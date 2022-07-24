Американская газета рассказала, почему Эрдоган является “головной болью” для Байдена - 24.07.2022 Украина.ру
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Американская газета рассказала, почему Эрдоган является “головной болью” для Байдена
Американская газета рассказала, почему Эрдоган является “головной болью” для Байдена - 24.07.2022 Украина.ру
Американская газета рассказала, почему Эрдоган является “головной болью” для Байдена
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал “головной болью” для американского лидера Джо Байдена. Об этом говорится в статье, опубликованной 23 июля в американской газете The New York Times
2022-07-24T16:51
2022-07-24T16:51
новости
сша
эрдоган
new york times
джо байден
нато
владимир путин
иран
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Положительно оценивая недавнее посредничество турецкого лидера, в результате которого РФ и Украина подписали соглашение об экспорте украинского зерна, автор статьи отмечает, что зачастую политика Анкары не устраивает Запад и “основательно раздражает” чиновников администрации Байдена.По мнению американского журналиста, примерами подобных действий турецкого лидера являются его угрозы наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО и его поездка в Тегеран на встречу с президентами России и Ирана.На этой неделе президент РФ Владимир Путин вместе с президентами Ирана и Турции принял участие в трёхсторонней встрече по Сирии, которая состоялась в Тегеране. Кроме того, глава государства провёл отдельные переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.
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новости, сша, эрдоган, new york times, джо байден, нато, владимир путин, иран

Американская газета рассказала, почему Эрдоган является “головной болью” для Байдена

16:51 24.07.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
© POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал “головной болью” для американского лидера Джо Байдена. Об этом говорится в статье, опубликованной 23 июля в американской газете The New York Times
Положительно оценивая недавнее посредничество турецкого лидера, в результате которого РФ и Украина подписали соглашение об экспорте украинского зерна, автор статьи отмечает, что зачастую политика Анкары не устраивает Запад и “основательно раздражает” чиновников администрации Байдена.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турцию - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 16:25
«Дирижерская палочка в его руках»: в Швеции возмутились поведением Эрдогана в НАТОЗаявление президента Турции Тайипа Эрдогана о получении гарантий от Стокгольма по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана «неприятно удивило» Швецию, Финляндию и НАТО. Об этом на днях высказался журналист шведской SVT Хенрик Сильвер
По мнению американского журналиста, примерами подобных действий турецкого лидера являются его угрозы наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО и его поездка в Тегеран на встречу с президентами России и Ирана.

Фотографии двух главных соперников Америки с г-ном Эрдоганом, лидером страны, входящей в НАТО, противоречит западному нарративу о глубоко изолированных Иране и России.

Майкл Кроули
Американский журналист
На этой неделе президент РФ Владимир Путин вместе с президентами Ирана и Турции принял участие в трёхсторонней встрече по Сирии, которая состоялась в Тегеране. Кроме того, глава государства провёл отдельные переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.
 
НовостиСШАЭрдоганNew York TimesДжо БайденНАТОВладимир ПутинИран
 
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