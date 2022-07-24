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Минобороны сообщило об уничтожении “гарпунов” в порту Одессы

Минобороны сообщило об уничтожении “гарпунов” в порту Одессы - 24.07.2022 Украина.ру

Минобороны сообщило об уничтожении “гарпунов” в порту Одессы

Вооружённые силы России нанесли удар высокоточными ракетами по складу ракет Harpoon и украинскому кораблю в порту Одессы. Об этом сообщила 24 июля пресс-служба Минобороны России.

2022-07-24T17:49

2022-07-24T17:49

2022-07-24T17:49

спецоперация

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Накануне ракетный удар осудили госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антониу ГутерришВ своём заявлении Блинкен утверждал, что российский удар якобы ставит под сомнение приверженность РФ соблюдению подписанного накануне соглашения об экспорте украинского зерна и подрывает “усилия ООН, Турции и Украины по доставке жизненно важного продовольствия на мировые рынки”.Ранее в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписанная представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх украинских портов, включая Одессу.

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harpoon, новости, мо рф, одесса, оон, киевский режим, энтони блинкен, антониу гутерреш, турция