https://ukraina.ru/20220725/1036807000.html

"Перейдет черту": Евсеев объяснил, почему РФ не бьет по центрам принятия решений в Киеве

"Перейдет черту": Евсеев объяснил, почему РФ не бьет по центрам принятия решений в Киеве - 25.07.2022 Украина.ру

"Перейдет черту": Евсеев объяснил, почему РФ не бьет по центрам принятия решений в Киеве

У России есть вооружение, которое может нанести удар по любой территории Украины, но РФ пока этого не дает из-за гуманитарных соображений, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-07-25T06:45

2022-07-25T06:45

2022-07-25T06:45

украина

киев

новости

россия

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103409/99/1034099912_0:5:1921:1085_1920x0_80_0_0_387a37cf43ec0bc802870b3392e86b17.jpg

По его словам, если у российского руководства терпение "лопнет, то мы можем уничтожить некоторые объекты в Киеве", киевский режим должен об этом знать.По его мнению, все определяется тем, насколько безрассудно поведет себя киевское руководство.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220708/1034313746.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, киев, новости, россия, оружие