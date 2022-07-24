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Рогов: в странах Запада у беженцев с Украины отбирают детей
Рогов: в странах Запада у беженцев с Украины отбирают детей - 24.07.2022 Украина.ру
Рогов: в странах Запада у беженцев с Украины отбирают детей
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил страны Запада в том, что там отбирают детей у беженцев с Украины по совершенно незначительным причинам. Об этом сообщило 23 июня агентство РИА Новости
2022-07-24T17:13
2022-07-24T17:13
2022-07-24T17:13
спецоперация
новости
рогов
запорожская область
беженцы
германия
запад
дети
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По словам Рогова, на данный момент известно о 79 подобных инцидентах, жертвами которых стали в том числе жители Днепропетровска, Киева и регионов Западной Украины.Он добавил, что наибольшее количество инцидентов к настоящему времени зафиксировано в Германии.На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
https://ukraina.ru/20220702/1034281715.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рогов, запорожская область, беженцы, германия, запад, дети
Рогов: в странах Запада у беженцев с Украины отбирают детей
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил страны Запада в том, что там отбирают детей у беженцев с Украины по совершенно незначительным причинам. Об этом сообщило 23 июня агентство РИА Новости