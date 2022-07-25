"Перейдет черту": Евсеев объяснил, почему РФ не бьет по центрам принятия решений в Киеве
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов самоходных гаубиц "Мста-С" в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
У России есть вооружение, которое может нанести удар по любой территории Украины, но РФ пока этого не дает из-за гуманитарных соображений, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
По его словам, если у российского руководства терпение "лопнет, то мы можем уничтожить некоторые объекты в Киеве", киевский режим должен об этом знать.
У нас есть, чем нанести удар по любой территории Украины. Россия пока этого не делает из гуманитарных соображений. Но Россия может это сделать, если киевский режим перейдет черту. Например, если киевский режим попытается ударить противокорабельной ракетой "Гарпун" по Евпатории, то Россия нанесет ответный удар, но не по Одессе, а по центрам принятия решений в Киеве.
По его мнению, все определяется тем, насколько безрассудно поведет себя киевское руководство.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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