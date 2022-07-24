https://ukraina.ru/20220724/1036803149.html

МИД Украины нашёл необычного “российского пропагандиста” в Венгрии

МИД Украины нашёл необычного “российского пропагандиста” в Венгрии - 24.07.2022 Украина.ру

МИД Украины нашёл необычного “российского пропагандиста” в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимается "российской пропагандой". Об этом написал 23 июля в своём Facebook* пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

2022-07-24T14:12

2022-07-24T14:12

2022-07-24T14:12

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В качестве аргумента в поддержку своего утверждения дипломат киевского режима привёл высказывание венгерского политика о том, что "санкции не пошатнули Москву, а Европа находится в политическом и экономическом кризисе".После начала российской военной спецоперации на Украине ЕС ввёл против Москвы многочисленные санкции. На этом фоне Орбан не раз критиковал европейскую политику ограничительных мер. По его словам, вводя санкции на российские энергоносители, Евросоюз "выстрелил себе в легкие, теперь его экономика задыхается". Также Венгрия выступила против предложения Еврокомиссии о снижении потребления газа в странах ЕС на 15 процентов.* Деятельность компании Meta (владельца соцсетей Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20220721/1036752205.html

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новости, мид украины, венгрия, виктор орбан, пропаганда, ес