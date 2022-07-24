https://ukraina.ru/20220724/1036802714.html
Захарова разъяснила подробности удара по одесскому порту
Захарова разъяснила подробности удара по одесскому порту - 24.07.2022 Украина.ру
Захарова разъяснила подробности удара по одесскому порту
Российские ракеты "Калибр" уничтожили в одесском порту военный катер киевского режима. Об этом сообщила 24 июля в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова
2022-07-24T13:18
2022-07-24T13:18
2022-07-24T13:18
спецоперация
новости
мария захарова
одесса
катер
порт
ракеты
зерно
энтони блинкен
оон
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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен осудил удары по порту Одессы, и бездоказательно обвинил Россию в попытке лишить Украину "экономической жизнеспособности".Блинкен же в своём заявлении утверждал, что удар якобы ставит под сомнение приверженность России соблюдению подписанного накануне соглашения об экспорте украинского зерна и подрывает “усилия ООН, Турции и Украины по доставке жизненно важного продовольствия на мировые рынки”.Ранее в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписанная представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх украинских портов, включая Одессу.
https://ukraina.ru/20220715/1036472232.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мария захарова, одесса, катер, порт, ракеты, зерно, энтони блинкен, оон, стамбул
Захарова разъяснила подробности удара по одесскому порту
Российские ракеты "Калибр" уничтожили в одесском порту военный катер киевского режима. Об этом сообщила 24 июля в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен осудил удары по порту Одессы, и бездоказательно обвинил Россию в попытке лишить Украину "экономической жизнеспособности".
Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу.
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России
Блинкен же в своём заявлении утверждал, что удар якобы ставит под сомнение приверженность России соблюдению подписанного накануне соглашения об экспорте украинского зерна и подрывает “усилия ООН, Турции и Украины по доставке жизненно важного продовольствия на мировые рынки”.
Ранее в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписанная представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх украинских портов, включая Одессу.