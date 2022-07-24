Захарова рассказала, о чём “умоляют” своих коллег американские дипломаты - 24.07.2022 Украина.ру
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Захарова рассказала, о чём “умоляют” своих коллег американские дипломаты
Захарова рассказала, о чём “умоляют” своих коллег американские дипломаты - 24.07.2022 Украина.ру
Захарова рассказала, о чём “умоляют” своих коллег американские дипломаты
Американские дипломаты “умоляют” зарубежных коллег не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом написала 24 июля в своём в Telegram-канале представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова
2022-07-24T14:29
2022-07-24T14:29
новости
мария захарова
египет
дипломаты
сша
эфиопия
уганда
конго
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Комментируя визит Лаврова в Египет, Захарова написала, что дипломаты США в разных странах “бегают от дома к дому и умоляют ... не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции”.24 июля Лавров проводит переговоры с руководством Египта. В рамках африканского турне он также посетит Эфиопию, Уганду и Республику Конго.
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новости, мария захарова, египет, дипломаты, сша, эфиопия, уганда, конго

Захарова рассказала, о чём “умоляют” своих коллег американские дипломаты

14:29 24.07.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Американские дипломаты “умоляют” зарубежных коллег не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом написала 24 июля в своём в Telegram-канале представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова
Комментируя визит Лаврова в Египет, Захарова написала, что дипломаты США в разных странах “бегают от дома к дому и умоляют ... не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции”.

Американские "партнёры" даже не догадываются, что мы для этих целей используем не фотографии, а их самих: глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности высокопоставленных представителей США.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ
24 июля Лавров проводит переговоры с руководством Египта. В рамках африканского турне он также посетит Эфиопию, Уганду и Республику Конго.
 
НовостиМария ЗахароваЕгипетдипломатыСШАЭфиопияУгандаКонго
 
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