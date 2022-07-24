https://ukraina.ru/20220724/1036804430.html
"Газпром" заявил, что штатно подаёт газ для транзита через Украину
"Газпром" заявил, что штатно подаёт газ для транзита через Украину - 24.07.2022 Украина.ру
"Газпром" заявил, что штатно подаёт газ для транзита через Украину
На газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" "Газпром" подаёт газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме в 41,2 миллиона кубометров, в то время как заявка на транзит через ГИС "Сохрановка" была отклонена. Об этом сообщил 24 июля официальный представитель российской компании Сергей Куприянов
2022-07-24T15:36
2022-07-24T15:36
2022-07-24T15:36
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С 11 мая Украина прекратила приём газа для транзита через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она перешла под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа"."Газпром" заявил, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
https://ukraina.ru/20220718/1036552430.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
газпром, газ, лнр, новости, транзит
"Газпром" заявил, что штатно подаёт газ для транзита через Украину
На газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" "Газпром" подаёт газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме в 41,2 миллиона кубометров, в то время как заявка на транзит через ГИС "Сохрановка" была отклонена. Об этом сообщил 24 июля официальный представитель российской компании Сергей Куприянов