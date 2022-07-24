В Херсоне рассказали, как референдум поможет “построить цивилизацию” в области - 24.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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В Херсоне рассказали, как референдум поможет “построить цивилизацию” в области
В Херсоне рассказали, как референдум поможет “построить цивилизацию” в области - 24.07.2022 Украина.ру
В Херсоне рассказали, как референдум поможет “построить цивилизацию” в области
Жителей Херсонской области с 1991 года методично лишали промышленности, исторической памяти и будущего, но референдум о вхождении региона в состав РФ поможет исправить такое положение. Об этом заявила 23 июля в своём Telegram-канале замглавы администрации области Екатерина Губарева
2022-07-24T11:38
2022-07-24T11:38
спецоперация
екатерина губарева
новости
херсонская область
новороссия
екатерина ii
референдум
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Она напомнила, что во время освоения Новороссии при Екатерине II данные территории представляли собой "дикое поле", и провела параллель с современностью.Ранее пресс-служба администрации региона сообщила о создании избирательной комиссии для проведения выборов и референдума по вопросу территориальной принадлежности Херсонщины.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область. Там сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстановлены торговые связи с Крымом.
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екатерина губарева, новости, херсонская область, новороссия, екатерина ii, референдум

В Херсоне рассказали, как референдум поможет “построить цивилизацию” в области

11:38 24.07.2022
 
© Екатерина ГубареваНовая Каховка вице-губернатор Херсончкой области Екатерина Губарева
Новая Каховка вице-губернатор Херсончкой области Екатерина Губарева
© Екатерина Губарева
Читать в
Жителей Херсонской области с 1991 года методично лишали промышленности, исторической памяти и будущего, но референдум о вхождении региона в состав РФ поможет исправить такое положение. Об этом заявила 23 июля в своём Telegram-канале замглавы администрации области Екатерина Губарева
Она напомнила, что во время освоения Новороссии при Екатерине II данные территории представляли собой "дикое поле", и провела параллель с современностью.

Здесь не было ни людей, ни дорог. ... Спустя несколько веков история повторяется. Мы строим цивилизацию на территории, которую с 1991 года методично лишали исторической памяти, промышленности и будущего … Референдум — это наш шанс выйти с "дикого поля".

Екатерина Губарева
Заместитель главы администрации Херсонской области
Ранее пресс-служба администрации региона сообщила о создании избирательной комиссии для проведения выборов и референдума по вопросу территориальной принадлежности Херсонщины.
арбуз, арбузы
22 июля, 04:45
Рис, арбузы и коньяк: в Херсоне рассказали, чем богата областьВ Херсонской области работает Институт риса, который занимается изучением научного подхода к выращиванию этой культуры. Результат – херсонский рис очень высокого качества и котируется на мировом рынке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область. Там сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстановлены торговые связи с Крымом.
 
СпецоперацияЕкатерина ГубареваНовостиХерсонская областьНовороссияЕкатерина IIреферендум
 
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