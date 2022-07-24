Большая стройка: повторит ли Мариуполь судьбу Грозного? - 24.07.2022 Украина.ру
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Большая стройка: повторит ли Мариуполь судьбу Грозного?
Большая стройка: повторит ли Мариуполь судьбу Грозного? - 24.07.2022 Украина.ру
Большая стройка: повторит ли Мариуполь судьбу Грозного?
Большая стройка в Мариуполе. Российские военные строят новое жильё для жителей города, которые в ходе ожесточённых обстрелов лишились крыши над головой. Стройка не останавливается даже ночью. Первые 6 домов планируют сдать в эксплуатацию уже в октябре. Квартиры будут ждать своих хозяев уже со всем необходимым внутри.
2022-07-24T11:37
2022-07-24T11:49
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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Большая стройка: повторит ли Мариуполь судьбу Грозного?

11:37 24.07.2022 (обновлено: 11:49 24.07.2022)
 
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Большая стройка в Мариуполе. Российские военные строят новое жильё для жителей города, которые в ходе ожесточённых обстрелов лишились крыши над головой. Стройка не останавливается даже ночью. Первые 6 домов планируют сдать в эксплуатацию уже в октябре. Квартиры будут ждать своих хозяев уже со всем необходимым внутри.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
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