МИД Украины нашёл необычного “российского пропагандиста” в Венгрии - 24.07.2022 Украина.ру
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МИД Украины нашёл необычного “российского пропагандиста” в Венгрии
МИД Украины нашёл необычного “российского пропагандиста” в Венгрии - 24.07.2022 Украина.ру
МИД Украины нашёл необычного “российского пропагандиста” в Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимается "российской пропагандой". Об этом написал 23 июля в своём Facebook* пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
2022-07-24T14:12
2022-07-24T14:12
спецоперация
новости
мид украины
венгрия
виктор орбан
пропаганда
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В качестве аргумента в поддержку своего утверждения дипломат киевского режима привёл высказывание венгерского политика о том, что "санкции не пошатнули Москву, а Европа находится в политическом и экономическом кризисе".После начала российской военной спецоперации на Украине ЕС ввёл против Москвы многочисленные санкции. На этом фоне Орбан не раз критиковал европейскую политику ограничительных мер. По его словам, вводя санкции на российские энергоносители, Евросоюз "выстрелил себе в легкие, теперь его экономика задыхается". Также Венгрия выступила против предложения Еврокомиссии о снижении потребления газа в странах ЕС на 15 процентов.* Деятельность компании Meta (владельца соцсетей Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости, мид украины, венгрия, виктор орбан, пропаганда, ес

МИД Украины нашёл необычного “российского пропагандиста” в Венгрии

14:12 24.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимается "российской пропагандой". Об этом написал 23 июля в своём Facebook* пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
В качестве аргумента в поддержку своего утверждения дипломат киевского режима привёл высказывание венгерского политика о том, что "санкции не пошатнули Москву, а Европа находится в политическом и экономическом кризисе".

Санкции не пошатнули Россию — классический пример российской пропаганды

Олег Николенко
Пресс-секретарь МИД Украины
После начала российской военной спецоперации на Украине ЕС ввёл против Москвы многочисленные санкции. На этом фоне Орбан не раз критиковал европейскую политику ограничительных мер.
флаг Венгрия
21 июля, 17:35
Лавров объявил о новых договоренностях между Россией и ВенгриейВенгрия хочет закупить в России дополнительные объемы газа и в Москве рассмотрят эту просьбу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 21 июля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто
По его словам, вводя санкции на российские энергоносители, Евросоюз "выстрелил себе в легкие, теперь его экономика задыхается".
Также Венгрия выступила против предложения Еврокомиссии о снижении потребления газа в странах ЕС на 15 процентов.
* Деятельность компании Meta (владельца соцсетей Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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