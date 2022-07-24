Хроника событий на Украине на 16:00 24 июля: лекарства, потери ВСУ, женщины-военнослужащие - 24.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Хроника событий на Украине на 16:00 24 июля: лекарства, потери ВСУ, женщины-военнослужащие
Хроника событий на Украине на 16:00 24 июля: лекарства, потери ВСУ, женщины-военнослужащие - 24.07.2022 Украина.ру
Хроника событий на Украине на 16:00 24 июля: лекарства, потери ВСУ, женщины-военнослужащие
Украина.ру, 24.07.2022
2022-07-24T16:26
2022-07-24T16:26
спецоперация
хроники
эксклюзив
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Россия сформирует запас лекарств для Харьковской области. Украинские военные несут потери. Замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала о служащих в ВСУ женщинахРоссийская сторона сформирует запас медикаментов для жителей Харьковской области, заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. Она вместе с главой ВГА Харьковской области Виталием Ганчевым, а также с депутатом Госдумы Артёмом Туровым побывала в гуманитарном центре "Единой России" в регионе."Посмотрим список нужд, попробуем рассчитать запрос на ближайшее время, чтобы каждый раз была доставка и вы были уверены, что у вас есть необходимый объем препаратов с запасом... Сегодня мы увидели, что не хватает, что нужно. Конечно, нужно знать, какие медицинские препараты здесь принимали люди, чтобы не было резкого перехода, но склад полон", - заявила Кузнецова во время визита в Купянск.Также она отметила важность поддержки матерей с новорождёнными детьми."Мы с коллегами отдельно об этом поговорили, чтобы товары для новорожденного тоже у нас можно было бы получить в штабе гуманитарной поддержки", - добавила Кузнецова.Как заявил глава ВГА Харьковской области Ганчев, в регионе уже почувствовали заботу "Единой России" о жителях."Конкретно, если говорить о партии "Единая Россия", мы сразу же почувствовали их опеку над нами, когда здесь первый центр открыли. Отдельная благодарность за это. Далее у нас уже и в Волчанске центр работает, и в Изюме", - заявил Ганчев.Он поблагодарил прибывших из РФ депутатов за заботу о регионе.Потери УкраиныДнём 24 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине."Ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области", - заявил Конашенков.Он также прояснил ситуацию со взрывами в Одессе."В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет "Harpoon". Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины", - сообщил Конашенков.По его словам, в результате огневого поражения позиций 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 70% личного состава."В городе Николаев высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода. Уничтожено более пятидесяти человек личного состава, более трех тысяч артиллерийских боеприпасов различного калибра и 10 единиц бронетехники", - рассказал Конашенков.Продолжилось нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины."За сутки поражено: девять пунктов управления, в том числе объединенный командный пункт группировки войск "Каховка" в населенном пункте Жовтневое Николаевской области, два пункта управления 54-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курахово Донецкой Народной Республики и Новоданиловка Запорожской области", - отметил представитель Минобороны РФ.Кроме того, было уничтожено семь складов с боеприпасами и топливом в районах населённых пунктов Резниковка, Острое Донецкой Народной Республики, Галициново Николаевской области и города Николаев. В районе населённого пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики ударами российской авиации уничтожены два подразделения ВСУ, численностью до роты, две гаубицы М777 производства США, и в районе города Николаев – комплекс радиоэлектронной борьбы "Буковель"."В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районе Григоровки, Верхнекаменского и Северска, два артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок "Мста-С", восемь артиллерийских взводов орудий "Мста-Б", 18 артиллерийских взводов гаубиц Д-20, а также девять артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" на огневых позициях в районах населенных пунктов Парасковиевка, Опытное, Веселое, Раздоловка, Бахмутское, Водяное, Серебрянка и Камышеваха Донецкой Народной Республики", - отметил Конашенков.Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки были сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Коробки, Пятихатка Херсонской области, Топольское Харьковской области, Щербаки Запорожской области и города Донецк. Кроме того, в районах Новониколаевки Запорожской области, Макеевки Донецкой Народной Республики и Алексеевки Херсонской области перехвачено десять снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и "HIMARS".Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожены: 260 самолётов, 144 вертолёта, 1605 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4156 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3196 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4457 единиц специальной военной автомобильной техники.Женщины в ВСУВ Вооружённых Силах Украины служат более 38 тыс. женщин, 7 тыс. из них ушли в армию после начала спецоперации, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на Втором саммите первых леди и джентльменов, состоявшемся в Киеве."Также есть гражданские женщины, которые в ВСУ работают. То есть, в целом в ВСУ – более 50 тыс. женщин. По цифрам Украина имеет один из самых больших показателей количества женщин в Вооружённых Силах среди стран-членов НАТО", - заявила она.По словам Маляр, на Украине было два всплеска увеличения количества женщин в армии: в 2014 и в 2022 годах."Это такой характер украинской женщины. Она сама заходит в Вооружённые Силы и занимает там своё почётное место", – отметила Маляр.Замминистра рассказала, что в начале спецоперации женщины в украинской армии сталкивались с определенными проблемами. В частности, не ко всем военным профессиям можно было привлекать женщин. Однако теперь женщина в армии сама может решать, чем там заниматься.Сейчас в ВСУ есть танкистки, артиллеристки и даже уникальная инструкторша по глубоководному военному дайвингу.Также женщины столкнулись с тем, что армейский быт адаптирован исключительно для мужчин.Маляр заверила, что у Минобороны Украины "взяло прямой курс", чтобы сделать службу женщин в ВСУ как можно более комфортной.
https://ukraina.ru/20220724/1036802137.html
https://ukraina.ru/20220724/1036798399.html
https://ukraina.ru/20220723/1036797423.html
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Егор Леев
Егор Леев
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4.7
96
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив

Хроника событий на Украине на 16:00 24 июля: лекарства, потери ВСУ, женщины-военнослужащие

16:26 24.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУженщина-военнослужащая ВСУ
женщина-военнослужащая ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Россия сформирует запас лекарств для Харьковской области. Украинские военные несут потери. Замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала о служащих в ВСУ женщинах
Российская сторона сформирует запас медикаментов для жителей Харьковской области, заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. Она вместе с главой ВГА Харьковской области Виталием Ганчевым, а также с депутатом Госдумы Артёмом Туровым побывала в гуманитарном центре "Единой России" в регионе.
"Посмотрим список нужд, попробуем рассчитать запрос на ближайшее время, чтобы каждый раз была доставка и вы были уверены, что у вас есть необходимый объем препаратов с запасом... Сегодня мы увидели, что не хватает, что нужно. Конечно, нужно знать, какие медицинские препараты здесь принимали люди, чтобы не было резкого перехода, но склад полон", - заявила Кузнецова во время визита в Купянск.
Также она отметила важность поддержки матерей с новорождёнными детьми.
"Мы с коллегами отдельно об этом поговорили, чтобы товары для новорожденного тоже у нас можно было бы получить в штабе гуманитарной поддержки", - добавила Кузнецова.
Как заявил глава ВГА Харьковской области Ганчев, в регионе уже почувствовали заботу "Единой России" о жителях.
"Конкретно, если говорить о партии "Единая Россия", мы сразу же почувствовали их опеку над нами, когда здесь первый центр открыли. Отдельная благодарность за это. Далее у нас уже и в Волчанске центр работает, и в Изюме", - заявил Ганчев.
Он поблагодарил прибывших из РФ депутатов за заботу о регионе.
Потери Украины
Днём 24 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.
"Ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области", - заявил Конашенков.
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
12:31Спецоперация
Хроника событий на Украине на 12:00 24 июля: наёмники, обстрелы, Каховская ГЭС
Он также прояснил ситуацию со взрывами в Одессе.
"В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет "Harpoon". Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины", - сообщил Конашенков.
По его словам, в результате огневого поражения позиций 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 70% личного состава.
"В городе Николаев высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода. Уничтожено более пятидесяти человек личного состава, более трех тысяч артиллерийских боеприпасов различного калибра и 10 единиц бронетехники", - рассказал Конашенков.
Продолжилось нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
"За сутки поражено: девять пунктов управления, в том числе объединенный командный пункт группировки войск "Каховка" в населенном пункте Жовтневое Николаевской области, два пункта управления 54-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курахово Донецкой Народной Республики и Новоданиловка Запорожской области", - отметил представитель Минобороны РФ.
Открытие международных украинско-американских учений Си бриз - 2019 - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
09:51Спецоперация
Хроника событий на Украине на утро 24 июля: взрывы в Одессе, подготовка к референдуму
Кроме того, было уничтожено семь складов с боеприпасами и топливом в районах населённых пунктов Резниковка, Острое Донецкой Народной Республики, Галициново Николаевской области и города Николаев. В районе населённого пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики ударами российской авиации уничтожены два подразделения ВСУ, численностью до роты, две гаубицы М777 производства США, и в районе города Николаев – комплекс радиоэлектронной борьбы "Буковель".
"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районе Григоровки, Верхнекаменского и Северска, два артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок "Мста-С", восемь артиллерийских взводов орудий "Мста-Б", 18 артиллерийских взводов гаубиц Д-20, а также девять артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" на огневых позициях в районах населенных пунктов Парасковиевка, Опытное, Веселое, Раздоловка, Бахмутское, Водяное, Серебрянка и Камышеваха Донецкой Народной Республики", - отметил Конашенков.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки были сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Коробки, Пятихатка Херсонской области, Топольское Харьковской области, Щербаки Запорожской области и города Донецк. Кроме того, в районах Новониколаевки Запорожской области, Макеевки Донецкой Народной Республики и Алексеевки Херсонской области перехвачено десять снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и "HIMARS".
Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожены: 260 самолётов, 144 вертолёта, 1605 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4156 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3196 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4457 единиц специальной военной автомобильной техники.
Женщины в ВСУ
В Вооружённых Силах Украины служат более 38 тыс. женщин, 7 тыс. из них ушли в армию после начала спецоперации, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на Втором саммите первых леди и джентльменов, состоявшемся в Киеве.

"Также есть гражданские женщины, которые в ВСУ работают. То есть, в целом в ВСУ – более 50 тыс. женщин. По цифрам Украина имеет один из самых больших показателей количества женщин в Вооружённых Силах среди стран-членов НАТО", - заявила она.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
Вчера, 19:00Спецоперация
Над Днепром и из Днепра. Итоги 23 июля на Украине
По словам Маляр, на Украине было два всплеска увеличения количества женщин в армии: в 2014 и в 2022 годах.

"Это такой характер украинской женщины. Она сама заходит в Вооружённые Силы и занимает там своё почётное место", – отметила Маляр.

Замминистра рассказала, что в начале спецоперации женщины в украинской армии сталкивались с определенными проблемами. В частности, не ко всем военным профессиям можно было привлекать женщин. Однако теперь женщина в армии сама может решать, чем там заниматься.

Сейчас в ВСУ есть танкистки, артиллеристки и даже уникальная инструкторша по глубоководному военному дайвингу.

Также женщины столкнулись с тем, что армейский быт адаптирован исключительно для мужчин.

Маляр заверила, что у Минобороны Украины "взяло прямой курс", чтобы сделать службу женщин в ВСУ как можно более комфортной.
 
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16:26Хроника событий на Украине на 16:00 24 июля: лекарства, потери ВСУ, женщины-военнослужащие
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