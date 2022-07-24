Американская газета рассказала, почему Эрдоган является “головной болью” для Байдена
© POOL
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал “головной болью” для американского лидера Джо Байдена. Об этом говорится в статье, опубликованной 23 июля в американской газете The New York Times
Положительно оценивая недавнее посредничество турецкого лидера, в результате которого РФ и Украина подписали соглашение об экспорте украинского зерна, автор статьи отмечает, что зачастую политика Анкары не устраивает Запад и “основательно раздражает” чиновников администрации Байдена.
2 июля, 16:25«Дирижерская палочка в его руках»: в Швеции возмутились поведением Эрдогана в НАТОЗаявление президента Турции Тайипа Эрдогана о получении гарантий от Стокгольма по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана «неприятно удивило» Швецию, Финляндию и НАТО. Об этом на днях высказался журналист шведской SVT Хенрик Сильвер
По мнению американского журналиста, примерами подобных действий турецкого лидера являются его угрозы наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО и его поездка в Тегеран на встречу с президентами России и Ирана.
Фотографии двух главных соперников Америки с г-ном Эрдоганом, лидером страны, входящей в НАТО, противоречит западному нарративу о глубоко изолированных Иране и России.
На этой неделе президент РФ Владимир Путин вместе с президентами Ирана и Турции принял участие в трёхсторонней встрече по Сирии, которая состоялась в Тегеране. Кроме того, глава государства провёл отдельные переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.