Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО
© council.mfa.gov.uaРуслан Демченко
© council.mfa.gov.ua
Владимир Зеленский уволил с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Руслана Демченко. Информация об этом появилась 25 июня на сайте президента Украины
Причина в указе не значится, поэтому украинские журналисты выдвинули свои версии о поводах к устранению Демченко от должности
"Во времена [Виктора] Януковича он (Демченко – ред.) был заместителем министра иностранных дел. Именно его называют одним из авторов Харьковских соглашений. Также он присутствовал с [Петром] Порошенко в Минске на подписании Минских соглашений", - охарактеризовал личность уволенного украинский Telagram-канал "Политика Страны".
"Во времена [Виктора] Януковича он (Демченко – ред.) был заместителем министра иностранных дел. Именно его называют одним из авторов Харьковских соглашений. Также он присутствовал с [Петром] Порошенко в Минске на подписании Минских соглашений", - охарактеризовал личность уволенного украинский Telagram-канал "Политика Страны".
Также украинские СМИ напомнили, что сторонники пятого президента Украины Петра Порошенко обвиняли Демченко в связях с Россией, а также указывали его фамилию в числе причастных к "сливу" операции по "вагнеровцам".
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