https://ukraina.ru/20220724/1036802938.html

В Британии рассказали об увеличении активности своих самолётов-шпионов

В Британии рассказали об увеличении активности своих самолётов-шпионов - 24.07.2022 Украина.ру

В Британии рассказали об увеличении активности своих самолётов-шпионов

Число вылетов британских самолетов-разведчиков RC-135 Rivet Joint в месяц возросло в 2-3 раза во время проведения Россией спецоперации Украине. Об этом, со ссылкой на данные минобороны, сообщил 22 июля британский портал UK Defence Journal, специализирующийся на освещении событий, связанных с вооружёнными силами страны

2022-07-24T13:45

2022-07-24T13:45

2022-07-24T13:45

спецоперация

новости

великобритания

самолет

черное море

сми

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В статье рассказывается, что в декабре 2021 года эти самолеты совершили шесть вылетов. В январе 2022 года количество вылетов возросло до девяти, в феврале — до 12, в марте – до 18. В апреле самолеты-разведчики также поднимались в воздух 12 раз, а в мае — 14. По данным портала, у Великобритании три таких самолета.В статье отмечается, что заправка в воздухе британских самолётов RC-135 осуществляется американскими ВВС.Портал добавляет, что по состоянию на эту неделю британские самолеты-разведчики продолжают летать над Чёрным морем и наблюдать за российскими войсками.

https://ukraina.ru/20220629/1034261214.html

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2022

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новости, великобритания, самолет, черное море, сми