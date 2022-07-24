Немцы высмеяли Бербок, раскритиковавшую Эрдогана за фото с Путиным - 24.07.2022 Украина.ру
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Немцы высмеяли Бербок, раскритиковавшую Эрдогана за фото с Путиным
Немцы высмеяли Бербок, раскритиковавшую Эрдогана за фото с Путиным - 24.07.2022 Украина.ру
Немцы высмеяли Бербок, раскритиковавшую Эрдогана за фото с Путиным
Читателей немецкой газеты Die Welt возмутила реакция министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на совместное фото президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси. 23 июля газета написала, что Бердок назвала эту фотографию “вызовом для НАТО”
2022-07-24T15:03
2022-07-24T15:03
новости
германия
сми
анналена бербок
владимир путин
эрдоган
нато
стамбул
тегеран (остан)
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Однако многие читатели издания не согласились с мнением Бербок, и, напротив, высоко оценили стремление к диалогу со стороны лидеров России, Турции и Ирана.“Такая реакция еще раз показывает, насколько глупа эта женщина. Она отрицает реальность и то, что у всех стран есть свои интересы. Грустно, что такие вещи приходится объяснять министру иностранных дел, но меня уже ничего не удивляет" — написал один из читателей.Многие читатели сослались на заключённую накануне в Стамбуле договорённость об экспорте украинского зерна, как на пример эффективной дипломатии."А где была госпожа Бербок? Неужели нельзя было провести переговоры с Россией. Но она предпочла бы, чтобы люди в Африке умерли от голода, а немцы замерзли, так и не начав диалог", — написал один из комментаторов.22 июля Россия и Украина подписали соглашения с Турцией и ООН, снимающие ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определяющие порядок транспортировки украинского зерна по Черному морю.Ранее Путин вместе с президентами Ирана и Турции принял участие в трёхсторонней встрече по Сирии, которая состоялась в Тегеране. Кроме того, глава РФ провёл переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.
https://ukraina.ru/20220720/1036666882.html
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новости, германия, сми, анналена бербок, владимир путин, эрдоган, нато, стамбул, тегеран (остан), иран, турция

Немцы высмеяли Бербок, раскритиковавшую Эрдогана за фото с Путиным

15:03 24.07.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости
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Читателей немецкой газеты Die Welt возмутила реакция министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на совместное фото президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси. 23 июля газета написала, что Бердок назвала эту фотографию “вызовом для НАТО”
Однако многие читатели издания не согласились с мнением Бербок, и, напротив, высоко оценили стремление к диалогу со стороны лидеров России, Турции и Ирана.
“Такая реакция еще раз показывает, насколько глупа эта женщина. Она отрицает реальность и то, что у всех стран есть свои интересы. Грустно, что такие вещи приходится объяснять министру иностранных дел, но меня уже ничего не удивляет" — написал один из читателей.

"Хочу дать маленький совет госпоже Бербок… то, что делает Эрдоган, в профессиональных кругах называют дипломатией. Дипломатия означает общение друг с другом и поиск компромиссов, в том числе тогда, когда ваши позиции не совпадают", — заметил другой.

Многие читатели сослались на заключённую накануне в Стамбуле договорённость об экспорте украинского зерна, как на пример эффективной дипломатии.
"А где была госпожа Бербок? Неужели нельзя было провести переговоры с Россией. Но она предпочла бы, чтобы люди в Африке умерли от голода, а немцы замерзли, так и не начав диалог", — написал один из комментаторов.

“В чём проблема-то? Может быть, в том, что зерно с Украины теперь прибудет туда, где в нём нуждаются? <…> Наверное, проблема просто в том, что существует реальная политика", — подчеркнул другой.

22 июля Россия и Украина подписали соглашения с Турцией и ООН, снимающие ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определяющие порядок транспортировки украинского зерна по Черному морю.
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 09:05
Путин оценил работу Турции в части договоренностей по вывозу украинского зернаТурция многое сделала для того, чтобы достичь договоренности по вывозу украинского зерна. Такое заявление на пресс-конференции сделал президент РФ Владимир Путин, передают 10 июля РИА Новости.
Ранее Путин вместе с президентами Ирана и Турции принял участие в трёхсторонней встрече по Сирии, которая состоялась в Тегеране. Кроме того, глава РФ провёл переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.
 
НовостиГерманияСМИАнналена БербокВладимир ПутинЭрдоганНАТОСтамбулТегеран (остан)ИранТурция
 
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