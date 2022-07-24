Рогов: в странах Запада у беженцев с Украины отбирают детей - 24.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Рогов: в странах Запада у беженцев с Украины отбирают детей
Рогов: в странах Запада у беженцев с Украины отбирают детей - 24.07.2022 Украина.ру
Рогов: в странах Запада у беженцев с Украины отбирают детей
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил страны Запада в том, что там отбирают детей у беженцев с Украины по совершенно незначительным причинам. Об этом сообщило 23 июня агентство РИА Новости
2022-07-24T17:13
2022-07-24T17:13
спецоперация
новости
рогов
запорожская область
беженцы
германия
запад
дети
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По словам Рогова, на данный момент известно о 79 подобных инцидентах, жертвами которых стали в том числе жители Днепропетровска, Киева и регионов Западной Украины.Он добавил, что наибольшее количество инцидентов к настоящему времени зафиксировано в Германии.На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
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новости, рогов, запорожская область, беженцы, германия, запад, дети

Рогов: в странах Запада у беженцев с Украины отбирают детей

17:13 24.07.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЭвакуация иностранных граждан из Херсонской области в Крым
Эвакуация иностранных граждан из Херсонской области в Крым - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил страны Запада в том, что там отбирают детей у беженцев с Украины по совершенно незначительным причинам. Об этом сообщило 23 июня агентство РИА Новости
По словам Рогова, на данный момент известно о 79 подобных инцидентах, жертвами которых стали в том числе жители Днепропетровска, Киева и регионов Западной Украины.

Детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали, или, наоборот, быстро съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность к родителям, за то, что мама громко ругала ребёнка

Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член главного совета администрации Запорожской области
Он добавил, что наибольшее количество инцидентов к настоящему времени зафиксировано в Германии.
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 14:03
«Спасались не только от войны». Суздальцев о том, на какие категории разделились украинские беженцыУкраинская миграция началась с первых дней спецоперации. Она носит своеобразный характер. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
 
СпецоперацияНовостиРоговЗапорожская областьбеженцыГерманияЗападдети
 
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