"Экономика трухи": Дудчак о том, как Киев загоняет себя в большие долги и что будет дальше - 24.07.2022 Украина.ру
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"Экономика трухи": Дудчак о том, как Киев загоняет себя в большие долги и что будет дальше
"Экономика трухи": Дудчак о том, как Киев загоняет себя в большие долги и что будет дальше - 24.07.2022 Украина.ру
"Экономика трухи": Дудчак о том, как Киев загоняет себя в большие долги и что будет дальше
Экономист, политолог Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал о скрытых манёврах седьмого пакета антироссийских санкций, а также об экономической ситуации в Британии и на Украине
2022-07-24T17:11
2022-07-24T17:11
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00:40 - Почему в новом пакете антироссийских санкций нет ничего о энергоресурсах из России?09:30 – Перезапуск "Северного потока": прежних объёмов газа в Европу уже не будет?Вопрос о передаче турбины; 11:27 – Изменится ли экономическая ситуация в Британии при новом премьер-министре? 13:20 - Нацбанк Украины понизил курс гривны на 25%: есть ли еще на Украине понятие экономика?Напомним, с конца февраля Евросоюз ввел против России шесть пакетов санкций. О последнем было объявлено в начале июня. В него ЕС после полутора месяцев обсуждений и разногласий включил частичное эмбарго на российскую нефть: под запрет попали морские перевозки. В новый пакет санкций в ряде стран, в частности в Литве и Эстонии, призывали включить эмбарго уже на российский газ. Однако в итоге ЕС решил не вводить этот запрет.
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"Экономика трухи": Дудчак о том, как Киев загоняет себя в большие долги и что будет дальше

17:11 24.07.2022
 
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Экономист, политолог Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал о скрытых манёврах седьмого пакета антироссийских санкций, а также об экономической ситуации в Британии и на Украине
00:40 - Почему в новом пакете антироссийских санкций нет ничего о энергоресурсах из России?
09:30 – Перезапуск "Северного потока": прежних объёмов газа в Европу уже не будет?Вопрос о передаче турбины;
11:27 – Изменится ли экономическая ситуация в Британии при новом премьер-министре?
13:20 - Нацбанк Украины понизил курс гривны на 25%: есть ли еще на Украине понятие экономика?
Напомним, с конца февраля Евросоюз ввел против России шесть пакетов санкций. О последнем было объявлено в начале июня. В него ЕС после полутора месяцев обсуждений и разногласий включил частичное эмбарго на российскую нефть: под запрет попали морские перевозки. В новый пакет санкций в ряде стран, в частности в Литве и Эстонии, призывали включить эмбарго уже на российский газ. Однако в итоге ЕС решил не вводить этот запрет.
 
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