В Польше сообщили о гибели на Украине бойца ММА - 24.07.2022 Украина.ру
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В Польше сообщили о гибели на Украине бойца ММА
В Польше сообщили о гибели на Украине бойца ММА - 24.07.2022 Украина.ру
В Польше сообщили о гибели на Украине бойца ММА
На Украине погиб наёмник из Польши Томаш Валентек, который раньше был бойцом ММА. Сообщение об этом появоилось 23 июля в Twitter польской федерации смешанных единоборств
2022-07-24T18:10
2022-07-24T18:10
спецоперация
новости
польша
иностранные наемники
мма
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Валентек выступал в любительских турнирах ММА. В 2021 году он одержал победу на II турнире ММА в Гливице.По информации Министерства обороны РФ, больше всего иностранных наёмников прибывает на Украину из Польши.В тот же день американская газета Politico сообщила о гибели на Украине четырёх наёмниклв из США, Канады и Швеции.
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новости, польша, иностранные наемники, мма

В Польше сообщили о гибели на Украине бойца ММА

18:10 24.07.2022
 
Томаш Валентек
Томаш Валентек
Читать в
На Украине погиб наёмник из Польши Томаш Валентек, который раньше был бойцом ММА. Сообщение об этом появоилось 23 июля в Twitter польской федерации смешанных единоборств

"Мы с огромной скорбью узнали о смерти Томека, который как польский доброволец воевал в "Интернациональном легионе" обороны Украины и погиб там", — говорится в публикации.

Валентек выступал в любительских турнирах ММА. В 2021 году он одержал победу на II турнире ММА в Гливице.
По информации Министерства обороны РФ, больше всего иностранных наёмников прибывает на Украину из Польши.
Польша спецназ AGAT - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 15:00Спецоперация
Это забавно. Эксперт о том, что на самом деле в Польше говорят об их наемниках на УкраинеПольша выражает двойственную позицию по своим наемникам на Украине. С одной стороны, польские медиа это признают и пропагандируют, а с другой — польские власти делают вид, что ничего этого не существует. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру
В тот же день американская газета Politico сообщила о гибели на Украине четырёх наёмниклв из США, Канады и Швеции.
 
СпецоперацияНовостиПольшаиностранные наемникиММА
 
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