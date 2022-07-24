https://ukraina.ru/20220724/1036802137.html

Хроника событий на Украине на 12:00 24 июля: наёмники, обстрелы, Каховская ГЭС

Хроника событий на Украине на 12:00 24 июля: наёмники, обстрелы, Каховская ГЭС - 24.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 12:00 24 июля: наёмники, обстрелы, Каховская ГЭС

Украина.ру, 24.07.2022

2022-07-24T12:31

2022-07-24T12:31

2022-07-24T12:31

спецоперация

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эксклюзив

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Американские СМИ рассказали о смерти наёмников на Украине. ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС. Украинские военные продолжают обстреливать ДонбассДвое американцев, канадец и гражданин Швеции, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины, были уничтожены на этой неделе, сообщило издание Politico.Издание цитирует командира иностранцев Руслана Мирошниченко, который рассказал о гибели граждан США Люка "Скайуокера" Люцишина и Брайана Янга, гражданина Канады Эмиля Антуана Рой-Сируа и гражданина Швеции Эдварда Селандера Патриньяни. Погибшие входили в состав "сил специальных операций" Теробороны, их подразделение базировалось рядом с Северском.Наёмники были уничтожены при обстреле 18 июля в районе села Григоровка после того, как им было приказано "занять боевые позиции".Как сообщило Politico, Люцишин — американец с украинским корнями - в США работал в полиции, Янг — служил в ВС США, а Рой-Сируа был связан с Французским иностранным легионом.В пятницу, 22 июля, представитель Госдепа США подтвердил журналистам гибель двоих американцев в Донбассе."Мы находимся в контакте с семьями погибших в это тяжелое время, нам больше нечего добавить",- заявил он.При этом имена погибших представитель Госдепартамента США не уточнил.Упорные ударыУкраинские войска снова обстреляли район Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава районной администрации Владимир Леонтьев."В очередной раз наша инфраструктура повреждена. Били в район гидроэлектростанции. Били по мосту и дорогам. Это был обстрел гражданской инфраструктуры", — сказал он.По его словам, в результате получил повреждения мост, который проходит по дамбе электростанции."Сама ГЭС работает, но как долго она будет работать с учетом агрессивных действий, я не могу предсказать", — добавил Леонтьев.Он подчеркнул, что обстрел велся из американской РСЗО HIMARS, причем целенаправленно по гражданской инфраструктуре."Это террор против мирного населения", — заявил глава района.Кроме того, СМИ сообщили об ударе по Дарьевскому мосту через Ингулец.Именно через Дарьевский мост и мост Каховской ГЭС ведёт альтернативный путь из Херсона на левобережье Днепра.В последние недели украинская армия усилила обстрелы ГЭС в Новой Каховке. Как правило, огонь ведется из американской РСЗО HIMARS. Особенно мощный удар ВСУ нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.Помимо этого, несколько ракетных ударов пришлось по Антоновскому мосту близ Херсона. По мнению местных властей, так ВСУ пытаются прекратить транспортное сообщение через Днепр.Сами же украинские националисты не скрывают своих планов обрушить мосты с тем, чтобы заблокировать в Херсоне группировку ВС РФ, отрезать её от подвоза боеприпасов и техники, что создаст благоприятные, по их мнению, условия для наступления и взятия Херсона."Сейчас московиты получат свой Мариуполь — это Херсон. И мы возьмём там больше пленных. Херсон и правобережье — там, где их плацдарм на правом берегу Днепра. Я думаю, что в ближайшее время 10-15 тыс. пленных у нас будет в значительной мере благодаря высокоточной реактивной артиллерии, благодаря тому, что они так и не смогли уничтожить нашу авиацию за всё это время и она всё так же продолжает работать, а также благодаря 155-мм гаубицам", - заявил 21 июля лидер украинских националистов, командир одного из подразделений ВСУ Дмитрий Корчинский.По словам Корчинского, сейчас Украина накапливает там войска, в т.ч. и новосформированные бригады. При этом сам Корчинский ожидает взятия Херсона ВСУ в течение двух недель.Обстрелы ДонбассаКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 46 раз обстреляли территорию республики."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град" (включая зажигательные боеприпасы), артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 122 мм, миномёты 120 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 344 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.В сети ранее появились видео обстрела Донецка зажигательными боеприпасами.Под огнём украинской артиллерии оказались районы двенадцати населённых пунктов республики: столица Донецк (Ворошиловский, Калининский, Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Новосёловка, Яковлевка, Ясиноватая, Спартак, Макеевка, Старомихайловка, Еленовка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц в Киевском районе Донецка и Спартаке, из них один парень-подросток 2005 года рождения с ранее освобожденной территории – с Владимировки", - сообщило представительство ДНР в СЦКК.Огнём украинской артиллерии было повреждено 15 домостроений в Кировском и Киевском районах Донецка и Горловке, а также 11 объектов гражданской инфраструктуры.Как заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, с начала текущих суток ВСУ обстреляли Красный Луч с применением РСЗО HIMARS, выпустив шесть ракет.Он также рассказал, что сапёры НМ ЛНР очистили более 15 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населённых пунктов Подлесное и Лоскутовка.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.

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https://ukraina.ru/20220723/1036792910.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив