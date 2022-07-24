"Газпром" заявил, что штатно подаёт газ для транзита через Украину - 24.07.2022 Украина.ру
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"Газпром" заявил, что штатно подаёт газ для транзита через Украину
"Газпром" заявил, что штатно подаёт газ для транзита через Украину - 24.07.2022 Украина.ру
"Газпром" заявил, что штатно подаёт газ для транзита через Украину
На газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" "Газпром" подаёт газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме в 41,2 миллиона кубометров, в то время как заявка на транзит через ГИС "Сохрановка" была отклонена. Об этом сообщил 24 июля официальный представитель российской компании Сергей Куприянов
2022-07-24T15:36
2022-07-24T15:36
спецоперация
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газ
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новости
транзит
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С 11 мая Украина прекратила приём газа для транзита через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она перешла под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа"."Газпром" заявил, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
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газпром, газ, лнр, новости, транзит

"Газпром" заявил, что штатно подаёт газ для транзита через Украину

15:36 24.07.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание компании "Газпром" в Москве
Здание компании Газпром в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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На газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" "Газпром" подаёт газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме в 41,2 миллиона кубометров, в то время как заявка на транзит через ГИС "Сохрановка" была отклонена. Об этом сообщил 24 июля официальный представитель российской компании Сергей Куприянов
С 11 мая Украина прекратила приём газа для транзита через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она перешла под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа".
- РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 16:26
Каннабис вместо ливерной колбасы. Германия погружается в энергетический кризис
"Газпром" заявил, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
 
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