В Херсоне рассказали, как референдум поможет “построить цивилизацию” в области
© Екатерина ГубареваНовая Каховка вице-губернатор Херсончкой области Екатерина Губарева
© Екатерина Губарева
Жителей Херсонской области с 1991 года методично лишали промышленности, исторической памяти и будущего, но референдум о вхождении региона в состав РФ поможет исправить такое положение. Об этом заявила 23 июля в своём Telegram-канале замглавы администрации области Екатерина Губарева
Она напомнила, что во время освоения Новороссии при Екатерине II данные территории представляли собой "дикое поле", и провела параллель с современностью.
Здесь не было ни людей, ни дорог. ... Спустя несколько веков история повторяется. Мы строим цивилизацию на территории, которую с 1991 года методично лишали исторической памяти, промышленности и будущего … Референдум — это наш шанс выйти с "дикого поля".
Ранее пресс-служба администрации региона сообщила о создании избирательной комиссии для проведения выборов и референдума по вопросу территориальной принадлежности Херсонщины.
22 июля, 04:45Рис, арбузы и коньяк: в Херсоне рассказали, чем богата областьВ Херсонской области работает Институт риса, который занимается изучением научного подхода к выращиванию этой культуры. Результат – херсонский рис очень высокого качества и котируется на мировом рынке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область. Там сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстановлены торговые связи с Крымом.