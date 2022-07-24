https://ukraina.ru/20220724/1036805215.html
FT: Китай не исключил “военный ответ” на визит Пелоси на Тайвань
FT: Китай не исключил “военный ответ” на визит Пелоси на Тайвань - 24.07.2022 Украина.ру
FT: Китай не исключил “военный ответ” на визит Пелоси на Тайвань
Китай усилил свои неофициальные предупреждения в адрес администрации президента США Джо Байдена в связи с предстоящей поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщила 23 июля британская газета Financial Times со ссылкой на шесть источников, знакомых с предупреждениями КНР
2022-07-24T16:15
2022-07-24T16:15
2022-07-24T16:15
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нэнси пелоси
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Издание напомнило, что ранее Китай официально угрожал "решительными мерами", если Пелоси осуществит запланированный на август визит.По информации издания, в настоящий момент Белый дом пытается определить, выступает ли Китай с серьёзными угрозами или же просто пытается оказать давление на Пелоси, чтобы она отказалась от поездки.Ранее Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если американский политик посетит Тайвань.Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызвал бы протесты Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. Позже представитель администрации спикера Дрю Хэммилл сообщил, что у Пелоси был обнаружен коронавирус, и визит был перенесён на неопределенный срок. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.
https://ukraina.ru/20220708/1034319838.html
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новости, сша, нэнси пелоси, кнр, тайвань, джо байден, пентагон, великобритания, сми
FT: Китай не исключил “военный ответ” на визит Пелоси на Тайвань
Китай усилил свои неофициальные предупреждения в адрес администрации президента США Джо Байдена в связи с предстоящей поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщила 23 июля британская газета Financial Times со ссылкой на шесть источников, знакомых с предупреждениями КНР
Издание напомнило
, что ранее Китай официально угрожал "решительными мерами", если Пелоси осуществит запланированный на август визит.
Но один источник заявил, что Китай неофициально выразил "более сильное сопротивление" США, чем раньше. Другие несколько человек, знакомых с ситуацией, сказали, что неофициальные заявления пошли ещё дальше, предполагая возможный военный ответ.
Financial Times
Британская газета
По информации издания, в настоящий момент Белый дом пытается определить, выступает ли Китай с серьёзными угрозами или же просто пытается оказать давление на Пелоси, чтобы она отказалась от поездки.
Ранее Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если американский политик посетит Тайвань.
Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызвал бы протесты Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США.
Позже представитель администрации спикера Дрю Хэммилл сообщил, что у Пелоси был обнаружен коронавирус, и визит был перенесён на неопределенный срок. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.