https://ukraina.ru/20220725/1036814054.html

Китайский дипломат обнародовала цитаты американских коллег о вмешательстве в чужие дела

Китайский дипломат обнародовала цитаты американских коллег о вмешательстве в чужие дела - 25.07.2022 Украина.ру

Китайский дипломат обнародовала цитаты американских коллег о вмешательстве в чужие дела

Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан 25 июля опубликовала в Twitter цитаты американских дипломатов о вмешательстве во внутренние дела других стран

2022-07-25T08:57

2022-07-25T08:57

2022-07-25T09:07

сша

китай

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_1757cb3a1865cc13be268dc8c661be79.jpg

В качестве одного из примеров она привела слова бывшего госсекретаря США Майка Помпео "мы лгали, мы обманывали, мы крали".Дипломат также напомнила, что на вопрос о вмешательства Вашингтона в выборы в других странах бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси ответил "ням, ням, ням".На публикацию отреагировал посол Китая на Кубе Ма Хуэй."Таков международный порядок, основанный на правилах?" — задался вопросом он.Ранее представитель китайского МИД Чжао Лицзянь назвал США самой воинственной страной в мировой истории и самой большой угрозой для развития на планете. Кроме того, он напомнил об американском военном присутствии по всему миру: Штаты располагают 750 базами как минимум в 80 странах, а также 173 тысячами военнослужащих, дислоцированных в 159 государствах.

https://ukraina.ru/20220719/1036644660.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, китай, новости