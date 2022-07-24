https://ukraina.ru/20220724/1036793672.html

"Войска РФ дойдут туда": Кочетков прокомментировал угрозу ЕС о пополнении Молдавией

"Войска РФ дойдут туда": Кочетков прокомментировал угрозу ЕС о пополнении Молдавией - 24.07.2022 Украина.ру

"Войска РФ дойдут туда": Кочетков прокомментировал угрозу ЕС о пополнении Молдавией

Разговоры о получении Молдавией статуса кандидата в ЕС нужны Евросоюзу только как очередной инфоповод для разжигания русофобии. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков

2022-07-24T07:45

2022-07-24T07:45

2022-07-24T07:45

молдавия

ес

евросоюз

войска

россия

рф

эксперт

политолог

алексей кочетков

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102295/09/1022950989_0:127:3158:1903_1920x0_80_0_0_64a619b8e38e1ae8410c1197f43468da.jpg.webp

Он пояснил, что подобного рода слухи всегда происходят в противовес интересам Российской Федерации: нужно русским Приднестровье – вот и начинается история с молдаванами.Он добавил, что Молдавия интересна только для Румынии, и то, только с точки зрения амбиций Бухареста о построении великой страны, восстановлении границ 1939 года, которые никакого исторического обоснования не имеют. Просто "румынам хочется мечтать о чем-то", резюмировал эксперт.

https://ukraina.ru/20220722/1036748472.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

молдавия, ес, евросоюз, войска, россия, рф, эксперт, политолог, алексей кочетков, новости