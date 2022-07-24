В Польше сообщили о гибели на Украине бойца ММА

Это забавно. Эксперт о том, что на самом деле в Польше говорят об их наемниках на Украине

Польша выражает двойственную позицию по своим наемникам на Украине. С одной стороны, польские медиа это признают и пропагандируют, а с другой — польские власти делают вид, что ничего этого не существует. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру