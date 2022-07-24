В Британии рассказали об увеличении активности своих самолётов-шпионов - 24.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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В Британии рассказали об увеличении активности своих самолётов-шпионов
В Британии рассказали об увеличении активности своих самолётов-шпионов - 24.07.2022 Украина.ру
В Британии рассказали об увеличении активности своих самолётов-шпионов
Число вылетов британских самолетов-разведчиков RC-135 Rivet Joint в месяц возросло в 2-3 раза во время проведения Россией спецоперации Украине. Об этом, со ссылкой на данные минобороны, сообщил 22 июля британский портал UK Defence Journal, специализирующийся на освещении событий, связанных с вооружёнными силами страны
2022-07-24T13:45
2022-07-24T13:45
спецоперация
новости
великобритания
самолет
черное море
сми
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В статье рассказывается, что в декабре 2021 года эти самолеты совершили шесть вылетов. В январе 2022 года количество вылетов возросло до девяти, в феврале — до 12, в марте – до 18. В апреле самолеты-разведчики также поднимались в воздух 12 раз, а в мае — 14. По данным портала, у Великобритании три таких самолета.В статье отмечается, что заправка в воздухе британских самолётов RC-135 осуществляется американскими ВВС.Портал добавляет, что по состоянию на эту неделю британские самолеты-разведчики продолжают летать над Чёрным морем и наблюдать за российскими войсками.
https://ukraina.ru/20220629/1034261214.html
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новости, великобритания, самолет, черное море, сми

В Британии рассказали об увеличении активности своих самолётов-шпионов

13:45 24.07.2022
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
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Число вылетов британских самолетов-разведчиков RC-135 Rivet Joint в месяц возросло в 2-3 раза во время проведения Россией спецоперации Украине. Об этом, со ссылкой на данные минобороны, сообщил 22 июля британский портал UK Defence Journal, специализирующийся на освещении событий, связанных с вооружёнными силами страны
В статье рассказывается, что в декабре 2021 года эти самолеты совершили шесть вылетов. В январе 2022 года количество вылетов возросло до девяти, в феврале — до 12, в марте – до 18. В апреле самолеты-разведчики также поднимались в воздух 12 раз, а в мае — 14. По данным портала, у Великобритании три таких самолета.
F-15 - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 18:35
Американские самолёты и британские корабли для Украины, двойственные отношения с НАТО. Итоги 29 июня на УкраинеУкраину готовят к передаче американских самолётов и британских кораблей. НАТО оказывает Украине всестороннюю помощь, но не хочет видеть её членом Альянса
В статье отмечается, что заправка в воздухе британских самолётов RC-135 осуществляется американскими ВВС.
Портал добавляет, что по состоянию на эту неделю британские самолеты-разведчики продолжают летать над Чёрным морем и наблюдать за российскими войсками.
 
СпецоперацияНовостиВеликобританиясамолетЧерное мореСМИ
 
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