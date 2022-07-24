"Войска РФ дойдут туда": Кочетков прокомментировал угрозу ЕС о пополнении Молдавией - 24.07.2022 Украина.ру
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"Войска РФ дойдут туда": Кочетков прокомментировал угрозу ЕС о пополнении Молдавией
"Войска РФ дойдут туда": Кочетков прокомментировал угрозу ЕС о пополнении Молдавией - 24.07.2022 Украина.ру
"Войска РФ дойдут туда": Кочетков прокомментировал угрозу ЕС о пополнении Молдавией
Разговоры о получении Молдавией статуса кандидата в ЕС нужны Евросоюзу только как очередной инфоповод для разжигания русофобии. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков
2022-07-24T07:45
2022-07-24T07:45
молдавия
ес
евросоюз
войска
россия
рф
эксперт
политолог
алексей кочетков
новости
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Он пояснил, что подобного рода слухи всегда происходят в противовес интересам Российской Федерации: нужно русским Приднестровье – вот и начинается история с молдаванами.Он добавил, что Молдавия интересна только для Румынии, и то, только с точки зрения амбиций Бухареста о построении великой страны, восстановлении границ 1939 года, которые никакого исторического обоснования не имеют. Просто "румынам хочется мечтать о чем-то", резюмировал эксперт.
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молдавия, ес, евросоюз, войска, россия, рф, эксперт, политолог, алексей кочетков, новости

"Войска РФ дойдут туда": Кочетков прокомментировал угрозу ЕС о пополнении Молдавией

07:45 24.07.2022
 
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© РИА Новости . Александр Натрускин
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Разговоры о получении Молдавией статуса кандидата в ЕС нужны Евросоюзу только как очередной инфоповод для разжигания русофобии. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков

"Молдавия немного держит себя в руках. Страна во всех смыслах абсолютно бесполезная для ЕС. ЕС эта территория с нищим населением без экономических ресурсов и выхода к морю не нужна – это просто кусок земли. Так, очередной центр распространения русофобии. Это даже не чемодан без ручки", – сказал политолог.

Он пояснил, что подобного рода слухи всегда происходят в противовес интересам Российской Федерации: нужно русским Приднестровье – вот и начинается история с молдаванами.

"Рано или поздно войска РФ дойдут туда (в Приднестровье – ред.) и сразу эта история заглохнет, помяните мое слово. Вообще весь смысл в этом будет потерян", - заявил Кочетков.

Он добавил, что Молдавия интересна только для Румынии, и то, только с точки зрения амбиций Бухареста о построении великой страны, восстановлении границ 1939 года, которые никакого исторического обоснования не имеют. Просто "румынам хочется мечтать о чем-то", резюмировал эксперт.
Алексей Кочетков интервью
22 июля, 13:04Спецоперация
Алексей Кочетков: Хитрый план Украины- измотать Россию количеством тех, кто сдастся в плен
 
МолдавияЕСЕвросоюзвойскаРоссияРФэкспертполитологАлексей КочетковНовости
 
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