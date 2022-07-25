"Перейдет черту": Евсеев объяснил, почему РФ не бьет по центрам принятия решений в Киеве - 25.07.2022 Украина.ру
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"Перейдет черту": Евсеев объяснил, почему РФ не бьет по центрам принятия решений в Киеве
"Перейдет черту": Евсеев объяснил, почему РФ не бьет по центрам принятия решений в Киеве - 25.07.2022 Украина.ру
"Перейдет черту": Евсеев объяснил, почему РФ не бьет по центрам принятия решений в Киеве
У России есть вооружение, которое может нанести удар по любой территории Украины, но РФ пока этого не дает из-за гуманитарных соображений, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-07-25T06:45
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украина
киев
новости
россия
оружие
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По его словам, если у российского руководства терпение "лопнет, то мы можем уничтожить некоторые объекты в Киеве", киевский режим должен об этом знать.По его мнению, все определяется тем, насколько безрассудно поведет себя киевское руководство.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220708/1034313746.html
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украина, киев, новости, россия, оружие

"Перейдет черту": Евсеев объяснил, почему РФ не бьет по центрам принятия решений в Киеве

06:45 25.07.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов самоходных гаубиц "Мста-С" в ходе спецоперации
Боевая работа расчетов самоходных гаубиц Мста-С в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
У России есть вооружение, которое может нанести удар по любой территории Украины, но РФ пока этого не дает из-за гуманитарных соображений, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
По его словам, если у российского руководства терпение "лопнет, то мы можем уничтожить некоторые объекты в Киеве", киевский режим должен об этом знать.
У нас есть, чем нанести удар по любой территории Украины. Россия пока этого не делает из гуманитарных соображений. Но Россия может это сделать, если киевский режим перейдет черту. Например, если киевский режим попытается ударить противокорабельной ракетой "Гарпун" по Евпатории, то Россия нанесет ответный удар, но не по Одессе, а по центрам принятия решений в Киеве.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ
По его мнению, все определяется тем, насколько безрассудно поведет себя киевское руководство.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 08:00
Вот вам обещанный удар по центрам принятия решений: эксперты об отставке Бориса ДжонсонаБорис Джонсон принял решение покинуть пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Конечно, под давлением своих министров, которые один за другим вышли из его правительства. Украинские политики по этому поводу выразили нескрываемую скорбь, даже предложили почетному «одесситу» возгласить Кабмин. Ну или в крайнем случае НАТО
 
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