Минобороны сообщило об уничтожении “гарпунов” в порту Одессы - 24.07.2022 Украина.ру
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Минобороны сообщило об уничтожении “гарпунов” в порту Одессы
Минобороны сообщило об уничтожении “гарпунов” в порту Одессы - 24.07.2022 Украина.ру
Минобороны сообщило об уничтожении “гарпунов” в порту Одессы
Вооружённые силы России нанесли удар высокоточными ракетами по складу ракет Harpoon и украинскому кораблю в порту Одессы. Об этом сообщила 24 июля пресс-служба Минобороны России.
2022-07-24T17:49
2022-07-24T17:49
спецоперация
harpoon
новости
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одесса
оон
киевский режим
энтони блинкен
антониу гутерреш
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Накануне ракетный удар осудили госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антониу ГутерришВ своём заявлении Блинкен утверждал, что российский удар якобы ставит под сомнение приверженность РФ соблюдению подписанного накануне соглашения об экспорте украинского зерна и подрывает “усилия ООН, Турции и Украины по доставке жизненно важного продовольствия на мировые рынки”.Ранее в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписанная представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх украинских портов, включая Одессу.
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harpoon, новости, мо рф, одесса, оон, киевский режим, энтони блинкен, антониу гутерреш, турция

Минобороны сообщило об уничтожении “гарпунов” в порту Одессы

17:49 24.07.2022
 
© commons.wikimedia.org / RoyKabanlit
- РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© commons.wikimedia.org / RoyKabanlit
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Вооружённые силы России нанесли удар высокоточными ракетами по складу ракет Harpoon и украинскому кораблю в порту Одессы. Об этом сообщила 24 июля пресс-служба Минобороны России.
Накануне ракетный удар осудили госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon

Пресс-служба Министерства обороны России
В своём заявлении Блинкен утверждал, что российский удар якобы ставит под сомнение приверженность РФ соблюдению подписанного накануне соглашения об экспорте украинского зерна и подрывает “усилия ООН, Турции и Украины по доставке жизненно важного продовольствия на мировые рынки”.
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 11:41
Военный эксперт объяснил, чем после гибели крейсера «Москва» грозят России американские «гарпуны»Американская противокорабельная ракета AGM/RGM/UGM-84 «Гарпун» - достаточно серьезное, хотя и не самое новое оружие, которое Запад может предоставить Украине для «деблокирования портов». Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Ранее в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписанная представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх украинских портов, включая Одессу.
 
СпецоперацияHarpoonНовостиМО РФОдессаООНкиевский режимЭнтони БлинкенАнтониу ГутеррешТурция
 
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