https://ukraina.ru/20220724/1036801849.html

Британское издание: обратившись к канадцам, Бербок сыграла на руку Путину

Британское издание: обратившись к канадцам, Бербок сыграла на руку Путину - 24.07.2022 Украина.ру

Британское издание: обратившись к канадцам, Бербок сыграла на руку Путину

Признавая, что Германия, в случае дефицита газа в стране, не сможет далее поддерживать киевский режим, немецкий министр иностранных дел Аналена Бербок “сыграла на руку” президенту РФ Владимиру Путину. Такое мнение высказывается в статье, опубликованной 23 июля в британском журнале The Spectator

2022-07-24T12:29

2022-07-24T12:29

2022-07-24T13:13

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бербок

северный поток

турбины

канада

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Автор статьи, озаглавленной “Германия в ловушке у Путина”, критикует Бербок за её усилия, направленные на то, чтобы убедить Канаду вернуть России турбину, обеспечивающую работу газопровода “Северный поток”.В статье говорится о том, что настроения в Германии по поводу помощи киевскому режиму и антироссийских санкций “пессимистичны”, и что девять из каждых десяти немцев поддерживают идею переговоров с Россией.Она также обвиняет Германию в “панике”, которая “не помогает никому, кроме Путина”.В середине июня "Газпром" снизил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно на 60 процентов, объяснив это задержками в работе компании Siemens, которая из-за введённых Оттавой антироссийских санкций не могла вернуть из Канады отправленную туда на ремонт турбину. В начале июля проблему удалось решить: Канада согласилась отправить турбину в Германию для её дальнейшей передачи в Россию.

https://ukraina.ru/20220718/1036525020.html

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германия, новости, великобритания, сми, бербок, северный поток, турбины, канада