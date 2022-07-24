Захарова разъяснила подробности удара по одесскому порту - 24.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Захарова разъяснила подробности удара по одесскому порту
Захарова разъяснила подробности удара по одесскому порту - 24.07.2022 Украина.ру
Захарова разъяснила подробности удара по одесскому порту
Российские ракеты "Калибр" уничтожили в одесском порту военный катер киевского режима. Об этом сообщила 24 июля в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова
2022-07-24T13:18
2022-07-24T13:18
спецоперация
новости
мария захарова
одесса
катер
порт
ракеты
зерно
энтони блинкен
оон
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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен осудил удары по порту Одессы, и бездоказательно обвинил Россию в попытке лишить Украину "экономической жизнеспособности".Блинкен же в своём заявлении утверждал, что удар якобы ставит под сомнение приверженность России соблюдению подписанного накануне соглашения об экспорте украинского зерна и подрывает “усилия ООН, Турции и Украины по доставке жизненно важного продовольствия на мировые рынки”.Ранее в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписанная представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх украинских портов, включая Одессу.
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новости, мария захарова, одесса, катер, порт, ракеты, зерно, энтони блинкен, оон, стамбул

Захарова разъяснила подробности удара по одесскому порту

13:18 24.07.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские ракеты "Калибр" уничтожили в одесском порту военный катер киевского режима. Об этом сообщила 24 июля в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен осудил удары по порту Одессы, и бездоказательно обвинил Россию в попытке лишить Украину "экономической жизнеспособности".

Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу.

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России
Блинкен же в своём заявлении утверждал, что удар якобы ставит под сомнение приверженность России соблюдению подписанного накануне соглашения об экспорте украинского зерна и подрывает “усилия ООН, Турции и Украины по доставке жизненно важного продовольствия на мировые рынки”.
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 14:54
Минобороны РФ раскрыло детали переговоров по зерну в СтамбулеРоссийское Минобороны в ходе переговоров в Стамбуле предложило план мер, которые обеспечат экспорт продовольственных товаров и не позволят использовать эти логистические цепочки для поставок оружия, говорится в сообщении ведомства от 15 июля
Ранее в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписанная представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх украинских портов, включая Одессу.
 
СпецоперацияНовостиМария ЗахароваОдессакатерпортракетызерноЭнтони БлинкенООНСтамбул
 
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