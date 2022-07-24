"Войска РФ дойдут туда": Кочетков прокомментировал угрозу ЕС о пополнении Молдавией
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПресс-конференция по итогам работы миссии международных наблюдателей на выборах gрезидента РФ
Разговоры о получении Молдавией статуса кандидата в ЕС нужны Евросоюзу только как очередной инфоповод для разжигания русофобии. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков
"Молдавия немного держит себя в руках. Страна во всех смыслах абсолютно бесполезная для ЕС. ЕС эта территория с нищим населением без экономических ресурсов и выхода к морю не нужна – это просто кусок земли. Так, очередной центр распространения русофобии. Это даже не чемодан без ручки", – сказал политолог.
Он пояснил, что подобного рода слухи всегда происходят в противовес интересам Российской Федерации: нужно русским Приднестровье – вот и начинается история с молдаванами.
"Рано или поздно войска РФ дойдут туда (в Приднестровье – ред.) и сразу эта история заглохнет, помяните мое слово. Вообще весь смысл в этом будет потерян", - заявил Кочетков.
Он добавил, что Молдавия интересна только для Румынии, и то, только с точки зрения амбиций Бухареста о построении великой страны, восстановлении границ 1939 года, которые никакого исторического обоснования не имеют. Просто "румынам хочется мечтать о чем-то", резюмировал эксперт.