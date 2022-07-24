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Большая стройка: повторит ли Мариуполь судьбу Грозного?

Большая стройка: повторит ли Мариуполь судьбу Грозного? - 24.07.2022 Украина.ру

Большая стройка: повторит ли Мариуполь судьбу Грозного?

Большая стройка в Мариуполе. Российские военные строят новое жильё для жителей города, которые в ходе ожесточённых обстрелов лишились крыши над головой. Стройка не останавливается даже ночью. Первые 6 домов планируют сдать в эксплуатацию уже в октябре. Квартиры будут ждать своих хозяев уже со всем необходимым внутри.

2022-07-24T11:37

2022-07-24T11:37

2022-07-24T11:49

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мариуполь, видео, репортажи, россия, видео, новости