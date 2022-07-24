FT: Китай не исключил “военный ответ” на визит Пелоси на Тайвань - 24.07.2022 Украина.ру
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FT: Китай не исключил “военный ответ” на визит Пелоси на Тайвань
FT: Китай не исключил “военный ответ” на визит Пелоси на Тайвань - 24.07.2022 Украина.ру
FT: Китай не исключил “военный ответ” на визит Пелоси на Тайвань
Китай усилил свои неофициальные предупреждения в адрес администрации президента США Джо Байдена в связи с предстоящей поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщила 23 июля британская газета Financial Times со ссылкой на шесть источников, знакомых с предупреждениями КНР
2022-07-24T16:15
2022-07-24T16:15
новости
сша
нэнси пелоси
кнр
тайвань
джо байден
пентагон
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сми
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Издание напомнило, что ранее Китай официально угрожал "решительными мерами", если Пелоси осуществит запланированный на август визит.По информации издания, в настоящий момент Белый дом пытается определить, выступает ли Китай с серьёзными угрозами или же просто пытается оказать давление на Пелоси, чтобы она отказалась от поездки.Ранее Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если американский политик посетит Тайвань.Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызвал бы протесты Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. Позже представитель администрации спикера Дрю Хэммилл сообщил, что у Пелоси был обнаружен коронавирус, и визит был перенесён на неопределенный срок. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.
https://ukraina.ru/20220708/1034319838.html
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новости, сша, нэнси пелоси, кнр, тайвань, джо байден, пентагон, великобритания, сми

FT: Китай не исключил “военный ответ” на визит Пелоси на Тайвань

16:15 24.07.2022
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Гаосюн
Города мира. Гаосюн - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости . Александр Вильф
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Китай усилил свои неофициальные предупреждения в адрес администрации президента США Джо Байдена в связи с предстоящей поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщила 23 июля британская газета Financial Times со ссылкой на шесть источников, знакомых с предупреждениями КНР
Издание напомнило, что ранее Китай официально угрожал "решительными мерами", если Пелоси осуществит запланированный на август визит.

Но один источник заявил, что Китай неофициально выразил "более сильное сопротивление" США, чем раньше. Другие несколько человек, знакомых с ситуацией, сказали, что неофициальные заявления пошли ещё дальше, предполагая возможный военный ответ.

Financial Times
Британская газета
По информации издания, в настоящий момент Белый дом пытается определить, выступает ли Китай с серьёзными угрозами или же просто пытается оказать давление на Пелоси, чтобы она отказалась от поездки.
Города мира. Шанхай Китай флаг - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 15:38
Китай готов воевать против тех, кто хочет отделить Тайвань - минобороны КНРПредставитель министерства обороны КНР У Цянь заявил 8 июля, что народно-освободительная армия Китая в любой момент готова пресечь попытки сепаратистов и внешних сил добиться так называемой независимости Тайваня
Ранее Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если американский политик посетит Тайвань.
Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызвал бы протесты Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США.
Сыма Нань интервью - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 17:47
Сыма Нань: мы понимаем, что Китаю могут устроить украинский сценарий на ТайванеВ Китае пристально следят за тем, что происходит на Украине. Во-первых, потому что у Китая с Россией сложились особенно близкие отношения — и в экономическом, и в политическом плане. А во-вторых, потому что не исключают разыгрывания на Тайване «украинского» сценария, считает один из известнейших блогеров КНР Сыма Нань (50 млн подписчиков)
Позже представитель администрации спикера Дрю Хэммилл сообщил, что у Пелоси был обнаружен коронавирус, и визит был перенесён на неопределенный срок. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.
 
НовостиСШАНэнси ПелосиКНРТайваньДжо БайденПентагонВеликобританияСМИ
 
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