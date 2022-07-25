https://ukraina.ru/20220725/1036828025.html

Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО

Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО - 25.07.2022 Украина.ру

Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО

Владимир Зеленский уволил с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Руслана Демченко. Информация об этом появилась 25 июня на сайте президента Украины

2022-07-25T13:22

2022-07-25T13:22

2022-07-25T13:22

новости

украина

владимир зеленский

увольнение

снбо

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Причина в указе не значится, поэтому украинские журналисты выдвинули свои версии о поводах к устранению Демченко от должности"Во времена [Виктора] Януковича он (Демченко – ред.) был заместителем министра иностранных дел. Именно его называют одним из авторов Харьковских соглашений. Также он присутствовал с [Петром] Порошенко в Минске на подписании Минских соглашений", - охарактеризовал личность уволенного украинский Telagram-канал "Политика Страны".Также украинские СМИ напомнили, что сторонники пятого президента Украины Петра Порошенко обвиняли Демченко в связях с Россией, а также указывали его фамилию в числе причастных к "сливу" операции по "вагнеровцам".Буквально несколькими днями ранее – 19 июля – по решению украинского парламента были уволены глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор страны Ирина Венедиктова. Ранее указ об их отстранении подписал Владимир Зеленский. Поводом к этому решению, по словам украинского президента, стало большое число лиц, выявленных в этих ведомствах, которых подозревают в госизмене.

https://ukraina.ru/20220725/1036824118.html

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новости, украина, владимир зеленский, увольнение, снбо