Китайский дипломат обнародовала цитаты американских коллег о вмешательстве в чужие дела - 25.07.2022 Украина.ру
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Китайский дипломат обнародовала цитаты американских коллег о вмешательстве в чужие дела
Китайский дипломат обнародовала цитаты американских коллег о вмешательстве в чужие дела - 25.07.2022 Украина.ру
Китайский дипломат обнародовала цитаты американских коллег о вмешательстве в чужие дела
Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан 25 июля опубликовала в Twitter цитаты американских дипломатов о вмешательстве во внутренние дела других стран
2022-07-25T08:57
2022-07-25T09:07
сша
китай
новости
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В качестве одного из примеров она привела слова бывшего госсекретаря США Майка Помпео "мы лгали, мы обманывали, мы крали".Дипломат также напомнила, что на вопрос о вмешательства Вашингтона в выборы в других странах бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси ответил "ням, ням, ням".На публикацию отреагировал посол Китая на Кубе Ма Хуэй."Таков международный порядок, основанный на правилах?" — задался вопросом он.Ранее представитель китайского МИД Чжао Лицзянь назвал США самой воинственной страной в мировой истории и самой большой угрозой для развития на планете. Кроме того, он напомнил об американском военном присутствии по всему миру: Штаты располагают 750 базами как минимум в 80 странах, а также 173 тысячами военнослужащих, дислоцированных в 159 государствах.
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сша, китай, новости

Китайский дипломат обнародовала цитаты американских коллег о вмешательстве в чужие дела

08:57 25.07.2022 (обновлено: 09:07 25.07.2022)
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан 25 июля опубликовала в Twitter цитаты американских дипломатов о вмешательстве во внутренние дела других стран
В качестве одного из примеров она привела слова бывшего госсекретаря США Майка Помпео "мы лгали, мы обманывали, мы крали".

"Как человек, который помог спланировать госпереворот… это требует много времени", — процитировала Мэйфан экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Дипломат также напомнила, что на вопрос о вмешательства Вашингтона в выборы в других странах бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси ответил "ням, ням, ням".
На публикацию отреагировал посол Китая на Кубе Ма Хуэй.
"Таков международный порядок, основанный на правилах?" — задался вопросом он.
Ранее представитель китайского МИД Чжао Лицзянь назвал США самой воинственной страной в мировой истории и самой большой угрозой для развития на планете. Кроме того, он напомнил об американском военном присутствии по всему миру: Штаты располагают 750 базами как минимум в 80 странах, а также 173 тысячами военнослужащих, дислоцированных в 159 государствах.
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