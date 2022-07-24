В Польше сообщили о гибели на Украине бойца ММА
Томаш Валентек
На Украине погиб наёмник из Польши Томаш Валентек, который раньше был бойцом ММА. Сообщение об этом появоилось 23 июля в Twitter польской федерации смешанных единоборств
"Мы с огромной скорбью узнали о смерти Томека, который как польский доброволец воевал в "Интернациональном легионе" обороны Украины и погиб там", — говорится в публикации.
Валентек выступал в любительских турнирах ММА. В 2021 году он одержал победу на II турнире ММА в Гливице.
По информации Министерства обороны РФ, больше всего иностранных наёмников прибывает на Украину из Польши.
13 июля, 15:00СпецоперацияЭто забавно. Эксперт о том, что на самом деле в Польше говорят об их наемниках на УкраинеПольша выражает двойственную позицию по своим наемникам на Украине. С одной стороны, польские медиа это признают и пропагандируют, а с другой — польские власти делают вид, что ничего этого не существует. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру
В тот же день американская газета Politico сообщила о гибели на Украине четырёх наёмниклв из США, Канады и Швеции.