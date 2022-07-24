https://ukraina.ru/20220724/1036801192.html

В Херсоне рассказали, как референдум поможет “построить цивилизацию” в области

В Херсоне рассказали, как референдум поможет “построить цивилизацию” в области - 24.07.2022 Украина.ру

В Херсоне рассказали, как референдум поможет “построить цивилизацию” в области

Жителей Херсонской области с 1991 года методично лишали промышленности, исторической памяти и будущего, но референдум о вхождении региона в состав РФ поможет исправить такое положение. Об этом заявила 23 июля в своём Telegram-канале замглавы администрации области Екатерина Губарева

2022-07-24T11:38

2022-07-24T11:38

2022-07-24T11:38

спецоперация

екатерина губарева

новости

херсонская область

новороссия

екатерина ii

референдум

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Она напомнила, что во время освоения Новороссии при Екатерине II данные территории представляли собой "дикое поле", и провела параллель с современностью.Ранее пресс-служба администрации региона сообщила о создании избирательной комиссии для проведения выборов и референдума по вопросу территориальной принадлежности Херсонщины.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область. Там сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстановлены торговые связи с Крымом.

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екатерина губарева, новости, херсонская область, новороссия, екатерина ii, референдум