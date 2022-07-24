https://ukraina.ru/20220724/1036805984.html

Американская газета рассказала, почему Эрдоган является “головной болью” для Байдена

Американская газета рассказала, почему Эрдоган является “головной болью” для Байдена - 24.07.2022 Украина.ру

Американская газета рассказала, почему Эрдоган является “головной болью” для Байдена

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал “головной болью” для американского лидера Джо Байдена. Об этом говорится в статье, опубликованной 23 июля в американской газете The New York Times

2022-07-24T16:51

2022-07-24T16:51

2022-07-24T16:51

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Положительно оценивая недавнее посредничество турецкого лидера, в результате которого РФ и Украина подписали соглашение об экспорте украинского зерна, автор статьи отмечает, что зачастую политика Анкары не устраивает Запад и “основательно раздражает” чиновников администрации Байдена.По мнению американского журналиста, примерами подобных действий турецкого лидера являются его угрозы наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО и его поездка в Тегеран на встречу с президентами России и Ирана.На этой неделе президент РФ Владимир Путин вместе с президентами Ирана и Турции принял участие в трёхсторонней встрече по Сирии, которая состоялась в Тегеране. Кроме того, глава государства провёл отдельные переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.

https://ukraina.ru/20220702/1034282222.html

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2022

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новости, сша, эрдоган, new york times, джо байден, нато, владимир путин, иран