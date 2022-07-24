https://ukraina.ru/20220724/1036803149.html
МИД Украины нашёл необычного “российского пропагандиста” в Венгрии
МИД Украины нашёл необычного “российского пропагандиста” в Венгрии - 24.07.2022 Украина.ру
МИД Украины нашёл необычного “российского пропагандиста” в Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимается "российской пропагандой". Об этом написал 23 июля в своём Facebook* пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
2022-07-24T14:12
2022-07-24T14:12
2022-07-24T14:12
спецоперация
новости
мид украины
венгрия
виктор орбан
пропаганда
ес
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В качестве аргумента в поддержку своего утверждения дипломат киевского режима привёл высказывание венгерского политика о том, что "санкции не пошатнули Москву, а Европа находится в политическом и экономическом кризисе".После начала российской военной спецоперации на Украине ЕС ввёл против Москвы многочисленные санкции. На этом фоне Орбан не раз критиковал европейскую политику ограничительных мер. По его словам, вводя санкции на российские энергоносители, Евросоюз "выстрелил себе в легкие, теперь его экономика задыхается". Также Венгрия выступила против предложения Еврокомиссии о снижении потребления газа в странах ЕС на 15 процентов.* Деятельность компании Meta (владельца соцсетей Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ukraina.ru/20220721/1036752205.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мид украины, венгрия, виктор орбан, пропаганда, ес
МИД Украины нашёл необычного “российского пропагандиста” в Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимается "российской пропагандой". Об этом написал 23 июля в своём Facebook* пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
В качестве аргумента в поддержку своего утверждения дипломат киевского режима привёл высказывание венгерского политика о том, что "санкции не пошатнули Москву, а Европа находится в политическом и экономическом кризисе".
Санкции не пошатнули Россию — классический пример российской пропаганды
Олег Николенко
Пресс-секретарь МИД Украины
После начала российской военной спецоперации на Украине ЕС ввёл против Москвы многочисленные санкции. На этом фоне Орбан не раз критиковал европейскую политику ограничительных мер.
По его словам, вводя санкции на российские энергоносители, Евросоюз "выстрелил себе в легкие, теперь его экономика задыхается".
Также Венгрия выступила против предложения Еврокомиссии о снижении потребления газа в странах ЕС на 15 процентов.
* Деятельность компании Meta (владельца соцсетей Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.