https://ukraina.ru/20220724/1036802714.html

Захарова разъяснила подробности удара по одесскому порту

Захарова разъяснила подробности удара по одесскому порту - 24.07.2022 Украина.ру

Захарова разъяснила подробности удара по одесскому порту

Российские ракеты "Калибр" уничтожили в одесском порту военный катер киевского режима. Об этом сообщила 24 июля в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова

2022-07-24T13:18

2022-07-24T13:18

2022-07-24T13:18

спецоперация

новости

мария захарова

одесса

катер

порт

ракеты

зерно

энтони блинкен

оон

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен осудил удары по порту Одессы, и бездоказательно обвинил Россию в попытке лишить Украину "экономической жизнеспособности".Блинкен же в своём заявлении утверждал, что удар якобы ставит под сомнение приверженность России соблюдению подписанного накануне соглашения об экспорте украинского зерна и подрывает “усилия ООН, Турции и Украины по доставке жизненно важного продовольствия на мировые рынки”.Ранее в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписанная представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх украинских портов, включая Одессу.

https://ukraina.ru/20220715/1036472232.html

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новости, мария захарова, одесса, катер, порт, ракеты, зерно, энтони блинкен, оон, стамбул