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Минобороны сообщило об уничтожении “гарпунов” в порту Одессы
Минобороны сообщило об уничтожении “гарпунов” в порту Одессы - 24.07.2022 Украина.ру
Минобороны сообщило об уничтожении “гарпунов” в порту Одессы
Вооружённые силы России нанесли удар высокоточными ракетами по складу ракет Harpoon и украинскому кораблю в порту Одессы. Об этом сообщила 24 июля пресс-служба Минобороны России.
2022-07-24T17:49
2022-07-24T17:49
2022-07-24T17:49
спецоперация
harpoon
новости
мо рф
одесса
оон
киевский режим
энтони блинкен
антониу гутерреш
турция
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Накануне ракетный удар осудили госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антониу ГутерришВ своём заявлении Блинкен утверждал, что российский удар якобы ставит под сомнение приверженность РФ соблюдению подписанного накануне соглашения об экспорте украинского зерна и подрывает “усилия ООН, Турции и Украины по доставке жизненно важного продовольствия на мировые рынки”.Ранее в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписанная представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх украинских портов, включая Одессу.
https://ukraina.ru/20220508/1033932217.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
harpoon, новости, мо рф, одесса, оон, киевский режим, энтони блинкен, антониу гутерреш, турция
Минобороны сообщило об уничтожении “гарпунов” в порту Одессы
Вооружённые силы России нанесли удар высокоточными ракетами по складу ракет Harpoon и украинскому кораблю в порту Одессы. Об этом сообщила 24 июля пресс-служба Минобороны России.
Накануне ракетный удар осудили госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon
Пресс-служба Министерства обороны России
В своём заявлении Блинкен утверждал, что российский удар якобы ставит под сомнение приверженность РФ соблюдению подписанного накануне соглашения об экспорте украинского зерна и подрывает “усилия ООН, Турции и Украины по доставке жизненно важного продовольствия на мировые рынки”.
Ранее в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписанная представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх украинских портов, включая Одессу.