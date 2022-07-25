https://ukraina.ru/20220725/1036817448.html
50 млн без ядерного оружия. Военный эксперт о том, что будет, если РФ проиграет на Украине
50 млн без ядерного оружия. Военный эксперт о том, что будет, если РФ проиграет на Украине - 25.07.2022 Украина.ру
50 млн без ядерного оружия. Военный эксперт о том, что будет, если РФ проиграет на Украине
Победой России на Украине будет считаться только смена киевского режима и подписание договора с гарантиями Европой, что Украина отказывается от ядерного оружия, вступления в НАТО и от всех территорий, которые войдут в состав Новороссии или состав РФ. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-25T10:14
2022-07-25T10:14
2022-07-25T10:14
новости
россия
украина
ядерное оружие
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Этот договор позволил бы с оптимизмом смотреть в будущее, но руководства Германии и США прямо сказали, что не будут считать справедливым договор, который будет отвечать интересам России, и будут делать все, чтобы вооруженный конфликт продолжался, сетует эксперт.По его словам, Запад сейчас делает ставку на финансово-экономическое истощение России. Они рассчитывают, что из-за затянувшегося конфликта и санкционного давления у нас начнутся экономические проблемы, это приведет к политическому взрыву и приходу к власти проамериканского правительства.Украина – это не просто Украина. Это борьба за то, останется ли Россия на карте истории. Если мы решим задачи по денацификации и демилитаризации, это одно. А если мы бросим это дело на полпути, может встать вопрос о распаде России и ее исчезновении с политической карты, заключил собеседник издания.
https://ukraina.ru/20220720/1036710932.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, ядерное оружие
50 млн без ядерного оружия. Военный эксперт о том, что будет, если РФ проиграет на Украине
Победой России на Украине будет считаться только смена киевского режима и подписание договора с гарантиями Европой, что Украина отказывается от ядерного оружия, вступления в НАТО и от всех территорий, которые войдут в состав Новороссии или состав РФ. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Этот договор позволил бы с оптимизмом смотреть в будущее, но руководства Германии и США прямо сказали, что не будут считать справедливым договор, который будет отвечать интересам России, и будут делать все, чтобы вооруженный конфликт продолжался, сетует эксперт.
По его словам, Запад сейчас делает ставку на финансово-экономическое истощение России. Они рассчитывают, что из-за затянувшегося конфликта и санкционного давления у нас начнутся экономические проблемы, это приведет к политическому взрыву и приходу к власти проамериканского правительства.
"Затем они заберут у нас ядерное оружие, которое можно будет использовать для давления на Китай, а Россия превратится в нечто среднее между колонией XIX века и концлагерем, придуманным Гитлером. Эти планы недавно озвучил бывший президент Польши Лех Валенса, который сказал, что России будет достаточно 50 млн человек населения. Это страшные слова. И они заставляют нас серьезно относиться к тому, какое страшное будущее нам готовят либералы. Мы должны делать все, чтобы не допустить его", - подчеркнул Кнутов.
Украина – это не просто Украина. Это борьба за то, останется ли Россия на карте истории. Если мы решим задачи по денацификации и демилитаризации, это одно. А если мы бросим это дело на полпути, может встать вопрос о распаде России и ее исчезновении с политической карты, заключил собеседник издания.