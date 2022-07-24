Британское издание: обратившись к канадцам, Бербок сыграла на руку Путину - 24.07.2022 Украина.ру
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Британское издание: обратившись к канадцам, Бербок сыграла на руку Путину
Британское издание: обратившись к канадцам, Бербок сыграла на руку Путину - 24.07.2022 Украина.ру
Британское издание: обратившись к канадцам, Бербок сыграла на руку Путину
Признавая, что Германия, в случае дефицита газа в стране, не сможет далее поддерживать киевский режим, немецкий министр иностранных дел Аналена Бербок “сыграла на руку” президенту РФ Владимиру Путину. Такое мнение высказывается в статье, опубликованной 23 июля в британском журнале The Spectator
2022-07-24T12:29
2022-07-24T13:13
германия
новости
великобритания
сми
бербок
северный поток
турбины
канада
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Автор статьи, озаглавленной “Германия в ловушке у Путина”, критикует Бербок за её усилия, направленные на то, чтобы убедить Канаду вернуть России турбину, обеспечивающую работу газопровода “Северный поток”.В статье говорится о том, что настроения в Германии по поводу помощи киевскому режиму и антироссийских санкций “пессимистичны”, и что девять из каждых десяти немцев поддерживают идею переговоров с Россией.Она также обвиняет Германию в “панике”, которая “не помогает никому, кроме Путина”.В середине июня "Газпром" снизил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно на 60 процентов, объяснив это задержками в работе компании Siemens, которая из-за введённых Оттавой антироссийских санкций не могла вернуть из Канады отправленную туда на ремонт турбину. В начале июля проблему удалось решить: Канада согласилась отправить турбину в Германию для её дальнейшей передачи в Россию.
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германия, новости, великобритания, сми, бербок, северный поток, турбины, канада

Британское издание: обратившись к канадцам, Бербок сыграла на руку Путину

12:29 24.07.2022 (обновлено: 13:13 24.07.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Признавая, что Германия, в случае дефицита газа в стране, не сможет далее поддерживать киевский режим, немецкий министр иностранных дел Аналена Бербок “сыграла на руку” президенту РФ Владимиру Путину. Такое мнение высказывается в статье, опубликованной 23 июля в британском журнале The Spectator
Автор статьи, озаглавленной “Германия в ловушке у Путина”, критикует Бербок за её усилия, направленные на то, чтобы убедить Канаду вернуть России турбину, обеспечивающую работу газопровода “Северный поток”.

Её команда пыталась убедить канадцев, что турбину нужно вернуть России, потому что "в противном случае мы больше не получим газа и тогда не сможем вообще поддерживать Украину, потому что мы будем заняты крупномасштабными социальными волнениями". Такая риторика немецких правительственных чиновников играет Путину на руку, показывая, что психологическая и экономическая война Кремля против Германии более эффективна, чем Германии против Кремля.

Катя Хойер
Немецкая и британская историк и журналистка
В статье говорится о том, что настроения в Германии по поводу помощи киевскому режиму и антироссийских санкций “пессимистичны”, и что девять из каждых десяти немцев поддерживают идею переговоров с Россией.
“Вместо того, чтобы с замиранием сердца смотреть на газовые счетчики и заявления Путина, Берлину следует искать реалистичные решения, чётко доносить их до населения и готовить страну к суровой зиме”, - советует журналистка.
Она также обвиняет Германию в “панике”, которая “не помогает никому, кроме Путина”.
Турбина, Северный поток, фото powerinfotoday.com
18 июля, 09:20
Самолетом, чтобы быстрее: Канада отправила в Германию турбину для "Северного потока"В воскресенье, 17 июля, Канада отправила самолетом турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. В России она должна быть к 24 июля, еще три-четыре дня займет пуско-наладка. Такое сообщение 18 июля опубликовала газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.
В середине июня "Газпром" снизил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно на 60 процентов, объяснив это задержками в работе компании Siemens, которая из-за введённых Оттавой антироссийских санкций не могла вернуть из Канады отправленную туда на ремонт турбину. В начале июля проблему удалось решить: Канада согласилась отправить турбину в Германию для её дальнейшей передачи в Россию.
 
ГерманияНовостиВеликобританияСМИБербокСеверный потоктурбиныКанада
 
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