотах и с разной скоростью. Это говорит о том, что против нас воюет очень серьезный противник. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
В среду, 20 июля, власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.
Эксперт уточнил, что во время первой атаки нашей ПВО не всегда было очевидно, что в этой огромной засветке летящих целей летят именно HIMARS'ы, получается, что мы готовы к перехвату "Ураганов", мы их отбиваем, а в это время HIMARS'ы благополучно пролетают.
"Плюс надо понимать, что против нас воюет целая натовская группировка разведки. Это и самолеты загоризонтного обнаружения (Аваксы), и спутниковая система, и различные системы разведки, о которых мы даже не знаем. Противник прекрасно знает все наши слабые стороны. Одно дело воевать против Украины, другое — против великолепной натовской разведки, которая в каких-то моментах даже лучше российской. Противник даже знает, в какой момент наши расчеты выключаются на дозаправку и перезарядку, куда направлены основные районы обнаружения целей, где они стоят. Условно говоря, они с западного направления выпускают 12 ракет "Урагана", они загружают наше ПВО, потом с южного направления запускают еще 24 ракеты, а спустя 30 секунд после пуска первого пакета стреляют HIMARS'ами. И все это, к примеру, делается в 5:45 утра, потому что именно в это время расчет ушел на дозаправку. Или потому что магнитная буря и мы слегка "ослеплены"", - указал Сапоньков.
Но после первого эффекта неожиданности выводы были сделаны на уровне разведуправления. Штабы, аналитики и производители выдали рекомендации, добавил специалист.
Мы перехватили эти 12 ракет, но это только HIMARS'ы. Сколько было перехвачено "Ураганов", нам пока не сообщили, но наверняка их было много, заключил собеседник издания.