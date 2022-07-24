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Захарова рассказала, о чём “умоляют” своих коллег американские дипломаты

Захарова рассказала, о чём “умоляют” своих коллег американские дипломаты - 24.07.2022 Украина.ру

Захарова рассказала, о чём “умоляют” своих коллег американские дипломаты

Американские дипломаты “умоляют” зарубежных коллег не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом написала 24 июля в своём в Telegram-канале представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова

2022-07-24T14:29

2022-07-24T14:29

2022-07-24T14:29

новости

мария захарова

египет

дипломаты

сша

эфиопия

уганда

конго

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Комментируя визит Лаврова в Египет, Захарова написала, что дипломаты США в разных странах “бегают от дома к дому и умоляют ... не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции”.24 июля Лавров проводит переговоры с руководством Египта. В рамках африканского турне он также посетит Эфиопию, Уганду и Республику Конго.

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новости, мария захарова, египет, дипломаты, сша, эфиопия, уганда, конго