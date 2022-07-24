https://ukraina.ru/20220724/1036805215.html

FT: Китай не исключил “военный ответ” на визит Пелоси на Тайвань

FT: Китай не исключил “военный ответ” на визит Пелоси на Тайвань - 24.07.2022 Украина.ру

FT: Китай не исключил “военный ответ” на визит Пелоси на Тайвань

Китай усилил свои неофициальные предупреждения в адрес администрации президента США Джо Байдена в связи с предстоящей поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщила 23 июля британская газета Financial Times со ссылкой на шесть источников, знакомых с предупреждениями КНР

2022-07-24T16:15

2022-07-24T16:15

2022-07-24T16:15

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Издание напомнило, что ранее Китай официально угрожал "решительными мерами", если Пелоси осуществит запланированный на август визит.По информации издания, в настоящий момент Белый дом пытается определить, выступает ли Китай с серьёзными угрозами или же просто пытается оказать давление на Пелоси, чтобы она отказалась от поездки.Ранее Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если американский политик посетит Тайвань.Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызвал бы протесты Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. Позже представитель администрации спикера Дрю Хэммилл сообщил, что у Пелоси был обнаружен коронавирус, и визит был перенесён на неопределенный срок. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.

https://ukraina.ru/20220708/1034319838.html

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новости, сша, нэнси пелоси, кнр, тайвань, джо байден, пентагон, великобритания, сми