https://ukraina.ru/20220724/1036804430.html

"Газпром" заявил, что штатно подаёт газ для транзита через Украину

"Газпром" заявил, что штатно подаёт газ для транзита через Украину - 24.07.2022 Украина.ру

"Газпром" заявил, что штатно подаёт газ для транзита через Украину

На газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" "Газпром" подаёт газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме в 41,2 миллиона кубометров, в то время как заявка на транзит через ГИС "Сохрановка" была отклонена. Об этом сообщил 24 июля официальный представитель российской компании Сергей Куприянов

2022-07-24T15:36

2022-07-24T15:36

2022-07-24T15:36

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С 11 мая Украина прекратила приём газа для транзита через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она перешла под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа"."Газпром" заявил, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

https://ukraina.ru/20220718/1036552430.html

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газпром, газ, лнр, новости, транзит